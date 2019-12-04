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4 декабря 2019, 16:57
Эксперты Euro NCAP разбили 12 автомобилей в финальной серии тестов
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Фото: Euro NCAP
Европейская комиссия Euro NCAP завершила проверку безопасности новинок 2019 года. В двух финальных испытаниях протестировали сразу 12 моделей, в том числе универсал Skoda Octavia четвертого поколения, а также два электрокара Tesla Model X и Porsche Taycan.
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«Отличниками» в финальных испытаниях стали кроссоверы Ford Kuga, Renault Captur, Peugeot 2008, Audi Q7, Subaru Forester, а также седан Ford Mondeo и универсал Skoda Octavia. По четыре звезды получили минивены Volkswagen Sharan и его испанский «брат» Seat Alhambra. Эксперты снизили оценку Sharan, у которого при боковом ударе отвалилась задняя пассажирская дверь. Сидевший на этом месте человек мог бы выпасть из автомобиля.
Аутсайдером краш-тестов стал рестайлинговый Jeep Renegade, который набрал всего три звезды. Вседорожник стал единственным автомобилем, который в 2019 году умудрился получить менее 4 звезд в испытаниях Euro NCAP. Столь низкий результат объясняется тем, что в стандартное оснащение не входит система автоматического экстренного торможения. Если безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили на 82%, а детей – на 84%, то защиту пешеходов и велосипедистов – только на 55%, а работу электронных систем – на 58%.
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