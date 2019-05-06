6 мая 2019, 21:02

«Глас народа»: помогите отловить Hyundai Equus с чужими номерами

  • 32617
  • 2
  • 0
Любителей полихачить за чужой счет в нашем обществе хватает. Устанавливают на свои машины номера от других авто и гоняют только «шуба заворачивается». Штрафы же, как вы понимаете, приходят не им.

Об очередном таком случае поведала в группе «Автомобилисты Москвы» жительница столицы. Приводим, что называется, прямую речь: «Друзья, впервые прошу максимальный репост для себя. Вдруг так случится, что круг замкнётся и... В общем, есть в Москве некий у…к, который ездит на дорогой «тачке» с поддельными номерами. И как вы уже догадались, номера получаются мои, и все штрафы за эту скотину тоже мои. Я их периодически езжу отменять на Садовое, исправно пишу заявления с просьбой поймать п…са (в плохом смысле этого слова), но, как вы опять-таки догадались, ничего не происходит. Это продолжается уже 2 (!) года. А эта свинья уже успела сменить «Мерседес» на Equus и пришпандорила свои поддельные номера на новую».

Hyundai Equus
От 3.8 л, 334 л.с
Ситуация, как видите, не новая. Далее: «Мое терпение подходит к концу. Завтра еду в очередной раз в ГИБДД и ещё заодно в Прокуратуру. В помощь «государства» верится слабо. Поэтому и прошу репост. Вдруг кто-то опознает. И спасибо всем неравнодушным! Я понимаю, вы, наверное, думаете: ой, буду я ещё постить всякую ерунду на своей славной страничке. Пусть там она сама разбирается со своими проблемами. Но так уж устроен мир, что чужие проблемы могут стать неожиданно и вашими. Этот человек может, не дай Бог, на кого-то наехать, попасть в ДТП и скрыться - и его ведь никогда не найдут, потому что настоящих его номеров никто не знает... А кто при этом будет пострадавшим - тут уж как карта ляжет»...

Alexey Grevtcev: «П…к, конечно, но за два (!) года при таких раскладах номера не поменять - надо быть очень одарённой»…

Viktoriya Kolyagina: «Смените номера. Пусть гаишники сами разбираются».

Алексей Конев: «2 тысячи за замену номера. Не проще и быстрее ли заплатить»?

Сергей Матюнин: «Одно нарушение - май 2018-го, другое - апрель 2019-го! Номера прицела перешли на премиальный «Хюндай».

Георгий Миронов: «Оригинал номеров «т 911 хв 777» - «Х» чуть стёрта до «У».

Александр Платонов: «Не похоже».

Елена З. - Георгий Миронов: «Еще как похоже».

 

Георгий Миронов - Елена З.: «У коллеги на машине номер «Т 700 ХВ 98»: «В» затерта до «Р» и ни одного штрафа, полный беспредел на дороге».

Ранее мы писали
В одной из групп «ВКонтакте» активно обсуждается ситуация, когда двое неизвестных в темное время суток подходят ...
Читать далее
Николай Лудушкин: «Смени свои номера. А эти в розыск пусть объявят».

Обломофф Иван: «М-да, господа. Как вас наша действительность выдрессировала. То есть из-за какого-то урода автору надо заплатить пошлину, записаться в ГИБДД, сменить номера, потом переделывать, например, резидентское разрешение, страховки. Да и мало ли где ещё номера уже задействованы. И это вместо того, чтобы наша полиция просто выполнила свою работу. Все молодцы! Живите по таким принципам и дальше».

Сергей Каненко: «У нас ситуация схожая: ГИБДД просто отписалась. На наш домашний адрес приходят «письма счастья» о нарушениях не нашей машины. Там у девАчки «левая» регистрация по нашему адресу, и права выданы по месту регистрации... Их много в прошлом году приходило – где-то по паре в неделю»...

Андрей Усков: «А поменять номера сразу после того, как первый раз такое случилось не судьба? Ведь там не только штрафы могут прилететь».

Ранее мы писали
Сегодня в нашей рубрике «Глас народа» особая тема. А вернее пост, принадлежащий перу коллеги. В нем он рассказывает ...
Читать далее
Александр Акимов: «Может быть, пора написать заявление в прокуратуру, на бездействие? Заодно и в службу собственной безопасности можно написать. Может быть, это покрывательство, и имеет место коррупционная составляющая. Там людям тоже иногда повышение нужно, может, заинтересуются».

Зураб Курбанмагомедов: «Ну, хоть бы номера крокодилов вешали. А так реально п..рас».

Denis Gvozdkov: «Советники все - менять номера. А вы в курсе, что номера «911» денег стоят. И те, кто ездит на «911-х», как правило» не бедные люди. Так человек не скулит, а вышел с просьбой о содействии в поимке ублюдка, чтобы, например, лишить его автомобиля путем заноса бензина и спичек в салон».

Николай Лудушкин: «А почему они денег стоят? Неужели у нас столько много владельцев «911-х «Поршей»?

Инна Русских: «Насколько я понимаю, должны совпадать не только номера, но также марка и цвет машины. В противном случае штраф прислать не могут».

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (2)
Игорь07.05.2019 11:56
4
Где-то уже читал, что пацан всё-таки копию своей машинки нашёл, там правда не только номера, но цвет и марка машины совпадала. Когда с ГАИ разбирались с хозяином второй авто (он сам был в непонятках) , то выяснили что это "перекупы" ему машинку с левыми номерами продали...
Евгений Ермолаев07.05.2019 17:11
Предлагаю симметричный ответ. В своей машине номер дорисовать из "У" сделать "Х". И хорошенько покататься с ветерком) ) ) 80% даю что тот Вася на хундае сам вас найдет!
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Hyundai Equus
Купил машинку. Нормальная такая, резвая... Только жить теперь негде. Пришлось продать квартиру. Но яч доволен. Жена бросила, так что свобода в Хюндай Екуус!!!! Спасибо производителю! Сам бы не развелся.
Дмитрий
Что думаете о hyundai equus?
to vasilevjen: Все отзывы и мнения можете оставлять в специальном разделе.Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
Гонщик
Форум Hyundai HD-78
Выдали Hyundai Hd 65 новый 2015 один владелец. Хочу узнать как снять ограничения скорости, просто не ездит больше 90 км/ ч. Машина по себе класс
Сабир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Хундай
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
Hyundai Solaris I поколения: ищем дешевые варианты
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Hyundai Equus
Объявления о продаже Hyundai Equus
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Мини-вэны
KIA Ray и еще 43 модели
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 40 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«Глас народа»: помогите отловить Hyundai Equus с чужими номерами
Об очередном таком случае поведала в группе «Автомобилисты Москвы» жительница столицы. Приводим, что называется, прямую речь: «Друзья, впервые прошу максимальный репост для себя. Вдруг так случится, что круг замкнётся и... В общем, есть в Москве некий у…к, который ездит на дорогой «тачке» с поддельными номерами. И как вы уже догадались, номера получаются мои, и все штрафы за эту скотину тоже мои. Я их периодически езжу отменять на Садовое, исправно пишу заявления с просьбой поймать п…са (в плохом смысле этого слова), но, как вы опять-таки догадались, ничего не происходит. Это продолжается уже 2 (!) года. А эта свинья уже успела сменить «Мерседес» на Equus и пришпандорила свои поддельные номера на новую». {{model_v2_no_show_2928}}Ситуация, как видите, не новая. Далее: «Мое терпение подходит к концу. Завтра еду в очередной раз в ГИБДД и ещё заодно в Прокуратуру. В помощь «государства» верится слабо. Поэтому и прошу репост. Вдруг кто-то опознает. И спасибо всем неравнодушным! Я понимаю, вы, наверное, думаете: ой, буду я ещё постить всякую ерунду на своей славной страничке. Пусть там она сама разбирается со своими проблемами. Но так уж устроен мир, что чужие проблемы могут стать неожиданно и вашими. Этот человек может, не дай Бог, на кого-то наехать, попасть в ДТП и скрыться - и его ведь никогда не найдут, потому что настоящих его номеров никто не знает... А кто при этом будет пострадавшим - тут уж как карта ляжет»...Alexey Grevtcev: «П…к, конечно, но за два (!) года при таких раскладах номера не поменять - надо быть очень одарённой»…Viktoriya Kolyagina: «Смените номера. Пусть гаишники сами разбираются».Алексей Конев: «2 тысячи за замену номера. Не проще и быстрее ли заплатить»?Сергей Матюнин: «Одно нарушение - май 2018-го, другое - апрель 2019-го! Номера прицела перешли на премиальный «Хюндай».Георгий Миронов: «Оригинал номеров «т 911 хв 777» - «Х» чуть стёрта до «У».Александр Платонов: «Не похоже».Елена З. - Георгий Миронов: «Еще как похоже». Георгий Миронов - Елена З.: «У коллеги на машине номер «Т 700 ХВ 98»: «В» затерта до «Р» и ни одного штрафа, полный беспредел на дороге». {{material_126118}} Николай Лудушкин: «Смени свои номера. А эти в розыск пусть объявят».Обломофф Иван: «М-да, господа. Как вас наша действительность выдрессировала. То есть из-за какого-то урода автору надо заплатить пошлину, записаться в ГИБДД, сменить номера, потом переделывать, например, резидентское разрешение, страховки. Да и мало ли где ещё номера уже задействованы. И это вместо того, чтобы наша полиция просто выполнила свою работу. Все молодцы! Живите по таким принципам и дальше».Сергей Каненко: «У нас ситуация схожая: ГИБДД просто отписалась. На наш домашний адрес приходят «письма счастья» о нарушениях не нашей машины. Там у девАчки «левая» регистрация по нашему адресу, и права выданы по месту регистрации... Их много в прошлом году приходило – где-то по паре в неделю»...Андрей Усков: «А поменять номера сразу после того, как первый раз такое случилось не судьба? Ведь там не только штрафы могут прилететь».{{material_123020}} Александр Акимов: «Может быть, пора написать заявление в прокуратуру, на бездействие? Заодно и в службу собственной безопасности можно написать. Может быть, это покрывательство, и имеет место коррупционная составляющая. Там людям тоже иногда повышение нужно, может, заинтересуются».Зураб Курбанмагомедов: «Ну, хоть бы номера крокодилов вешали. А так реально п..рас».Denis Gvozdkov: «Советники все - менять номера. А вы в курсе, что номера «911» денег стоят. И те, кто ездит на «911-х», как правило» не бедные люди. Так человек не скулит, а вышел с просьбой о содействии в поимке ублюдка, чтобы, например, лишить его автомобиля путем заноса бензина и спичек в салон».Николай Лудушкин: «А почему они денег стоят? Неужели у нас столько много владельцев «911-х «Поршей»?Инна Русских: «Насколько я понимаю, должны совпадать не только номера, но также марка и цвет машины. В противном случае штраф прислать не могут».
2019-05-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Оренбург Ростов-на-Дону Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG