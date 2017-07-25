25 июля 2017, 10:15

Infiniti прекращает выпуск кроссовера QX70

Японский бренд озвучил свои планы по выводу с рынка паркетника QX70. В ближайшее время будет закончено производство модели и постепенно она покинет дилерские центры компании.
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Специалисты Infiniti намерены сосредоточиться на свежей генерации QX50, которая будет представлена осенью во Франкфурте. По прогнозам бренда, именно этот автомобиль станет бестселлером линейки.

Но российское представительство компании подчеркнуло, что уход ожидает только американскую спецификацию автомобиля. Возможно, модель исчезнет еще в нескольких странах. Но перемен на отечественном авторынке не ожидается. Таким образом, российские автолюбители все также смогут рассматривать QX70 для приобретения.

В России стоимость автомобиля стартует с отметки 2 505 000 рублей. Под капотом паркетника расположен 3,7-литровый бензиновый двигатель с отдачей 333 л.с. или 3,0-литровый «дизель» с мощностью 238 «лошадей». Трансмиссия представлена безальтернативным «роботом», который устанавливается на все модификации автомобиля.

Премьера модели QX70 состоялась в 2008 году. И за все время существования на рынке она сумела завоевать прочные позиции в сегменте SUV. Напомним, что по итогам первого полугодия 2017 года Infiniti QX70 стал одним из самых популярных кроссоверов в России.

В планах компании представить новое поколение модели через 4-5 лет. Известно, что она будет построена на архитектуре Nissan Murano, но других подробностей пока нет.

Комплектации и технические характеристики

Infiniti Q70 Sport 3.7 AT 4×4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин333
Объем двигателя3696
Тип трансмисииавтомат 7
Приводполный
Городской цикл15.3
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл10.9
ТопливоАИ-95
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Форум Infiniti FX35
Всех вас в налоговую отправить, а потом по этапу коррупционеры...
Кирюша
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Форум Infiniti QX56
Какие плавные 150 градусов на 180 км в час ??? 150 градусов это почти полный разворот назад !
Кирилл
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Infiniti прекращает выпуск кроссовера QX70
{{material_119525}}Специалисты Infiniti намерены сосредоточиться на свежей генерации QX50, которая будет представлена осенью во Франкфурте. По прогнозам бренда, именно этот автомобиль станет бестселлером линейки.Но российское представительство компании подчеркнуло, что уход ожидает только американскую спецификацию автомобиля. Возможно, модель исчезнет еще в нескольких странах. Но перемен на отечественном авторынке не ожидается. Таким образом, российские автолюбители все также смогут рассматривать QX70 для приобретения. В России стоимость автомобиля стартует с отметки 2 505 000 рублей. Под капотом паркетника расположен 3,7-литровый бензиновый двигатель с отдачей 333 л.с. или 3,0-литровый «дизель» с мощностью 238 «лошадей». Трансмиссия представлена безальтернативным «роботом», который устанавливается на все модификации автомобиля.Премьера модели QX70 состоялась в 2008 году. И за все время существования на рынке она сумела завоевать прочные позиции в сегменте SUV. Напомним, что по итогам первого полугодия 2017 года Infiniti QX70 стал одним из самых популярных кроссоверов в России.В планах компании представить новое поколение модели через 4-5 лет. Известно, что она будет построена на архитектуре Nissan Murano, но других подробностей пока нет.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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