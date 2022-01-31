Рейтинг самых непопулярных у россиян немецких автомобилей: какие машины попали в этот список
Наиболее популярными моделями стали Volkswagen и BMW. Opel, Audi, Porsche и Mercedes-Benz также были довольно востребованными. Однако некоторые модели немецких машин по разным причинам не очень популярны у покупателей.
Opel Crossland
В рейтинге непопулярных немецких авто оказался кроссовер Opel Crossland. В России за прошлый год купили всего 77 экземпляров машин этой модели. Такую невостребованность можно объяснить его высокой ценой и скромными характеристиками.
Не каждый будет согласен выложить около двух миллионов рублей за авто с передним приводом и 110-сильным мотором. За такую цену можно купить автомобиль с гораздо более впечатляющими характеристиками.
Porsche Cayman
Всего 66 россиян приобрели среднемоторное спортивное купе Porsche Cayman. На российском рынке были представлены три версии с моторами от 300 до 400 лошадиных сил. Авто продавалось по цене от 5,3 до 7,6 миллионов рублей.
Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio
55 автомобилей E-Klasse Cabrio от Mercedes-Benz продали в прошлом году в России. Минимальная цена – 5,9 миллионов за комплектацию на «механике».
Mercedes-Benz B-Klasse
Также среди непопулярных моделей отметились хэтчбек Mercedes-Benz B-Klasse, который называют «семейным автомобилем» по цене 2,1 миллионов рублей, Mercedes-Benz AMG GT Coupe, ставший непопулярным из-за своей заоблачной цены от 9,9 до 18 миллионов рублей, а также BMW i3, производство которого будет прекращено в этом году.
Mercedes-Benz SL-Klasse
В первой тройке оказали модели от Mercedes-Benz: S-Klasse Coupe, Mercedes-AMG GT Roadster и SL-Klasse. Это и неудивительно – автомобили очень дорогие и доступны только под заказ, у дилеров таких машин, как правило, нет.
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