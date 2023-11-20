Эксперт назвал китайские автомобили, которые почти не ржавеют
Среди новых автомобилей китайских брендов, представленных сейчас на российском рынке, меньше всего склонны к появлению ржавчины кроссоверы Chery Tiggo 7 и Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. Например, у бестселлера отечественного SUV-сегмента Haval Jolion кузов имеет гальваническую оцинковку, поэтому коррозия ему грозит не раньше, чем через 13 лет, а у выпускаемого в Беларуси кроссовера Geely Atlas на днище нанесен плотный слой заводского антикоррозийного покрытия.
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17.11.2023, 13:03
Самый дешевый кроссовер Haval в России скинул еще 100 тысяч рублей
В ноябре некоторые бренды объявили о скидках на свои автомобили, в их числе и китайский Haval. Семейный кроссовер Haval M6 подешевел на 100 тысяч рублей. Сейчас его примеру последовал самый бюджетный представитель линейки – кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
14.11.2023, 19:16
5 кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили цены на популярные 4-летние кроссоверы и назвали пять автомобилей, которые медленнее теряют в цене и лучше сохраняют остаточную стоимость.Читать далее
-
09.11.2023, 17:33
Десятки тысяч российских Haval приглашают к дилеру на бесплатную установку жизненно важной опции
Российский офис китайской марки Haval объявил о масштабном отзыве кроссоверов F7, F7x, Jolion и Dargo, сошедших с конвейера в 2022 и 2023 годах. В общей сложности в сервис приглашают более 55 тысяч автомобилей.Читать далее
-
03.11.2023, 11:31
Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в октябре 2023 года
В минувшем месяце в России было продано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, выяснил «Автостат». Самым востребованным представителем сегмента SUV вновь стал китайский кроссовер.Читать далее
-
17.10.2023, 16:01
Какие китайские автомобили чаще всего попадают в ДТП: страховщики составили ТОП-3
По итогам января – сентября 2023 года общее число аварий с участием китайских автомобилей на российских дорогах выросло до 3,2% от всех случаев, выяснили эксперты одной из страховых компаний.Читать далее
-
10.10.2023, 14:53
Китайские автомобили стремительно захватывают таксопарки
Автопроизводители из Поднебесной активно осваивают российский авторынок. С уходом корейских и европейских брендов сервисы такси столкнулись с проблемой обновления автопарков. В бюджетном сегменте сейчас предложений практически нет, зато в комфорт-классе выбор огромный.Читать далее
- 2 190 000 РGeely Atlas 2019 в Зеленограде
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- 1 980 000 РChery Tiggo 4 2022 в Москве
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