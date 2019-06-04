«Глас народа»: Модные электросамокаты претендуют на премию Дарвина
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Людям в подавляющем своем большинстве не нравится модная ныне затея, и они делятся впечатлениями, нередко прибегая к «горячим» словечкам. Мы подслушали беседу и, естественно, ее подретушировали.
Дарья Орешина: «А это средство передвижения, и правда, является участником дорожного движения»?
Константин Емельянов: «Правильно, они себя не считают участниками дорожного движения, а вот выделенные полосы для движения им ДАЙ! И непросто «дай», а ещё им эти полосы чистить надо зимой в первоочередном порядке».
Евгений Мефодьев: «Где-то в Сети была история как «велохруста» оштрафовали за подобные поездочки».
Елена Коробова: «А когда все то же самое по тротуару - лучше что ли»?
Ольга Полянина: «А когда он «звезданется» под колеса автомобиля - кого посадят»?
Елена Коробова: «Ну, тут и вопросов нет - у нас всегда виноват водитель, если он не чей-то сынок».
Алексей Каратеев: «Самое плохое, это кода м…к, да ещё и на колёсах. Таких на учёт в ПНД ставить надо».
Константин Емельянов: «Но ведь велосипедизация Москвы важнее всего, не так ли ? Зайдите на их сайт Let's bike»...
Кирилл Светицкий: «То, что парень едет «70» по «выделенке», это как раз нормально, и никому не мешает. Ужас в другом, что нет никаких средств защиты от подобных ездоков».
Юлия Александровна: «Когда трепанацию делать будут, чтобы спасти его никчёмную жизнь, брить не надо».
Владимир Черный: «Это чистый суицид, шлем не поможет».
Кирилл Светицкий: «Если врезаться на 70 км/ч в грузовик, то шлем не поможет и мотоциклисту. Но если разложиться на меньшей скорости, то шлем и защита жизнь сохранят».
Владимир Черный: « На байке с «70-ти» вы скорость до «40-ка» погасить перед грузовиком успеете, а на самокате, скорее всего, нет. Экипировка ему не нужна».
Алексей Иванов: «Как всегда, мутная тема. Чем народ недоволен, неясно. Свобода же полная. Что хочешь, то и делай. Хочешь – езжай на красный, хочешь - на велике где угодно, хочешь - едешь как хочешь. Многим нравится».
Ксана Каплуновская: «А почему надо отнести к мопедам, а не к велосипедам»?
Александр Леонтьев: «Не ищите оправдания дури».
Юрий Школьник: «На проезжей части 70 км/ч – и фиг бы то с ним. А когда по тротуару, под уклон, эта доска несется на вас сзади… А вы ребенка за руку ведете, и он дернулся в сторону или коляску везете и как раз собираетесь объехать выбоину, или собаку на поводке ведете, а она потянулась в сторону что-то нюхнуть... и тут бздынь! И чего с таким делать, мочить на месте? Так ведь посадят»...
Yulia Kaloshinaт - Юрий Школьник: «Согласна с Вами полностью! У нас есть велодорожки, но по ним ездят не все. Большая часть несётся мимо гуляющих. Подъезжая сзади, даже не предупреждают о приближении звонком. С ребёнком на самокате выйти просто страшно».
Anastasiya Vargas: «Необходимо запретить эти самокаты».
Александр Крючков: «Надо его случайно пакетом из «Пятёрочки» с консервами зацепить. Вот и все».
Сергей Сергеев: «Ну, едет и едет человек. Не по тротуару и никому не мешает. Чего вдруг столько неадекватных комментов»?
Константин Гришин: «Когда он в кого-то приедет - поздно комментировать будет. Тут народ мотоциклистов-то не замечает, которые по габариту гораздо больше, а такой самоубийца между рядами вообще почти невидимка».
Anastasiya Vargas - Сергей Сергеев: «Да на этого д…ла плевать, жаль будет кого-то из водителей, когда этот п…к под колеса свалится».
Evgeny Mekhanov: «Слабоумие и отвага. Очередной кандидат на премию Дарвина».
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