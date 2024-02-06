Еще одну легендарную модель сняли с производства. Ее заменит электрический кроссовер
Фото: Mini
Генеральный директор заводов Mini в Оксфорде и Суиндоне Маркус Грюнейсль заявил: «Мы невероятно гордимся своими Mini Clubman, собранными за посление18 лет. С уходом модели мы с нетерпением ожидаем возможности приветствовать членов нового семейства Mini в наших заводах Оксфорде и Суиндоне, включая новую модель с откидным верхом, которую мы начнем выпускать в конце этого года».
Новый компактный кроссовер Mini Aceman уже прошел все необходимые испытания и полностью готов к запуску. Как ожидается, его премьера состоится в апреле 2024 года на международном автосалоне в Пекине. Новинка будет ощутимо компактнее Clubman, ее длина составит порядка 4 метров. Емкости тяговой батареи (54,2 кВт-ч) должно хватать на 400 километров без подзарядки.
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16.04.2019, 12:46
Mini обновила Clubman
Марка Mini представила на Шанхайском автосалоне рестайлинговый вариант компактного универсала Clubman. Автомобиль получил свежий дизайн и новую спортивную подвеску с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом и адаптивными амортизаторами.Читать далее
-
06.02.2024, 07:39
Самые популярные цвета автомобилей в России. Черный выходит из моды
Генри Форд, один из пионеров автомобилестроения, говорил, что автомобиль может быть любого цвета, при условии, что этот цвет – черный. За последние 100 лет вкусы автолюбителей серьезно изменились.Читать далее
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06.02.2024, 07:03
Самые популярные кроссоверы и внедорожники января 2024 года. Список из 10 моделей
Первый месяц года российские дилеры завершили с результатом 80,2 тысячи проданных легковых автомобилей, или на 77% больше, чем в январе 2023-го. Титул бестселлера продолжает удерживать Lada Granta, а самой популярной иномаркой остается компактный китайский кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
05.02.2024, 22:58
Трехосный вездеход ЯМАЛ создан для русской зимы: как он преодолевает сугробы
Компания Техинком занимается всем, что связано с колесной техникой. Среди прочего здесь наладили мелкосерийное производство снегоболотоходов ЯМАЛ, которым не нужны дороги.Читать далее
-
05.02.2024, 18:04
В смертельном ДТП под Тихвином погибли отец и сын
Поздним вечером в воскресенье, 4 февраля, на автодороге Вологда – Новая Ладога в Ленинградской области произошла страшная авария, в которой погибли двое мужчин: отец и сын. Двум пожилым женщинам удалось выжить.Читать далее
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