22 июня 2019, 15:22

Эксперты рассказали, как в жару сохранить в автомобиле прохладу

  • 1899
  • 0
С наступлением жаркой летней погоды перед автомобилистами возникает новая проблема. Простояв долго на солнце, автомобиль раскаляется изнутри, превращаясь в настоящую духовку. Расскажем, как избежать перегрева салона в жару.
Эксперты рассказали как в жару сохранить в автомобиле прохладу
Эксперты рассказали как в жару сохранить в автомобиле прохладу
Эксперты рассказали как в жару сохранить в автомобиле прохладу
Эксперты рассказали как в жару сохранить в автомобиле прохладу
Эксперты рассказали как в жару сохранить в автомобиле прохладу
Эксперты рассказали как в жару сохранить в автомобиле прохладу
Эксперты рассказали как в жару сохранить в автомобиле прохладу
Эксперты рассказали как в жару сохранить в автомобиле прохладу
Эксперты рассказали как в жару сохранить в автомобиле прохладу
Эксперты рассказали как в жару сохранить в автомобиле прохладу
Эксперты рассказали как в жару сохранить в автомобиле прохладу
Эксперты рассказали как в жару сохранить в автомобиле прохладу
Эксперты рассказали как в жару сохранить в автомобиле прохладу
Эксперты рассказали как в жару сохранить в автомобиле прохладу
Ранее мы писали
Если еще лет 20 - 30 назад автомобиль был настоящим членом семьи, то сейчас некоторые автовладельцы имеют ...
Читать далее
Сохранить прохладу в салоне автомобиля в жару – задача не из легких. Кресла и руль раскаляются до такой степени, что немудрено и обжечься. Даже если в автомобиле есть кондиционер, быстро охладить разогретый на солнце салон не получится. Журналисты издания SpeedMe.Ru сформулировали пять правил, соблюдая которые можно попытаться удержать прохладу в салоне автомобиля.

Одним из самых эффективных и недорогих вариантов является светоотражающий занавес. Установленная за лобовым стеклом защитная шторка надежно предохранит салон автомобиля от солнечных лучей, даже если машина припаркована на открытом месте. Идеальный случай – когда подобные отражающие экраны установлены за каждым стеклом: ветровым, задним и боковыми, независимо от степени их тонировки.

Сохранить в прохладе сидения, особенно с кожаной обивкой, поможет одеяло. Конечно, если возить его постоянно с собой, места в багажнике станет меньше, но результат себя оправдывает. На руль можно накинуть обычное полотенце, оно защитит оплетку от вредного воздействия ультрафиолета. Одеяло и полотенце пригодятся, если парковать машину на солнцепеке. Но лучше выбирать место в тени, под навесом или на подземной парковке. Последние два варианта гарантируют, что в течение дня тень не «убежит» в сторону.

И, наконец, последний совет – слегка приоткрыть окна, чтобы воздух свободно циркулировал по салону машины. Тогда, по крайней мере, температура в салоне не будет превышать температуру на улице. Но у такого варианта есть один существенный недостаток – злоумышленники смогут легко проникнуть в автомобиль. Поэтому приоткрывать окна можно только там, где вашей машине ничто не угрожает, кроме палящих лучей солнца.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Травматика, боевое оружие. Отправляю РФ, СНГ. darkzone.cc
Доброго времени суток. Продаю травматические, боевые девайсы . Всё в отличном состоянии и по адекватной цене. Продажа без лицензии. Травматика - Гроза-021, MP-79, Хорхе, Grand-Power T10. Боевые - ТТ ( Тульский Токарев ) , ПМ ( Пистолет Макарова ) АК-74 и ПЯ ( Пистолет Ярыгина ) АК-74 и ТТ доступны ...
barsov80
Авторазбор Mitsubishi паджеро 2 монтеро2 казань
Доброго времени суток. Продаю травматические, боевые девайсы . Всё в отличном состоянии и по адекватной цене. Продажа без лицензии. Травматика - Гроза-021, MP-79, Хорхе, Grand-Power T10. Боевые - ТТ ( Тульский Токарев ) , ПМ ( Пистолет Макарова ) АК-74 и ПЯ ( Пистолет Ярыгина ) АК-74 и ТТ доступны ...
barsov80
Самооборона. Травматика, боевое оружие. Боеприпасы. darkzone.cc
Доброго времени суток. Продаю травматические, боевые девайсы . Всё в отличном состоянии и по адекватной цене. Продажа без лицензии. Травматика - Гроза-021, MP-79, Хорхе, Grand-Power T10. Боевые - ТТ ( Тульский Токарев ) , ПМ ( Пистолет Макарова ) АК-74 и ПЯ ( Пистолет Ярыгина ) АК-74 и ТТ доступны ...
barsov80
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
Самые непопулярные автомобили у угонщиков
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Эксперты рассказали, как в жару сохранить в автомобиле прохладу
{{material_126602}}Сохранить прохладу в салоне автомобиля в жару – задача не из легких. Кресла и руль раскаляются до такой степени, что немудрено и обжечься. Даже если в автомобиле есть кондиционер, быстро охладить разогретый на солнце салон не получится. Журналисты издания SpeedMe.Ru сформулировали пять правил, соблюдая которые можно попытаться удержать прохладу в салоне автомобиля.Одним из самых эффективных и недорогих вариантов является светоотражающий занавес. Установленная за лобовым стеклом защитная шторка надежно предохранит салон автомобиля от солнечных лучей, даже если машина припаркована на открытом месте. Идеальный случай – когда подобные отражающие экраны установлены за каждым стеклом: ветровым, задним и боковыми, независимо от степени их тонировки.Сохранить в прохладе сидения, особенно с кожаной обивкой, поможет одеяло. Конечно, если возить его постоянно с собой, места в багажнике станет меньше, но результат себя оправдывает. На руль можно накинуть обычное полотенце, оно защитит оплетку от вредного воздействия ультрафиолета. Одеяло и полотенце пригодятся, если парковать машину на солнцепеке. Но лучше выбирать место в тени, под навесом или на подземной парковке. Последние два варианта гарантируют, что в течение дня тень не «убежит» в сторону.И, наконец, последний совет – слегка приоткрыть окна, чтобы воздух свободно циркулировал по салону машины. Тогда, по крайней мере, температура в салоне не будет превышать температуру на улице. Но у такого варианта есть один существенный недостаток – злоумышленники смогут легко проникнуть в автомобиль. Поэтому приоткрывать окна можно только там, где вашей машине ничто не угрожает, кроме палящих лучей солнца.
2019-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ставрополь Тольятти Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG