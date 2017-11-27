27 ноября 2017, 09:34

Infiniti QX50 получит 272-сильный турбомотор

Стали известны подробности о новом поколении кроссовера Infiniti QX50. Автомобиль построят на новой платформе с переднемоторной переднеприводной компоновкой.
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Infiniti QX50 получит 272-сильный турбомотор Infiniti QX50

Infiniti QX50
Выпускается с 2014 г.
Новый от 2 479 600 до 2 692 900 Р
Отзывов: 4
Под капотом новинки окажется турбированный 4-цилиндровый двигатель объемом 2 литра мощностью 272 л. с. и 380 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает бесступенчатая коробка передач CVT. Привод – передний или полный за доплату.

С места до 96 км/ч полноприводная модификация кроссовера способна разгоняться за 6,3 секунды, переднеприводная — за 6,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч. По предварительным данным, расход топлива QX50 в смешанном цикле составит 8,7-9 л/100 км.

Впервые QX50 получит систему ProPilot, которая может контролировать рулевое управление, акселератор и тормоза, а также самостоятельно удерживать автомобиль в пределах одной полосы. При этом функция активна как на трассах, так и в городском потоке. Премьера автомобиля состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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Отзывы по теме
Infiniti начинает продажи QX50
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Антон
Форум Infiniti QX56
| Кому: Aybek В сервис центр обращайтесь, там вам все это настроят. Если нет сервис центров рядом, ищите тогда возможность подключения к бортовому компьютеру по шнуру. По другому вы эти вопросы никак не решите. Если с датчиком бокового интервала и датчиком температуры ошибки и их возможно починить, ...
Асламбек
Форум Infiniti FX35
| Кому: Евгений Якимов Поддержу вас. Сестра двоюродная со своим ухажером купила данную машину б.у. в кредит (я против такого, денег у людей нет, зато взяли кредит и с помощью родственников отдают его) . Работа ее связана с постоянными разъездами между городами, ухажер в качестве водителя. Фирма оплачивает ...
Михаил
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Infiniti QX50 получит 272-сильный турбомотор
{{model_6124}} Под капотом новинки окажется турбированный 4-цилиндровый двигатель объемом 2 литра мощностью 272 л. с. и 380 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает бесступенчатая коробка передач CVT. Привод – передний или полный за доплату.С места до 96 км/ч полноприводная модификация кроссовера способна разгоняться за 6,3 секунды, переднеприводная — за 6,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч. По предварительным данным, расход топлива QX50 в смешанном цикле составит 8,7-9 л/100 км. Впервые QX50 получит систему ProPilot, которая может контролировать рулевое управление, акселератор и тормоза, а также самостоятельно удерживать автомобиль в пределах одной полосы. При этом функция активна как на трассах, так и в городском потоке. Премьера автомобиля состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе.
2017-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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