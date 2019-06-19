19 июня 2019, 10:02

Выбираем Infiniti QX50: вам свежий или 2018 года?

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После того, как QX30 сошел с дистанции, роль самого маленького кроссовера в линейке Infiniti исполняет QX50. Правда, понятие «маленький» к автомобилю подходит весьма условно, потому как габаритные размеры у него отнюдь не детские: 4694x1902x1679 мм.
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года

Infiniti
Автопродикс Infiniti Московский
Санкт-Петербург, Московский район, Дунайский проспект, дом 15 корпус 2
«Ку Икс Тридцатого» в продаже нет уже несколько месяцев. В одних дилерских центрах последние машины были замечены в начале года, в других – еще ранней весной. В любом случае, желание стать владельцем некогда самого доступного вседорожника Infiniti заставит вас приглядываться к рынку подержанных машин. Там же их выбор ограниченный, и самые «свежие» экземпляры датируются 2017 годом по средневзвешенной цене 1,8 млн рублей.

На фоне нового QX50, который сегодня продается в ценовой вилке 2,8-4,1 млн рублей, та цифра более чем приемлемая. Но, опять же повторимся, те деньги – за б/у вариант, а это не всегда устраивает людей, выбирающих себе автомобиль в сегменте «премиум».

Итак, «Ку Икс Пятидесятый». По информации представителя «Инфинити Центр Московский», машины текущего модельного года стали поступать в продажу относительно недавно. При этом покупатель имеет возможность подыскать подходящий вариант из числа машин прошлого модельного года, коих осталось 5 штук.

Infiniti
У Сервис+ Infiniti Симферопольское
Московская область, Подольск, Симферопольское ш. 9 км от МКАД
В «Инфинити на Симферопольском шоссе» выпущенных в 2018-м QX50 в 4 раза больше, и стартовый ценник на них начинается с отметки 2 750 000 рублей. Это, заметим, за «наличку». Если воспользоваться кредитом, можно рассчитывать на скидку в 100 000 рублей. Еще «сотню» можно скостить, предложив свой старый автомобиль в зачет.

По схеме Trade-in возьмут любую машину, кроме отечественной, без ограничения по входной стоимости. Менеджер данного автоцентра заметил буквально следующее: «Чем большим количеством услуг клиент воспользуется в нашем шоу-руме, тем больше скидок на новый автомобиль получит».

Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Автомобилей актуального 2019 модельного года у дилеров в достатке. В том же «Инфинити на Симферопольском шоссе» добрых пять десятков с лишним. Эти машины на 100 000 рублей дороже, но, опять-таки, всегда можно воспользоваться вышеназванным набором услуг и скидок. По информации продавцов, если имеющиеся в наличии машины чем-то не устроят клиента, заказанный QX50 доставят с центрального импортерского склада, на что уйдет не более 2 недель.

Infiniti QX50
От 2 л, 249 л.с
Новый от 2 699 000 до 3 960 000 Р
Менеджеры отделов продаж Infiniti хвалебно отзываются о силовом агрегате, который на российский рынок поставляется в безальтернативном варианте. Речь идет о поперечно расположенном бензиновом 4-цилиндровом VC-T объемом 2 литра, имеющем переменную степень сжатия и функционирующем по циклам Отто или Аткинсона (в зависимости от степени нагрузки).

В техническом арсенале двигателя также комбинированная система впрыска, турбокомпрессор, интегрированный в блок выпускным коллектором, 2 балансирных вала, 16-клапанный ГРМ и изменяемые фазы газораспределения. ДВС развивает 249 л.с.  (на зарубежных рынках - 272 л.с.) при 5600 об/мин и 380 Нм крутящего момента при 4400 об/мин. Мотору в помощь вариатор X-Tronic Jatco с гидротрансформатором и имитацией 8 передач.

Изюминка QX50 – наличие уже в базовой версии (Pure) интеллектуальной системы полного привода. В его основе многодисковая электронно-управляемая муфта, при необходимости способная перенаправить до 50% крутящего момента на задние колеса.

В списке стандартного оснащения Pure числятся: электронное управление трансмиссией с подрулевыми переключателями передач, выбор режима вождения Drive Mode Selector, чип-ключ I-KEY, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, цветной TFT-дисплей высокого разрешения (7" LCD VGA), «музыка» с 6-ю динамиками, 8 подушек безопасности, электромеханический стояночный тормоз, кнопка «Эра-Глонасс» и многое др.

Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года
Выбираем Infiniti QX50 вам свежий или 2018 года

Infiniti QX50 Pure 2.0 CVT 4x4
2 л, 249 л.с
вариатор
0-100 - 7.3 с, 220 км/ч
4693 x 1903 x 1678 мм
полный
АИ-95, 8.6 л на 100 км
2 699 000 руб
Все характеристики
Общее количество предлагаемых комплектаций – четыре. «Вершина айсберга» - версия Autograph ProActive, которая дороже «базы» на 1,2 млн рублей. Зато и выбор оборудования соответствующий. Яко всему вышеперечисленному добавляются проекционный дисплей, 3-цветная отделка интерьера ISLAND WHITE (белая кожа, синий замшевый материал Ultrasuedе, натуральное дерево - клён), «алмазный» рисунок прострочки сидений, приветственное освещение и расширенная подсветка салона и т.п. Мотор и система полного привода те же самые, что и в «стандарте».

Предложено 2 типа рулевого управления: базовый – с адаптивным электроусилителем, а также опциональный – комплекс Direct Adaptive Steering, у которого команды от руля к колесам подаются посредством проводов, без использования механической связи.

Как спереди, так и сзади смонтированы независимые подвески: типа «МакФерсон» и многорычажная схема («по кругу» – со стальными пружинами, амплитудозависимыми амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости). Актуальное второе поколение QX50 построено на переднеприводной платформе FF. В кузове велик процент стали высокопрочных сортов.

На сервис владельцам «Ку Икс Пятидесятого» приходится заезжать каждые 10 000 км пробега. Стоимость плановых ТО зависит от объема проводимых техопераций. Если у большинства брендов практикуется схема «нечетные» и «четные» ТО, то у Infiniti свой подход: есть два «маленьких» ТО (как правило, ТО1 и ТО2 по 15 000 рублей каждое) и ТО3, прохождение которого «съест» из вашего бюджета 35 000 рублей.   

P.S. Большими успехами на российском рынке бренд Infiniti похвастаться не может. По итогам мая в стране реализовано всего 180 автомобилей. Это на 44% хуже показателя мая прошлого года. В период с января по май 2019-го соотечественники приобрели 1582 ед., и это 13-процентный «минус» к АППГ.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Новое поколение Infiniti QX50 представлено в Лос-Анджелесе
Давно пора обновить этот автомобиль. Надеюсь, что конструкторы сделали его просторнее, а то снаружи он большой и стильный, а внутри тесновато, и багажник очень маленький для такого авто
Дмитрий
Infiniti временно не продает QX50 и QX60
Все таки, гибриды у нас пока не в тренде. Проблемы с зарядкой никуда пока не делись. Лучше бы вместо гибрида сделали версию QX60 с дизельным двигателем, вот она бы успехом пользовалась.
Владимир
Infiniti начинает продажи QX50
То чувство, когда читаешь новость в разделе Тестдрайвов!
Антон
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Выбираем Infiniti QX50: вам свежий или 2018 года?
{{guide_8201}} «Ку Икс Тридцатого» в продаже нет уже несколько месяцев. В одних дилерских центрах последние машины были замечены в начале года, в других – еще ранней весной. В любом случае, желание стать владельцем некогда самого доступного вседорожника Infiniti заставит вас приглядываться к рынку подержанных машин. Там же их выбор ограниченный, и самые «свежие» экземпляры датируются 2017 годом по средневзвешенной цене 1,8 млн рублей.На фоне нового QX50, который сегодня продается в ценовой вилке 2,8-4,1 млн рублей, та цифра более чем приемлемая. Но, опять же повторимся, те деньги – за б/у вариант, а это не всегда устраивает людей, выбирающих себе автомобиль в сегменте «премиум».Итак, «Ку Икс Пятидесятый». По информации представителя «Инфинити Центр Московский», машины текущего модельного года стали поступать в продажу относительно недавно. При этом покупатель имеет возможность подыскать подходящий вариант из числа машин прошлого модельного года, коих осталось 5 штук.{{guide_8207}} В «Инфинити на Симферопольском шоссе» выпущенных в 2018-м QX50 в 4 раза больше, и стартовый ценник на них начинается с отметки 2 750 000 рублей. Это, заметим, за «наличку». Если воспользоваться кредитом, можно рассчитывать на скидку в 100 000 рублей. Еще «сотню» можно скостить, предложив свой старый автомобиль в зачет. По схеме Trade-in возьмут любую машину, кроме отечественной, без ограничения по входной стоимости. Менеджер данного автоцентра заметил буквально следующее: «Чем большим количеством услуг клиент воспользуется в нашем шоу-руме, тем больше скидок на новый автомобиль получит». {{gallery_1557}} Автомобилей актуального 2019 модельного года у дилеров в достатке. В том же «Инфинити на Симферопольском шоссе» добрых пять десятков с лишним. Эти машины на 100 000 рублей дороже, но, опять-таки, всегда можно воспользоваться вышеназванным набором услуг и скидок. По информации продавцов, если имеющиеся в наличии машины чем-то не устроят клиента, заказанный QX50 доставят с центрального импортерского склада, на что уйдет не более 2 недель.{{model_v2_no_show_6124}} Менеджеры отделов продаж Infiniti хвалебно отзываются о силовом агрегате, который на российский рынок поставляется в безальтернативном варианте. Речь идет о поперечно расположенном бензиновом 4-цилиндровом VC-T объемом 2 литра, имеющем переменную степень сжатия и функционирующем по циклам Отто или Аткинсона (в зависимости от степени нагрузки). В техническом арсенале двигателя также комбинированная система впрыска, турбокомпрессор, интегрированный в блок выпускным коллектором, 2 балансирных вала, 16-клапанный ГРМ и изменяемые фазы газораспределения. ДВС развивает 249 л.с.  (на зарубежных рынках - 272 л.с.) при 5600 об/мин и 380 Нм крутящего момента при 4400 об/мин. Мотору в помощь вариатор X-Tronic Jatco с гидротрансформатором и имитацией 8 передач.Изюминка QX50 – наличие уже в базовой версии (Pure) интеллектуальной системы полного привода. В его основе многодисковая электронно-управляемая муфта, при необходимости способная перенаправить до 50% крутящего момента на задние колеса.В списке стандартного оснащения Pure числятся: электронное управление трансмиссией с подрулевыми переключателями передач, выбор режима вождения Drive Mode Selector, чип-ключ I-KEY, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, цветной TFT-дисплей высокого разрешения (7" LCD VGA), «музыка» с 6-ю динамиками, 8 подушек безопасности, электромеханический стояночный тормоз, кнопка «Эра-Глонасс» и многое др. {{gallery_1558}} {{params_60010}} Общее количество предлагаемых комплектаций – четыре. «Вершина айсберга» - версия Autograph ProActive, которая дороже «базы» на 1,2 млн рублей. Зато и выбор оборудования соответствующий. Яко всему вышеперечисленному добавляются проекционный дисплей, 3-цветная отделка интерьера ISLAND WHITE (белая кожа, синий замшевый материал Ultrasuedе, натуральное дерево - клён), «алмазный» рисунок прострочки сидений, приветственное освещение и расширенная подсветка салона и т.п. Мотор и система полного привода те же самые, что и в «стандарте».Предложено 2 типа рулевого управления: базовый – с адаптивным электроусилителем, а также опциональный – комплекс Direct Adaptive Steering, у которого команды от руля к колесам подаются посредством проводов, без использования механической связи.Как спереди, так и сзади смонтированы независимые подвески: типа «МакФерсон» и многорычажная схема («по кругу» – со стальными пружинами, амплитудозависимыми амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости). Актуальное второе поколение QX50 построено на переднеприводной платформе FF. В кузове велик процент стали высокопрочных сортов.На сервис владельцам «Ку Икс Пятидесятого» приходится заезжать каждые 10 000 км пробега. Стоимость плановых ТО зависит от объема проводимых техопераций. Если у большинства брендов практикуется схема «нечетные» и «четные» ТО, то у Infiniti свой подход: есть два «маленьких» ТО (как правило, ТО1 и ТО2 по 15 000 рублей каждое) и ТО3, прохождение которого «съест» из вашего бюджета 35 000 рублей.   P.S. Большими успехами на российском рынке бренд Infiniti похвастаться не может. По итогам мая в стране реализовано всего 180 автомобилей. Это на 44% хуже показателя мая прошлого года. В период с января по май 2019-го соотечественники приобрели 1582 ед., и это 13-процентный «минус» к АППГ.
2019-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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