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31 октября 2019, 11:57

Genesis поднял рублевые цены на две модели

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Фото: Genesis
В России подорожали сразу две модели корейской премиальной марки Genesis – седаны G80 и G90. Цены увеличились на 20 000 – 50 000 рублей в зависимости от комплектации.
Genesis поднял рублевые цены на две модели

Фото: Genesis

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что корейский бренд Genesis увеличил стоимость двух седанов премиум-класса. Genesis G80 подорожал на 20 000 – 50 000 рублей или на 0,6 – 1,7%. Теперь самая доступная версия с 2,0-литровым бензиновым агрегатом мощностью 197 л.с. в комплектации Business стоит не менее 2 810 000 рублей. Более «богатая» комплектация Premium и мотором, форсированным до 245 л.с., стоит от 3 500 000 рублей, а комплектация Luxury подорожала до 3 805 000 рублей. 

Обновленный седан Genesis G90 представительского класса прибавил по 50 000 рублей во всех комплектациях кроме базовых. Подорожание составило 0,7 – 0,9%. Так седан с 3,8-литровым V6 мощностью 309 л.с. в комплектации Premier стоит не менее 5 330 000 рублей. Вариант с 3,3-литровым турбомотором (370 л.с.) в комплектации Elite оценили минимум в 5 995 000 рублей. Топовая длиннобазная версия Genesis G90L с 5,0-литровым агрегатом V8 мощностью 413 л.с. теперь стоит от 6 910 000 рублей.

Интересно, что в случае с Genesis G80 цена топовой версии Ultimate с 3-литровым бензиновым V6 мощностью 370 сил не изменилась. Такой седан по-прежнему стоит от 4 265 000 рублей. А у седана Genesis G90 не подорожали базовые комплектации Prestige. Автомобиль с 309-сильным двигателем стоит от 4 690 000 рублей, а с 370-сильным – от 4 995 000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
С заботой о пассажирах: ТОП-7 самых безопасных машин
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Дарина
Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар
Уже не знают корейцы, как пробраться в премиальный сегмент, вроде, и машины неплохие, только места в сердцах потенциальных покупателей уже давно заняты европейскими марками. Но посмотрим, может со временем эта "изысканная недосказанность", все же перестанет быть таковой и даже королева Англии пересядет ...
Антон
Стали известны технические характеристики Genesis G80
Вряд ли корейский премиум-седан сможет действительно составить конкуренцию БМВ и Ауди. В российском сознании автомобиль из Кореи - это надежный, удобный, даже модный, если хотите, но все же ширпотреб.
Михаил
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Genesis поднял рублевые цены на две модели
{{material_125128}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что корейский бренд Genesis увеличил стоимость двух седанов премиум-класса. Genesis G80 подорожал на 20 000 – 50 000 рублей или на 0,6 – 1,7%. Теперь самая доступная версия с 2,0-литровым бензиновым агрегатом мощностью 197 л.с. в комплектации Business стоит не менее 2 810 000 рублей. Более «богатая» комплектация Premium и мотором, форсированным до 245 л.с., стоит от 3 500 000 рублей, а комплектация Luxury подорожала до 3 805 000 рублей. Обновленный седан Genesis G90 представительского класса прибавил по 50 000 рублей во всех комплектациях кроме базовых. Подорожание составило 0,7 – 0,9%. Так седан с 3,8-литровым V6 мощностью 309 л.с. в комплектации Premier стоит не менее 5 330 000 рублей. Вариант с 3,3-литровым турбомотором (370 л.с.) в комплектации Elite оценили минимум в 5 995 000 рублей. Топовая длиннобазная версия Genesis G90L с 5,0-литровым агрегатом V8 мощностью 413 л.с. теперь стоит от 6 910 000 рублей.Интересно, что в случае с Genesis G80 цена топовой версии Ultimate с 3-литровым бензиновым V6 мощностью 370 сил не изменилась. Такой седан по-прежнему стоит от 4 265 000 рублей. А у седана Genesis G90 не подорожали базовые комплектации Prestige. Автомобиль с 309-сильным двигателем стоит от 4 690 000 рублей, а с 370-сильным – от 4 995 000 рублей.
2019-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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