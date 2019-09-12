12 сентября 2019, 00:32
General Motors отзывает 3,5 млн внедорожников
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Концерн General Motors объявил о крупнейшей отзывной кампании, которая затрагивает почти 3,5 млн внедорожников и пикапов шести моделей. Проблему с тормозами заподозрили у Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, Chevrolet Suburban и GMC Yukon.
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Впервые неисправность обнаружили в ноябре 2018 года. Тогда NHTSA сообщило о девяти авариях с двумя пострадавшими. Только восемь месяцев спустя компания General Motors начала внутреннее расследование. Выяснилось, что проблема актуальна для внедорожников и пикапов шести моделей, выпущенных в период с 2014 по 2018 годы: Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, Chevrolet Suburban и GMC Yukon. После 2018 года внедорожники начали оснащать модифицированным узлом, конструкция которого более совершенна и не имеет подобного дефекта. В общей сложности в сервис планируют пригласить 3,46 млн автомобилей.
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