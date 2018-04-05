5 апреля 2018, 09:11

Ford Escape провалил краш-тест

Американский институт дорожной безопасности (IIHS) провел серию краш-тестов для небольших семи кроссоверов: Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Outlander Sport, BMW X1, Chevrolet Equinox, GMC Terrain, Jeep Compass и Ford Escape. В результате защиту переднего пассажира в Ford Escape признали неудовлетворительной.
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  Ford Escape провалил краш-тест Ford Escape, Mitsubishi Outlander, Chevrolet Equinox, BMW X1, Jeep Compass, GMC Terrain Ford Escape провалил краш-тест Ford Escape, Mitsubishi Outlander, Chevrolet Equinox, BMW X1, Jeep Compass, GMC Terrain Ford Escape провалил краш-тест
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Результаты краш-тестов эксперты IIHS оценивают по 4-балльной системе: good – хорошо, acceptable – приемлемо, marginal – на грани, poor – плохо. Ford Escape 2018 модельного года получил оценку «poor» за защиту передних пассажиров и оценку «marginal» за крепления детских кресел. В тесте с частичным перекрытием на скорости 64 км/ч, передний пассажир «получил» серьезные травмы ног и тазобедренных суставов. Причем водитель в аналогичном тесте остался практически невредимым. Балл снизили лишь за нераскрывшиеся боковые шторки. Инженеры Ford внесли в конструкцию кроссовера ряд изменений после неудачных тестов 2017 года. Очевидно, все они были направлены на защиту водителя. Сейчас ее оценили, как «приемлемую».

Еще один кроссовер, Mitsubishi Outlander Sport, также получил невысокий балл за защиту переднего пассажира – ее признали пограничной («marginal»). При ударе с частичным перекрытием не сработали боковые шторки безопасности. Зато автомобиль получил высший балл за системы предотвращения фронтальных столкновений.

Остальные пять кроссоверов Mitsubishi Outlander, BMW X1, Chevrolet Equinox, GMC Terrain и Jeep Compass получили оценку «хорошо» за все ключевые тесты и системы активной безопасности. Только у Jeep Compass механизм крепления детских кресел оказался очень неудобным и получил оценку «плохо». 
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Форум Ford Escape
| Кому: fav-2008 Ставьте то, что написано в паспорте допуска по заводу. Иногда эта информация дублируется на крышке топливного бачка. Если данный размер есть там, то можете без проблем ставить. Если нет, то зачем это нужно? В общем не рискуйте, это повлечет и повышенный расход топлива (в лучшем случае) ...
Nick
Форум Mitsubishi Outlander
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
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Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
Антон
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Ford Escape провалил краш-тест
Результаты краш-тестов эксперты IIHS оценивают по 4-балльной системе: good – хорошо, acceptable – приемлемо, marginal – на грани, poor – плохо. Ford Escape 2018 модельного года получил оценку «poor» за защиту передних пассажиров и оценку «marginal» за крепления детских кресел. В тесте с частичным перекрытием на скорости 64 км/ч, передний пассажир «получил» серьезные травмы ног и тазобедренных суставов. Причем водитель в аналогичном тесте остался практически невредимым. Балл снизили лишь за нераскрывшиеся боковые шторки. Инженеры Ford внесли в конструкцию кроссовера ряд изменений после неудачных тестов 2017 года. Очевидно, все они были направлены на защиту водителя. Сейчас ее оценили, как «приемлемую».Еще один кроссовер, Mitsubishi Outlander Sport, также получил невысокий балл за защиту переднего пассажира – ее признали пограничной («marginal»). При ударе с частичным перекрытием не сработали боковые шторки безопасности. Зато автомобиль получил высший балл за системы предотвращения фронтальных столкновений.Остальные пять кроссоверов Mitsubishi Outlander, BMW X1, Chevrolet Equinox, GMC Terrain и Jeep Compass получили оценку «хорошо» за все ключевые тесты и системы активной безопасности. Только у Jeep Compass механизм крепления детских кресел оказался очень неудобным и получил оценку «плохо». 
2018-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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