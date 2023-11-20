Эксперт назвал китайские автомобили, которые почти не ржавеют

Эксперт в области авторитейла Егений Житнухин рассказал в интервью «Российской газете», что самыми устойчивыми к коррозии у нас считаются кроссоверы Audi Q5 и BMW X5, седаны и универсалы Volkswagen Passat, а также Opel Insignia 2008 – 2017 годов выпуска. Среди японских автомобилей выделяют Toyota Corolla, Mazda 3 и Mitsubishi ASX. Но и китайские производители в последнее серьезно улучшили антикоррозийную защиту своих моделей.

Среди новых автомобилей китайских брендов, представленных сейчас на российском рынке, меньше всего склонны к появлению ржавчины кроссоверы Chery Tiggo 7 и Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. Например, у бестселлера отечественного SUV-сегмента Haval Jolion кузов имеет гальваническую оцинковку, поэтому коррозия ему грозит не раньше, чем через 13 лет, а у выпускаемого в Беларуси кроссовера Geely Atlas на днище нанесен плотный слой заводского антикоррозийного покрытия.

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