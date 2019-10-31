31 октября 2019, 11:57
Genesis поднял рублевые цены на две модели
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Фото: Genesis
В России подорожали сразу две модели корейской премиальной марки Genesis – седаны G80 и G90. Цены увеличились на 20 000 – 50 000 рублей в зависимости от комплектации.
Фото: Genesis
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Обновленный седан Genesis G90 представительского класса прибавил по 50 000 рублей во всех комплектациях кроме базовых. Подорожание составило 0,7 – 0,9%. Так седан с 3,8-литровым V6 мощностью 309 л.с. в комплектации Premier стоит не менее 5 330 000 рублей. Вариант с 3,3-литровым турбомотором (370 л.с.) в комплектации Elite оценили минимум в 5 995 000 рублей. Топовая длиннобазная версия Genesis G90L с 5,0-литровым агрегатом V8 мощностью 413 л.с. теперь стоит от 6 910 000 рублей.
Интересно, что в случае с Genesis G80 цена топовой версии Ultimate с 3-литровым бензиновым V6 мощностью 370 сил не изменилась. Такой седан по-прежнему стоит от 4 265 000 рублей. А у седана Genesis G90 не подорожали базовые комплектации Prestige. Автомобиль с 309-сильным двигателем стоит от 4 690 000 рублей, а с 370-сильным – от 4 995 000 рублей.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Уже не знают корейцы, как пробраться в премиальный сегмент, вроде, и машины неплохие, только места в сердцах потенциальных покупателей уже давно заняты европейскими марками. Но посмотрим, может со временем эта "изысканная недосказанность", все же перестанет быть таковой и даже королева Англии пересядет ...
Вряд ли корейский премиум-седан сможет действительно составить конкуренцию БМВ и Ауди. В российском сознании автомобиль из Кореи - это надежный, удобный, даже модный, если хотите, но все же ширпотреб.
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