22 июня 2019, 15:22
Эксперты рассказали, как в жару сохранить в автомобиле прохладу
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С наступлением жаркой летней погоды перед автомобилистами возникает новая проблема. Простояв долго на солнце, автомобиль раскаляется изнутри, превращаясь в настоящую духовку. Расскажем, как избежать перегрева салона в жару.
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Одним из самых эффективных и недорогих вариантов является светоотражающий занавес. Установленная за лобовым стеклом защитная шторка надежно предохранит салон автомобиля от солнечных лучей, даже если машина припаркована на открытом месте. Идеальный случай – когда подобные отражающие экраны установлены за каждым стеклом: ветровым, задним и боковыми, независимо от степени их тонировки.
Сохранить в прохладе сидения, особенно с кожаной обивкой, поможет одеяло. Конечно, если возить его постоянно с собой, места в багажнике станет меньше, но результат себя оправдывает. На руль можно накинуть обычное полотенце, оно защитит оплетку от вредного воздействия ультрафиолета. Одеяло и полотенце пригодятся, если парковать машину на солнцепеке. Но лучше выбирать место в тени, под навесом или на подземной парковке. Последние два варианта гарантируют, что в течение дня тень не «убежит» в сторону.
И, наконец, последний совет – слегка приоткрыть окна, чтобы воздух свободно циркулировал по салону машины. Тогда, по крайней мере, температура в салоне не будет превышать температуру на улице. Но у такого варианта есть один существенный недостаток – злоумышленники смогут легко проникнуть в автомобиль. Поэтому приоткрывать окна можно только там, где вашей машине ничто не угрожает, кроме палящих лучей солнца.
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Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
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