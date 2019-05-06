«Глас народа»: помогите отловить Hyundai Equus с чужими номерами
- 32617
- 2
- 0
Об очередном таком случае поведала в группе «Автомобилисты Москвы» жительница столицы. Приводим, что называется, прямую речь: «Друзья, впервые прошу максимальный репост для себя. Вдруг так случится, что круг замкнётся и... В общем, есть в Москве некий у…к, который ездит на дорогой «тачке» с поддельными номерами. И как вы уже догадались, номера получаются мои, и все штрафы за эту скотину тоже мои. Я их периодически езжу отменять на Садовое, исправно пишу заявления с просьбой поймать п…са (в плохом смысле этого слова), но, как вы опять-таки догадались, ничего не происходит. Это продолжается уже 2 (!) года. А эта свинья уже успела сменить «Мерседес» на Equus и пришпандорила свои поддельные номера на новую».
Alexey Grevtcev: «П…к, конечно, но за два (!) года при таких раскладах номера не поменять - надо быть очень одарённой»…
Viktoriya Kolyagina: «Смените номера. Пусть гаишники сами разбираются».
Алексей Конев: «2 тысячи за замену номера. Не проще и быстрее ли заплатить»?
Сергей Матюнин: «Одно нарушение - май 2018-го, другое - апрель 2019-го! Номера прицела перешли на премиальный «Хюндай».
Георгий Миронов: «Оригинал номеров «т 911 хв 777» - «Х» чуть стёрта до «У».
Александр Платонов: «Не похоже».
Елена З. - Георгий Миронов: «Еще как похоже».
Георгий Миронов - Елена З.: «У коллеги на машине номер «Т 700 ХВ 98»: «В» затерта до «Р» и ни одного штрафа, полный беспредел на дороге».
Обломофф Иван: «М-да, господа. Как вас наша действительность выдрессировала. То есть из-за какого-то урода автору надо заплатить пошлину, записаться в ГИБДД, сменить номера, потом переделывать, например, резидентское разрешение, страховки. Да и мало ли где ещё номера уже задействованы. И это вместо того, чтобы наша полиция просто выполнила свою работу. Все молодцы! Живите по таким принципам и дальше».
Сергей Каненко: «У нас ситуация схожая: ГИБДД просто отписалась. На наш домашний адрес приходят «письма счастья» о нарушениях не нашей машины. Там у девАчки «левая» регистрация по нашему адресу, и права выданы по месту регистрации... Их много в прошлом году приходило – где-то по паре в неделю»...
Андрей Усков: «А поменять номера сразу после того, как первый раз такое случилось не судьба? Ведь там не только штрафы могут прилететь».
Зураб Курбанмагомедов: «Ну, хоть бы номера крокодилов вешали. А так реально п..рас».
Denis Gvozdkov: «Советники все - менять номера. А вы в курсе, что номера «911» денег стоят. И те, кто ездит на «911-х», как правило» не бедные люди. Так человек не скулит, а вышел с просьбой о содействии в поимке ублюдка, чтобы, например, лишить его автомобиля путем заноса бензина и спичек в салон».
Николай Лудушкин: «А почему они денег стоят? Неужели у нас столько много владельцев «911-х «Поршей»?
Инна Русских: «Насколько я понимаю, должны совпадать не только номера, но также марка и цвет машины. В противном случае штраф прислать не могут».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве