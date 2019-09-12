Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
12 сентября 2019, 00:32

General Motors отзывает 3,5 млн внедорожников

  • 782
  • 0
Концерн General Motors объявил о крупнейшей отзывной кампании, которая затрагивает почти 3,5 млн внедорожников и пикапов шести моделей. Проблему с тормозами заподозрили у Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, Chevrolet Suburban и GMC Yukon.
General Motors отзывает 3 5 млн внедорожников

Фото взято из открытых источников

Ранее мы писали
Официальный представитель Chevrolet на российском рынке, компания ООО «Джи Эм Авто» объявила об отзыве в нашей ...
Читать далее
Причиной столь масштабного отзыва внедорожников стали проблемы с вакуумным насосом тормозов. К настоящему моменту известно, как минимум, о 113 дорожно-транспортных инцидентах, в 13 из которых пострадали люди. По информации Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), насос не создаёт достаточного давления в вакуумном усилителе и, как следствие, не обеспечивает эффективного торможения. 

Впервые неисправность обнаружили в ноябре 2018 года. Тогда NHTSA сообщило о девяти авариях с двумя пострадавшими. Только восемь месяцев спустя компания General Motors начала внутреннее расследование. Выяснилось, что проблема актуальна для внедорожников и пикапов шести моделей, выпущенных в период с 2014 по 2018 годы: Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, Chevrolet Suburban и GMC Yukon. После 2018 года внедорожники начали оснащать модифицированным узлом, конструкция которого более совершенна и не имеет подобного дефекта. В общей сложности в сервис планируют пригласить 3,46 млн автомобилей.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Cadillac Escalade
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
Gleb Zuyakov
Форум Chevrolet Tahoe
Купил Таху 2013 году езжу всего месяц и балдею. До этого были 2 прадушки, последний в 120 кузове. Пора было менять. 150 Прадик вообще не впечатлил, да и по отзывам друзей владеющих - качество упало. При этом внешность как лягушку надули и отсутствие пластиковых обвесов однозначно вычеркули эту машину ...
Алик
Лучшие рамные внедорожники 2019
Каким образом в список рамных внедорожников попал Pajero, если уже с 3-го поколения он лишился рамы, а сейчас уже 4-е поколение?
Олег
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Джи Эм Си
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Лучшие спорткары мира 2019
Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу-румы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Cadillac Escalade
Объявления о продаже Cadillac Escalade
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 87 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
General Motors отзывает 3,5 млн внедорожников
{{material_126810}}Причиной столь масштабного отзыва внедорожников стали проблемы с вакуумным насосом тормозов. К настоящему моменту известно, как минимум, о 113 дорожно-транспортных инцидентах, в 13 из которых пострадали люди. По информации Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), насос не создаёт достаточного давления в вакуумном усилителе и, как следствие, не обеспечивает эффективного торможения. Впервые неисправность обнаружили в ноябре 2018 года. Тогда NHTSA сообщило о девяти авариях с двумя пострадавшими. Только восемь месяцев спустя компания General Motors начала внутреннее расследование. Выяснилось, что проблема актуальна для внедорожников и пикапов шести моделей, выпущенных в период с 2014 по 2018 годы: Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, Chevrolet Suburban и GMC Yukon. После 2018 года внедорожники начали оснащать модифицированным узлом, конструкция которого более совершенна и не имеет подобного дефекта. В общей сложности в сервис планируют пригласить 3,46 млн автомобилей.
2019-09-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Ростов-на-Дону Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.