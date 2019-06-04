4 июня 2019, 17:33

«Глас народа»: Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина

  • 8612
  • 0
В Сети широко обсуждают владельцев электросамокатов, которые зачастую гоняют по дорогам и тротуарам со скоростью до 70 км/ч, являя собой настоящую угрозу безопасности и водителей, и пешеходов.
Глас народа Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина

Людям в подавляющем своем большинстве не нравится модная ныне затея, и они делятся впечатлениями, нередко прибегая к «горячим» словечкам. Мы подслушали беседу и, естественно, ее подретушировали. 

Дарья Орешина: «А это средство передвижения, и правда, является участником дорожного движения»?

Ранее мы писали
Как всегда, с некоторым опозданием, вчерашние новинки мировой технической моды проникают и в нашу страну. ...
Читать далее
Sonya Evans: «Только те, кто на них катается, так не считают».

Константин Емельянов: «Правильно, они себя не считают участниками дорожного движения, а вот выделенные полосы для движения им ДАЙ! И непросто «дай», а ещё им эти полосы чистить надо зимой в первоочередном порядке».

Евгений Мефодьев: «Где-то в Сети была история как «велохруста» оштрафовали за подобные поездочки».

Елена Коробова: «А когда все то же самое по тротуару - лучше что ли»?

Ольга Полянина: «А когда он «звезданется» под колеса автомобиля - кого посадят»?

Елена Коробова: «Ну, тут и вопросов нет - у нас всегда виноват водитель, если он не чей-то сынок».

Алексей Каратеев: «Самое плохое, это кода м…к, да ещё и на колёсах. Таких на учёт в ПНД ставить надо».

Константин Емельянов: «Но ведь велосипедизация Москвы важнее всего, не так ли ? Зайдите на их сайт Let's bike»...

Кирилл Светицкий: «То, что парень едет «70» по «выделенке», это как раз нормально, и никому не мешает. Ужас в другом, что нет никаких средств защиты от подобных ездоков».

Юлия Александровна: «Когда трепанацию делать будут, чтобы спасти его никчёмную жизнь, брить не надо».

Владимир Черный: «Это чистый суицид, шлем не поможет».

Кирилл Светицкий: «Если врезаться на 70 км/ч в грузовик, то шлем не поможет и мотоциклисту. Но если разложиться на меньшей скорости, то шлем и защита жизнь сохранят».

Владимир Черный: « На байке с «70-ти» вы скорость до «40-ка» погасить перед грузовиком успеете, а на самокате, скорее всего, нет. Экипировка ему не нужна».

Глас народа Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина
Глас народа Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина
Глас народа Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина
Глас народа Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина
Глас народа Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина
Глас народа Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина
Глас народа Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина
Глас народа Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина
Глас народа Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина
Глас народа Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина
Глас народа Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина
Глас народа Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина
Кирилл Светицкий: «Если в городе двигаешься по проезжей части, шлем и защита нужны в любом случае, вне зависимости от того, на чём и с какой скоростью двигаешься. Если не выше 30 км/ч, то шлема, в принципе, хватает. Если быстрее, то точно нужны и шлем, и защита (хотя бы налокотники и наколенники)».

Алексей Иванов: «Как всегда, мутная тема. Чем народ недоволен, неясно. Свобода же полная. Что хочешь, то и делай. Хочешь – езжай на красный, хочешь - на велике где угодно, хочешь - едешь как хочешь. Многим нравится».

Ксана Каплуновская: «А почему надо отнести к мопедам, а не к велосипедам»?

Ранее мы писали
Правила дорожного движения запрещают ехать в седле велосипеда по «зебре». Вот только многие из нас банально ...
Читать далее
Алексей Иванов: «По действующему определению мопеда в ПДД».

Александр Леонтьев: «Не ищите оправдания дури».

Юрий Школьник: «На проезжей части 70 км/ч – и фиг бы то с ним. А когда по тротуару, под уклон, эта доска несется на вас сзади… А вы ребенка за руку ведете, и он дернулся в сторону или коляску везете и как раз собираетесь объехать выбоину, или собаку на поводке ведете, а она потянулась в сторону что-то нюхнуть... и тут бздынь! И чего с таким делать, мочить на месте? Так ведь посадят»...

Yulia Kaloshinaт - Юрий Школьник: «Согласна с Вами полностью! У нас есть велодорожки, но по ним ездят не все. Большая часть несётся мимо гуляющих. Подъезжая сзади, даже не предупреждают о приближении звонком. С ребёнком на самокате выйти просто страшно».

Anastasiya Vargas: «Необходимо запретить эти самокаты».

Александр Крючков: «Надо его случайно пакетом из «Пятёрочки» с консервами зацепить. Вот и все».

Сергей Сергеев: «Ну, едет и едет человек. Не по тротуару и никому не мешает. Чего вдруг столько неадекватных комментов»?

Константин Гришин: «Когда он в кого-то приедет - поздно комментировать будет. Тут народ мотоциклистов-то не замечает, которые по габариту гораздо больше, а такой самоубийца между рядами вообще почти невидимка».

Anastasiya Vargas - Сергей Сергеев: «Да на этого д…ла плевать, жаль будет кого-то из водителей, когда этот п…к под колеса свалится».

Evgeny Mekhanov: «Слабоумие и отвага. Очередной кандидат на премию Дарвина».

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Восток-Авто Жукова | отзывы
У меня Hyundai Santa Fe, недавно завез его в автосервис на Жукова. Надо было пройти плановое ТО. Мой Хендай прогнали через сервис нашли пару проблем и все заменили. Мужикам отдельный респект за скорость
Денис Рудаковский
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Фаворит Kia Юг | отзывы
Два года ездил в этот сервис и считал его хорошим, пока не влетел в ДТП. Направили сюда по страховой делать кузовной ремонт. Делали чересчур долго, два месяца. Я сам звонил, потом напряг страховую, и как я потом узнал, из этих двух месяцев половину времени работы не велись совсем, машина простаивала ...
Leon
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Над таксистами в России усилят контроль
Renault Arkana: до старта продаж осталось несколько недель
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Мини-вэны
KIA Ray и еще 43 модели
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«Глас народа»: Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина
Людям в подавляющем своем большинстве не нравится модная ныне затея, и они делятся впечатлениями, нередко прибегая к «горячим» словечкам. Мы подслушали беседу и, естественно, ее подретушировали.  Дарья Орешина: «А это средство передвижения, и правда, является участником дорожного движения»?{{material_121294}} Sonya Evans: «Только те, кто на них катается, так не считают».Константин Емельянов: «Правильно, они себя не считают участниками дорожного движения, а вот выделенные полосы для движения им ДАЙ! И непросто «дай», а ещё им эти полосы чистить надо зимой в первоочередном порядке».Евгений Мефодьев: «Где-то в Сети была история как «велохруста» оштрафовали за подобные поездочки». Елена Коробова: «А когда все то же самое по тротуару - лучше что ли»?Ольга Полянина: «А когда он «звезданется» под колеса автомобиля - кого посадят»?Елена Коробова: «Ну, тут и вопросов нет - у нас всегда виноват водитель, если он не чей-то сынок».Алексей Каратеев: «Самое плохое, это кода м…к, да ещё и на колёсах. Таких на учёт в ПНД ставить надо».Константин Емельянов: «Но ведь велосипедизация Москвы важнее всего, не так ли ? Зайдите на их сайт Let's bike»...Кирилл Светицкий: «То, что парень едет «70» по «выделенке», это как раз нормально, и никому не мешает. Ужас в другом, что нет никаких средств защиты от подобных ездоков».Юлия Александровна: «Когда трепанацию делать будут, чтобы спасти его никчёмную жизнь, брить не надо».Владимир Черный: «Это чистый суицид, шлем не поможет».Кирилл Светицкий: «Если врезаться на 70 км/ч в грузовик, то шлем не поможет и мотоциклисту. Но если разложиться на меньшей скорости, то шлем и защита жизнь сохранят». Владимир Черный: « На байке с «70-ти» вы скорость до «40-ка» погасить перед грузовиком успеете, а на самокате, скорее всего, нет. Экипировка ему не нужна».{{gallery_1539}} Кирилл Светицкий: «Если в городе двигаешься по проезжей части, шлем и защита нужны в любом случае, вне зависимости от того, на чём и с какой скоростью двигаешься. Если не выше 30 км/ч, то шлема, в принципе, хватает. Если быстрее, то точно нужны и шлем, и защита (хотя бы налокотники и наколенники)». Алексей Иванов: «Как всегда, мутная тема. Чем народ недоволен, неясно. Свобода же полная. Что хочешь, то и делай. Хочешь – езжай на красный, хочешь - на велике где угодно, хочешь - едешь как хочешь. Многим нравится».Ксана Каплуновская: «А почему надо отнести к мопедам, а не к велосипедам»?{{material_121652}} Алексей Иванов: «По действующему определению мопеда в ПДД».Александр Леонтьев: «Не ищите оправдания дури».Юрий Школьник: «На проезжей части 70 км/ч – и фиг бы то с ним. А когда по тротуару, под уклон, эта доска несется на вас сзади… А вы ребенка за руку ведете, и он дернулся в сторону или коляску везете и как раз собираетесь объехать выбоину, или собаку на поводке ведете, а она потянулась в сторону что-то нюхнуть... и тут бздынь! И чего с таким делать, мочить на месте? Так ведь посадят»...Yulia Kaloshinaт - Юрий Школьник: «Согласна с Вами полностью! У нас есть велодорожки, но по ним ездят не все. Большая часть несётся мимо гуляющих. Подъезжая сзади, даже не предупреждают о приближении звонком. С ребёнком на самокате выйти просто страшно».Anastasiya Vargas: «Необходимо запретить эти самокаты».Александр Крючков: «Надо его случайно пакетом из «Пятёрочки» с консервами зацепить. Вот и все».Сергей Сергеев: «Ну, едет и едет человек. Не по тротуару и никому не мешает. Чего вдруг столько неадекватных комментов»?Константин Гришин: «Когда он в кого-то приедет - поздно комментировать будет. Тут народ мотоциклистов-то не замечает, которые по габариту гораздо больше, а такой самоубийца между рядами вообще почти невидимка».Anastasiya Vargas - Сергей Сергеев: «Да на этого д…ла плевать, жаль будет кого-то из водителей, когда этот п…к под колеса свалится».Evgeny Mekhanov: «Слабоумие и отвага. Очередной кандидат на премию Дарвина».
2019-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Краснодарский край Московская область Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG