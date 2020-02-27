27 февраля 2020, 14:18
Ford модифицировал пикап Ranger для для гонок по пересеченной местности
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Фото: tarantas.news
Американская компания Ford продемонстрировала гоночную версию пикапа Ranger. Модифицированный автомобиль будет соревноваться в южноафриканской серии кросс-кантри, выступая в топовом классе FIA.
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
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К середине 2020 года Ford построит три гоночных рейнджера. Поэтому первый полностью новый Ranger на EcoBoost сможет участвовать только во второй или третьей гонке сезона SACCS 2020 года. Мощность двигателя для Ranger еще не озвучивали, но, например, у Raptor стоит мотор мощностью 450 л.с. и 692 Нм крутящего момента, а для GT он был форсирован до 647 сил.
Ford Ranger успешно участвовал в гонках в Южной Африке и по всему миру с 2013 года. Однако, испытания в новом классе FIA, для команды начнется с чистого листа. Команда NWM не питает иллюзий, но уверена в правильном направлении создания нового автомобиля. Совершенно новый Ranger выглядит более мускулистым, обновленный кузов стал заметно шире, чем у предыдущей модели. Увеличить кабину и улучшить пространство и эргономику для водителя и второго водителя позволила новая конструкция шасси.
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