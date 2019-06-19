Выбираем Infiniti QX50: вам свежий или 2018 года?
- 181
- 0
На фоне нового QX50, который сегодня продается в ценовой вилке 2,8-4,1 млн рублей, та цифра более чем приемлемая. Но, опять же повторимся, те деньги – за б/у вариант, а это не всегда устраивает людей, выбирающих себе автомобиль в сегменте «премиум».
Итак, «Ку Икс Пятидесятый». По информации представителя «Инфинити Центр Московский», машины текущего модельного года стали поступать в продажу относительно недавно. При этом покупатель имеет возможность подыскать подходящий вариант из числа машин прошлого модельного года, коих осталось 5 штук.
По схеме Trade-in возьмут любую машину, кроме отечественной, без ограничения по входной стоимости. Менеджер данного автоцентра заметил буквально следующее: «Чем большим количеством услуг клиент воспользуется в нашем шоу-руме, тем больше скидок на новый автомобиль получит».
В техническом арсенале двигателя также комбинированная система впрыска, турбокомпрессор, интегрированный в блок выпускным коллектором, 2 балансирных вала, 16-клапанный ГРМ и изменяемые фазы газораспределения. ДВС развивает 249 л.с. (на зарубежных рынках - 272 л.с.) при 5600 об/мин и 380 Нм крутящего момента при 4400 об/мин. Мотору в помощь вариатор X-Tronic Jatco с гидротрансформатором и имитацией 8 передач.
Изюминка QX50 – наличие уже в базовой версии (Pure) интеллектуальной системы полного привода. В его основе многодисковая электронно-управляемая муфта, при необходимости способная перенаправить до 50% крутящего момента на задние колеса.
В списке стандартного оснащения Pure числятся: электронное управление трансмиссией с подрулевыми переключателями передач, выбор режима вождения Drive Mode Selector, чип-ключ I-KEY, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, цветной TFT-дисплей высокого разрешения (7" LCD VGA), «музыка» с 6-ю динамиками, 8 подушек безопасности, электромеханический стояночный тормоз, кнопка «Эра-Глонасс» и многое др.
|Infiniti QX50 Pure 2.0 CVT 4x4
|2 л, 249 л.с
|вариатор
|0-100 - 7.3 с, 220 км/ч
|4693 x 1903 x 1678 мм
|полный
|АИ-95, 8.6 л на 100 км
|2 699 000 руб
|Все характеристики
Предложено 2 типа рулевого управления: базовый – с адаптивным электроусилителем, а также опциональный – комплекс Direct Adaptive Steering, у которого команды от руля к колесам подаются посредством проводов, без использования механической связи.
Как спереди, так и сзади смонтированы независимые подвески: типа «МакФерсон» и многорычажная схема («по кругу» – со стальными пружинами, амплитудозависимыми амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости). Актуальное второе поколение QX50 построено на переднеприводной платформе FF. В кузове велик процент стали высокопрочных сортов.
На сервис владельцам «Ку Икс Пятидесятого» приходится заезжать каждые 10 000 км пробега. Стоимость плановых ТО зависит от объема проводимых техопераций. Если у большинства брендов практикуется схема «нечетные» и «четные» ТО, то у Infiniti свой подход: есть два «маленьких» ТО (как правило, ТО1 и ТО2 по 15 000 рублей каждое) и ТО3, прохождение которого «съест» из вашего бюджета 35 000 рублей.
P.S. Большими успехами на российском рынке бренд Infiniti похвастаться не может. По итогам мая в стране реализовано всего 180 автомобилей. Это на 44% хуже показателя мая прошлого года. В период с января по май 2019-го соотечественники приобрели 1582 ед., и это 13-процентный «минус» к АППГ.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве