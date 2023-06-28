Младший кроссовер BMW теперь развивает до 316 сил (известны цены)
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Мощный двигатель отличается характерными для M-моторов усовершенствованиями: более прочным коленвалом, оптимизированной системой подачи масла в поршни с охлаждающими каналами, а вкладыши и крышки коренных подшипников достались по наследству от шестицилиндрового двигателя последнего поколения.
Мотор работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и фирменной системой полного привода xDrive. С помощью режима «M Sport Boost» двигатель, трансмиссия, рулевое управление и подвеска переходят в максимально возможный для себя спортивный режим.
Первые BMW X1 M35i xDrive появятся у американских дилеров осенью 2023 года, но цены уже известны – от 49 900 долларов или 4,3 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Цифра сопоставима со стоимостью главного конкурента – Mercedes-AMG GLA35 (49 500 долларов), который предлагает водителю на 10 «лошадок» меньше.
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-
08.02.2023, 08:34
Объявлены финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года 2023»
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В самой ближайшей перспективе концерн BMW намерен отправиться на охоту за клиентами сразу с несколькими новинками: новым седаном 7-Series, полностью электрическим X1, очередным поколением 5-Series. И это еще не все. Читать далее
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