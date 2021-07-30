ГИБДД рассказала о новом дорожном знаке: найдите отличия
Фото: пресс-служба ГИБДД
Например, в Москве сейчас установлено более 2 тысяч камер. Засекречивать места их установки никто не собирается. Все комплексы отмечены на картах навигатора. Кроме того, информация об их местоположении опубликована на Едином транспортном портале и на сайте ГИБДД.
Вне населенных пунктов новым знаком 6.22, как и раньше, будет обозначаться каждая камера. Согласно регламенту, табличка должна быть установлена на расстоянии 150 – 300 метров от стационарного или передвижного комплекса. Дизайн нового знака решили не менять, чтобы избежать лишних расходов.
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