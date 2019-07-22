22 июля 2019, 11:14
Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей
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Седаны Hyundai Solaris стали самой популярной у угонщиков моделью в 2019 году. В десятку наиболее угоняемых автомобилей попали 8 моделей корейских брендов: пять – Hyundai и три – Kia.
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Статистика страховой компании не всегда объективна. По существующей практике, страховщики нередко сотрудничают с дилерами конкретной марки и страхуют автомобили прямо в автосалонах большими партиями. Отсюда возникает «перекос» по угонам автомобилей определенных брендов. Отечественные и японские автомобили угоняют не менее часто. Как пишут «Известия», регионах угонщики отдают предпочтение бюджетным маркам, разбирая автомобили на запчасти. В Москве и Петербурге чаще похищают машины премиум сегмента, перебивают VIN-номера и перепродают в другие регионы или за границу.
С развитием в Москве сети дорожных камер, число угонов в столице пошло на спад. По статистике, каждый автомобиль за день не менее 14 раз попадает в поле зрения камер и спрятать его оказывается непросто. Угонщики пытаются как можно быстрее перегнать машину за МКАД. В Петербурге, напротив, камер на дорогах меньше, а глухих промзон в городской черте больше. Машины в северной столице стали угонять чаще, при этом место для «отстойника» подбирают неподалеку, в соседних кварталах.
В последнее время растет доля угонов автомобилей, оснащенных системой без ключевого доступа и запуска двигателя. По словам директора сервиса «Угона.нет» Алексея Курчанова, 99% автомобилей со штатным бесключевым доступом не защищены от взлома. Самое простое решение – экранировать ключ, например, носить его в фольгированном чехле. Кстати, самым опасным с точки зрения автоугонов месяцем, по данным ГИБДД, остается октябрь. Так что у автовладельцев еще есть время подготовиться и надежно защитить свою машину.
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