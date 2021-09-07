Ford создал идеальный автомобиль для ипохондриков
Фото: Ford
Новый Ford Mindfulness, построенный на базе кроссовера Kuga нового поколения, должен помочь своим пассажирами справиться с ковидным стрессом. По нажатию кнопки на брелоке он начинает дезинфицировать воздух в салоне еще перед тем, как водитель садится за руль. Чистый и свежий воздух подается в салон через систему климат-контроля. Фильтр Premium удаляет почти всю пыль, запахи, аллергены и частицы размером с бактерии, а светодиоды UV-C останавливают размножение вирусов и микробов на смартфонах, экранах и других поверхностях.
Когда водитель усаживается в кресло, оно считывает частоту дыхания и сердечных сокращений, а затем настраивает атмосферную подсветку и температуру в салоне, включает успокаивающую музыку или, в особо тяжелых случаях, просто звук морского прибоя. Все это помогает успокоиться и сосредоточиться на вождении, что в конечном итоге должно положительно сказаться на безопасности поездки.
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