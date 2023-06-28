Младший кроссовер BMW теперь развивает до 316 сил (известны цены)

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Новый BMW X1 M35i xDrive – возможно и не полноценная M-модель, но может похвастаться самой мощной «турбочетверкой» в линейке BMW. Автомобиль оснастили 2,0-литровым мотором TwinPower Turbo, который развивает 316 сил в диапазоне от 5 750 до 6 500 об/мин, максимальный крутящий момент составляет 400 Нм в диапазоне от 2 000 до 4 500 об/мин. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 5,3 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Мощный двигатель отличается характерными для M-моторов усовершенствованиями: более прочным коленвалом, оптимизированной системой подачи масла в поршни с охлаждающими каналами, а вкладыши и крышки коренных подшипников достались по наследству от шестицилиндрового двигателя последнего поколения.

Фото: BMW

Мотор работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и фирменной системой полного привода xDrive. С помощью режима «M Sport Boost» двигатель, трансмиссия, рулевое управление и подвеска переходят в максимально возможный для себя спортивный режим.

Фото: BMW

Первые BMW X1 M35i xDrive появятся у американских дилеров осенью 2023 года, но цены уже известны – от 49 900 долларов или 4,3 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Цифра сопоставима со стоимостью главного конкурента – Mercedes-AMG GLA35 (49 500 долларов), который предлагает водителю на 10 «лошадок» меньше.

Упомянутые модели: BMW X1 (от 2 435 000 Р )

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