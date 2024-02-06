Еще одну легендарную модель сняли с производства. Ее заменит электрический кроссовер

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Самый первый Mini Clubman вышел в 1969 году. Затем в 2007 году, после перехода британской марки под крыло BMW, производство универсала было возобновлено. В общей сложности с конвейера сошло 1,1 млн экземпляров Mini Clubman, из них более 550 тысяч в «эпоху BMW». Однако, времена изменились. Производители делают ставки на более высокодоходные сегменты кроссоверов и электрокаров. Место Clubman в модельном ряду марки поделят две модели: представленный осенью 2023 года новый электрический кроссовер Countryman и будущий электрический кроссовер Aceman.

Генеральный директор заводов Mini в Оксфорде и Суиндоне Маркус Грюнейсль заявил: «Мы невероятно гордимся своими Mini Clubman, собранными за посление18 лет. С уходом модели мы с нетерпением ожидаем возможности приветствовать членов нового семейства Mini в наших заводах Оксфорде и Суиндоне, включая новую модель с откидным верхом, которую мы начнем выпускать в конце этого года».

Фото: Mini

Новый компактный кроссовер Mini Aceman уже прошел все необходимые испытания и полностью готов к запуску. Как ожидается, его премьера состоится в апреле 2024 года на международном автосалоне в Пекине. Новинка будет ощутимо компактнее Clubman, ее длина составит порядка 4 метров. Емкости тяговой батареи (54,2 кВт-ч) должно хватать на 400 километров без подзарядки.

Упомянутые модели: MINI Clubman (от 1 349 000 Р )

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