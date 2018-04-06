6 апреля 2018, 09:58

Infiniti откажется от заднего привода

Седаны Q50, Q70 и купе Q60 переведут на новую архитектуру. Решено отказаться от заднего привода в пользу электрической платформы с полным приводом. Начиная с 2021 года, все новые модели Infiniti будут полноприводными.
^
Infiniti откажется от заднего привода Infiniti Q50, Infiniti Q60, Infiniti Q70
Ранее мы писали
Российский офис Infiniti сообщил, что в мае дилеры начнут принимать заказы на обновленный внедорожник QX80 ...
Читать далее
Смена платформы будет происходить в плановом порядке, при смене поколения модели. Нынешняя архитектура Nissan FM, на которой построены Q50, Q60 и Q70 используется с 2011 года. Впервые ее применили для Nissan Skyline. Адаптировать ее под электрическую силовую установку невозможно, да и бессмысленно. По словам вице-президента Infiniti Франсуа Бэнсона, глупо использовать платформу с задним приводом, когда будущие гибриды Infiniti можно оснастить полным приводом: ДВС на передней оси электромотор на задней. 

Первым новое шасси получит, скорее всего, седан Q70. Текущее поколение продается на рынке с 2010 года. Однако до 2021 года смены генерации не предвидится. Новая платформа еще находится на стадии разработки. Впоследствии она может лечь в основу не только автомобилей Infiniti, но и других партнеров по альянсу – Nissan, Renault и Mitsubishi.

На российском рынке сейчас продаются девять моделей Infiniti. Стоимость базовой версии седана Q50 составляет от 1 725 000 рублей, седана Q70 – от 2 773 000 рублей, а купе Q60 – от 3 105 000 рублей.
Новинки и концепт кары Инфинити Ку 50, Ку 60, Ку 70
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Infiniti QX56
| Кому: Aybek В сервис центр обращайтесь, там вам все это настроят. Если нет сервис центров рядом, ищите тогда возможность подключения к бортовому компьютеру по шнуру. По другому вы эти вопросы никак не решите. Если с датчиком бокового интервала и датчиком температуры ошибки и их возможно починить, ...
Асламбек
Форум Infiniti FX35
| Кому: Евгений Якимов Поддержу вас. Сестра двоюродная со своим ухажером купила данную машину б.у. в кредит (я против такого, денег у людей нет, зато взяли кредит и с помощью родственников отдают его) . Работа ее связана с постоянными разъездами между городами, ухажер в качестве водителя. Фирма оплачивает ...
Михаил
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Infiniti Автомудрость Infiniti АвтоПитер Infiniti Дизайн и тюнинг Infiniti Новинки и концепт кары Infiniti Новости и акции автосалонов Infiniti Автосалоны и дилеры марки Infiniti Аренда и прокат авто марки Infiniti Автоклубы и форумы автозавчастей марки Infiniti Автосервисы и магазины автозапчастей марки Infiniti
Главные материалы
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Infiniti Q50
Объявления о продаже Infiniti Q50
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 29 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 79 моделей
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 5 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Infiniti откажется от заднего привода
{{material_122935}}Смена платформы будет происходить в плановом порядке, при смене поколения модели. Нынешняя архитектура Nissan FM, на которой построены Q50, Q60 и Q70 используется с 2011 года. Впервые ее применили для Nissan Skyline. Адаптировать ее под электрическую силовую установку невозможно, да и бессмысленно. По словам вице-президента Infiniti Франсуа Бэнсона, глупо использовать платформу с задним приводом, когда будущие гибриды Infiniti можно оснастить полным приводом: ДВС на передней оси электромотор на задней. Первым новое шасси получит, скорее всего, седан Q70. Текущее поколение продается на рынке с 2010 года. Однако до 2021 года смены генерации не предвидится. Новая платформа еще находится на стадии разработки. Впоследствии она может лечь в основу не только автомобилей Infiniti, но и других партнеров по альянсу – Nissan, Renault и Mitsubishi.На российском рынке сейчас продаются девять моделей Infiniti. Стоимость базовой версии седана Q50 составляет от 1 725 000 рублей, седана Q70 – от 2 773 000 рублей, а купе Q60 – от 3 105 000 рублей.
2018-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тула Тульская область Кострома
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG