4 марта 2019, 16:55

«Глас народа»: как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле

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Для большинства из нас Териберка стала известной во многом благодаря фильму «Левиафан» Андрея Звягинцева. После его выхода на экраны количество туристов в это поморское поселение на берегу Баренцева моря выросло в разы.
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Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле

ВАЗ (Lada) Largus
От 1.6 л, 87 л.с
Новый от 534 900 до 739 900 Р
Летом добраться из Мурманска до Териберки – что семечки щелкать. Дорога, быть может, не айс, но она есть, и доступна любой легковушке. Совсем другое дело – зима. Бураны в тех заполярных местах, сами понимаете, какие. Если уж занесет, так недели на две к ряду. В случае чего ни один тягач не поможет.

Вылеты и перевороты по пути в Териберку, как это не страшно звучит, обыденное дело. Местные соцсети практически каждый день публикуют фотографии очередных неудачников. Мы выбрали одно из самых свежих происшествий, в котором «поцеловались» немецкий минивэн и отечественный универсал, и предлагаем ознакомиться с комментариями людей, которые не перестают удивляться нетривиальным дорожным ситуациям.   

Сразу скажем: людей поразило то, как можно было «найти друг друга» на совершенно пустой дороге, что называется, в поле? Карма? Случай? Невнимательность водителей? Наша традиционная рубрика «Глас народа»:

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От 2 л, 102 л.с
Новый от 1 920 400 до 2 714 200 Р
Алексей Алексеев: «Скажите, пожалуйста, как так»?

Александр Курий: «Как – как: естественный отбор».

Лидия Ракова: «О, господи! Ужас! Живы хоть пассажиры»?

Игорь Березовский: «Ничего себе снежка выпало»…

Илья Мельников: «Расскажите кто-нибудь, как так сошлись звёзды, что среди бескрайних просторов тундры сошлись Lada Largus и Volkswagen Transporter»?

Evgenii Malyshev: «Илья, видимо, ты ни разу туда не ездил зимой (есть такое понятие - узкая дорога). Я сейчас сижу с водителем «Ларгуса», на «Транспортере» оказалась за рулем женщина. По факту была одна полоса, «Ларгус» остановился, а женщина уверена, что это была её полоса и на полном ходу влетела в стоящий «Ларгус», который не мог из колеи выехать и стоял. Как-то так».

Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Илья Мельников ответил Evgenii: «Evgenii, видимо, я никогда не ездил коряво»...

Evgenii Malyshev ответил Илье: «Илья, другого ответа я и не ожидал. Удачи тебе на дорогах, герой».

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Илья Мельников ответил Evgenii: «Evgenii, спасибо».

Ирина Попова: «Хорошо, что снег мягкий кругом».

Сергей Дмитриев: «Долбоводы, так держать»!

Алексей Ковтун: «Не фиг гонять, вот и весь сказ».

Александр Курий: «И кто виноват: «Ларгус» или кто шустро ехал»?

Сергей Зелёгов: «Александр, суд решит. Овца решила сказать, что водила «Ларгуса» двигался».

Александр Курий: «Если у него нет видеорегистратора, а у неё 6-8 китайских свидетелей, она и будет права. Такова правда жизни».

Александр Курий: «Вообще, всегда у нас одна колея, посему уступает более крупная машина. Но это по совести».

Александр Спасский: «Может быть, неплохо, если уменьшится поток автомобилей на Териберку, а то еще годик-два, и тут начнут образовываться пробки».

Кстати

Недели за две до этого ДТП пожилой водитель автобуса уходил от лобового столкновения при обгоне большегруза. Машину занесло и опрокинуло. Помимо водителя в салоне находилось 5 граждан Китая, направлявшихся в Териберку на экскурсию. К счастью, никто не пострадал. Как отмечают очевидцы происшествия, водитель получил шок, не мог выдавить ни слова.

Зато китайцы веселились, радовались, смеялись и снимали происходящее на смартфоны. При этом так увлеклись, что приходилось неоднократно  просить их уйти с проезжей части. На колеса микроавтобус поставили водитель и пассажиры большегруза. У микроавтобуса, к счастью, не оказалось вмятин, даже зеркало справа не сложилось...

Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
Глас народа как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле

Териберка и ее арктический фестиваль

Сельское поселение Териберка расположено на севере Мурманской области, на берегу Баренцева моря. После выхода фильма «Левиафан» Териберка прославилась на весь мир как печальный символ всех российских бед. Но не без добрых людей удается привлечь сюда туристов и инвесторов, благодаря которым привлекаются какие-никакие денежки.

С 2015 года в Териберке стараются проводить Арктический фестиваль, основными темами которого являются гастрономия, местные продукты, туризм, спорт, музыка, современное искусство, экология и развитие территорий. На берегу Баренцева моря уже открылись три новые гостиницы и ресторан, построена дайвинг-школа. Возобновлено строительство жилого дома, починена дорога из Мурманска, ликвидирована крупная мусорная свалка на пути к водопаду.

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Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Lada Largus на метане оценили в 728 300 рублей
C учительской зарплатой в 15 тысяч рублей купить это произведение автопрома невозможно!
wladimir056
АвтоВАЗ готовит новый фургон
Ларгус относительно дешевый. Этим и выигрывает, собственно. Удобный, с запчастями проблем нет, насколько знаю. Но, как по мне, все-таки он прожорлив. Как ни крути, это минус.
Дарина
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«Глас народа»: как доехать до Териберки и не угодить в ДТП в чистом поле
{{model_v2_no_show_3048}} Летом добраться из Мурманска до Териберки – что семечки щелкать. Дорога, быть может, не айс, но она есть, и доступна любой легковушке. Совсем другое дело – зима. Бураны в тех заполярных местах, сами понимаете, какие. Если уж занесет, так недели на две к ряду. В случае чего ни один тягач не поможет. Вылеты и перевороты по пути в Териберку, как это не страшно звучит, обыденное дело. Местные соцсети практически каждый день публикуют фотографии очередных неудачников. Мы выбрали одно из самых свежих происшествий, в котором «поцеловались» немецкий минивэн и отечественный универсал, и предлагаем ознакомиться с комментариями людей, которые не перестают удивляться нетривиальным дорожным ситуациям.    Сразу скажем: людей поразило то, как можно было «найти друг друга» на совершенно пустой дороге, что называется, в поле? Карма? Случай? Невнимательность водителей? Наша традиционная рубрика «Глас народа»:{{model_v2_no_show_6370}} Алексей Алексеев: «Скажите, пожалуйста, как так»?Александр Курий: «Как – как: естественный отбор». Лидия Ракова: «О, господи! Ужас! Живы хоть пассажиры»?Игорь Березовский: «Ничего себе снежка выпало»…Илья Мельников: «Расскажите кто-нибудь, как так сошлись звёзды, что среди бескрайних просторов тундры сошлись Lada Largus и Volkswagen Transporter»?Evgenii Malyshev: «Илья, видимо, ты ни разу туда не ездил зимой (есть такое понятие - узкая дорога). Я сейчас сижу с водителем «Ларгуса», на «Транспортере» оказалась за рулем женщина. По факту была одна полоса, «Ларгус» остановился, а женщина уверена, что это была её полоса и на полном ходу влетела в стоящий «Ларгус», который не мог из колеи выехать и стоял. Как-то так».{{gallery_1426}} Илья Мельников ответил Evgenii: «Evgenii, видимо, я никогда не ездил коряво»...Evgenii Malyshev ответил Илье: «Илья, другого ответа я и не ожидал. Удачи тебе на дорогах, герой».{{material_125840}} Илья Мельников ответил Evgenii: «Evgenii, спасибо». Ирина Попова: «Хорошо, что снег мягкий кругом».Сергей Дмитриев: «Долбоводы, так держать»!Алексей Ковтун: «Не фиг гонять, вот и весь сказ».Александр Курий: «И кто виноват: «Ларгус» или кто шустро ехал»?Сергей Зелёгов: «Александр, суд решит. Овца решила сказать, что водила «Ларгуса» двигался».Александр Курий: «Если у него нет видеорегистратора, а у неё 6-8 китайских свидетелей, она и будет права. Такова правда жизни».Александр Курий: «Вообще, всегда у нас одна колея, посему уступает более крупная машина. Но это по совести».Александр Спасский: «Может быть, неплохо, если уменьшится поток автомобилей на Териберку, а то еще годик-два, и тут начнут образовываться пробки».КстатиНедели за две до этого ДТП пожилой водитель автобуса уходил от лобового столкновения при обгоне большегруза. Машину занесло и опрокинуло. Помимо водителя в салоне находилось 5 граждан Китая, направлявшихся в Териберку на экскурсию. К счастью, никто не пострадал. Как отмечают очевидцы происшествия, водитель получил шок, не мог выдавить ни слова. Зато китайцы веселились, радовались, смеялись и снимали происходящее на смартфоны. При этом так увлеклись, что приходилось неоднократно  просить их уйти с проезжей части. На колеса микроавтобус поставили водитель и пассажиры большегруза. У микроавтобуса, к счастью, не оказалось вмятин, даже зеркало справа не сложилось...{{gallery_1427}} Териберка и ее арктический фестивальСельское поселение Териберка расположено на севере Мурманской области, на берегу Баренцева моря. После выхода фильма «Левиафан» Териберка прославилась на весь мир как печальный символ всех российских бед. Но не без добрых людей удается привлечь сюда туристов и инвесторов, благодаря которым привлекаются какие-никакие денежки. С 2015 года в Териберке стараются проводить Арктический фестиваль, основными темами которого являются гастрономия, местные продукты, туризм, спорт, музыка, современное искусство, экология и развитие территорий. На берегу Баренцева моря уже открылись три новые гостиницы и ресторан, построена дайвинг-школа. Возобновлено строительство жилого дома, починена дорога из Мурманска, ликвидирована крупная мусорная свалка на пути к водопаду.
2019-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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