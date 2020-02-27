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27 февраля 2020, 14:18

Ford модифицировал пикап Ranger для для гонок по пересеченной местности

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Фото: tarantas.news
Американская компания Ford продемонстрировала гоночную версию пикапа Ranger. Модифицированный автомобиль будет соревноваться в южноафриканской серии кросс-кантри, выступая в топовом классе FIA.
Ford модифицировал пикап Ranger для для гонок по пересеченной местности

Фото: tarantas.news

Ford модифицировал пикап Ranger для для гонок по пересеченной местности

Фото: tarantas.news

Ford модифицировал пикап Ranger для для гонок по пересеченной местности

Фото: tarantas.news

Ford модифицировал пикап Ranger для для гонок по пересеченной местности
Ford модифицировал пикап Ranger для для гонок по пересеченной местности
Ford модифицировал пикап Ranger для для гонок по пересеченной местности
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Ford и ранее участвовал в южноафриканском ралли South Country Country Cross Series (SACCS), выставляя автомобили с 5,0-литровым V8 двигателем. Новый Ranger будет оснащен 3,5-литровым EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом, который позаимствовали у F-150 Raptor, такой же мотор стоит и у суперкара Ford GT. Пикапу также обновили шасси, а двигатель переместили ближе к центру, для оптимального распределения веса. Сплошную ось сзади заменили полностью независимой установкой. Ford Ranger для SACCS получил новые амортизаторы, шестипоршневые суппорты Brembo спереди и шины BF Goodrich KDR2+.

К середине 2020 года Ford построит три гоночных рейнджера. Поэтому первый полностью новый Ranger на EcoBoost сможет участвовать только во второй или третьей гонке сезона SACCS 2020 года. Мощность двигателя для Ranger еще не озвучивали, но, например, у Raptor стоит мотор мощностью 450 л.с. и 692 Нм крутящего момента, а для GT он был форсирован до 647 сил.

Ford Ranger успешно участвовал в гонках в Южной Африке и по всему миру с 2013 года. Однако, испытания в новом классе FIA, для команды начнется с чистого листа. Команда NWM не питает иллюзий, но уверена в правильном направлении создания нового автомобиля. Совершенно новый Ranger выглядит более мускулистым, обновленный кузов стал заметно шире, чем у предыдущей модели. Увеличить кабину и улучшить пространство и эргономику для водителя и второго водителя позволила новая конструкция шасси.

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Форум Ford Ranger
Цитата:| Кому: андрей Я так понял вариант некачественных деталей вы не рассматриваете. Хотя прям чтоб все 4 одновременно, это надо было умудрится так качественно их изготовить, чтобы они одновременно навернулись. А вы там случайно стружек от насоса не замечали? В общем еще как вариант - ставьте хороший ...
Кисель
форд ренджер
Добрый день! Год владею ренджером 2005 года, пробег 200 тыс., не давно появилась проблема - автомобиль на горячую перестал ехать, не развивает мощность обороты под нагрузкой не превышают 1500, официалы проведя диагностику сказали что все нормально, развели руками. подскажите в чем может быть проблема ...
Yos74
Американские пикапы
Купил Chevrolet Silverado, мне нравится, и стилем и удобством, до этого были GMC Sanoma и Ford Ranger, не плохие пикапы, но все таки полноразмерный пикап типа F-150, Dodge RAM или Сильверадо все таки лучше...
Saf6
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Ford модифицировал пикап Ranger для для гонок по пересеченной местности
{{material_127655}}Ford и ранее участвовал в южноафриканском ралли South Country Country Cross Series (SACCS), выставляя автомобили с 5,0-литровым V8 двигателем. Новый Ranger будет оснащен 3,5-литровым EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом, который позаимствовали у F-150 Raptor, такой же мотор стоит и у суперкара Ford GT. Пикапу также обновили шасси, а двигатель переместили ближе к центру, для оптимального распределения веса. Сплошную ось сзади заменили полностью независимой установкой. Ford Ranger для SACCS получил новые амортизаторы, шестипоршневые суппорты Brembo спереди и шины BF Goodrich KDR2+.К середине 2020 года Ford построит три гоночных рейнджера. Поэтому первый полностью новый Ranger на EcoBoost сможет участвовать только во второй или третьей гонке сезона SACCS 2020 года. Мощность двигателя для Ranger еще не озвучивали, но, например, у Raptor стоит мотор мощностью 450 л.с. и 692 Нм крутящего момента, а для GT он был форсирован до 647 сил.Ford Ranger успешно участвовал в гонках в Южной Африке и по всему миру с 2013 года. Однако, испытания в новом классе FIA, для команды начнется с чистого листа. Команда NWM не питает иллюзий, но уверена в правильном направлении создания нового автомобиля. Совершенно новый Ranger выглядит более мускулистым, обновленный кузов стал заметно шире, чем у предыдущей модели. Увеличить кабину и улучшить пространство и эргономику для водителя и второго водителя позволила новая конструкция шасси.
2020-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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