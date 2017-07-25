Infiniti прекращает выпуск кроссовера QX70
Но российское представительство компании подчеркнуло, что уход ожидает только американскую спецификацию автомобиля. Возможно, модель исчезнет еще в нескольких странах. Но перемен на отечественном авторынке не ожидается. Таким образом, российские автолюбители все также смогут рассматривать QX70 для приобретения.
В России стоимость автомобиля стартует с отметки 2 505 000 рублей. Под капотом паркетника расположен 3,7-литровый бензиновый двигатель с отдачей 333 л.с. или 3,0-литровый «дизель» с мощностью 238 «лошадей». Трансмиссия представлена безальтернативным «роботом», который устанавливается на все модификации автомобиля.
Премьера модели QX70 состоялась в 2008 году. И за все время существования на рынке она сумела завоевать прочные позиции в сегменте SUV. Напомним, что по итогам первого полугодия 2017 года Infiniti QX70 стал одним из самых популярных кроссоверов в России.
В планах компании представить новое поколение модели через 4-5 лет. Известно, что она будет построена на архитектуре Nissan Murano, но других подробностей пока нет.
Комплектации и технические характеристики
|Infiniti Q70 Sport 3.7 AT 4×4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|333
|Объем двигателя
|3696
|Тип трансмисии
|автомат 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|15.3
|Загородный цикл
|8.4
|Смешанный цикл
|10.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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