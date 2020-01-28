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28 января 2020, 08:21

Infiniti везет в Россию обновленные кроссоверы QX50 и QX80

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Фото: Infiniti
Свежие вседорожники Infiniti QX50 и QX80 2020 модельного года появятся у отечественных дилеров еще нескоро. Японский автопроизводитель планирует привезти их в Россию осенью. Автомобили будут отличаться обновленным интерьером и новыми опциями.
Infiniti везет в Россию обновленные кроссоверы QX50 и QX80

Фото: Infiniti

Infiniti везет в Россию обновленные кроссоверы QX50 и QX80

Фото: Infiniti

Infiniti везет в Россию обновленные кроссоверы QX50 и QX80

Фото: Infiniti

Infiniti везет в Россию обновленные кроссоверы QX50 и QX80

Фото: Infiniti

Infiniti везет в Россию обновленные кроссоверы QX50 и QX80

Фото: Infiniti

Infiniti везет в Россию обновленные кроссоверы QX50 и QX80

Фото: Infiniti

Infiniti везет в Россию обновленные кроссоверы QX50 и QX80
Infiniti везет в Россию обновленные кроссоверы QX50 и QX80
Infiniti везет в Россию обновленные кроссоверы QX50 и QX80
Infiniti везет в Россию обновленные кроссоверы QX50 и QX80
Infiniti везет в Россию обновленные кроссоверы QX50 и QX80
Infiniti везет в Россию обновленные кроссоверы QX50 и QX80
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Как сообщили аналитическому агентству «Автостат» в пресс-службе Infiniti, вседорожники QX50 и QX80 2020 модельного года поступят в продажу осенью. Цены пообещали назвать ближе к запуску. Пока же представители марки рассказали о готовящихся улучшениях. Например, «младший» в российской линейке Infiniti кроссовер QX50 получит информационно-развлекательную систему InTouch с экранами диагональю 7 и 8 дюймов. Список оборудования пополнится фотохромным салонным зеркалом заднего вида и рейлингами на крыше.

Внедорожник Infiniti QX80 ждут более масштабные обновления. В салоне пересмотрят компоновку приборной панели, появится обновленная медиасистема InTouch с двумя сенсорными экранами и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, автомобили получат усовершенствованный комплекс электронных ассистирующих систем ProAssist. Покупателям предложат опциональный пакет Sensory с новой мультимедиа и премиальной аудиосистемой Bose с 17 динамиками. В цветовую палитру войдут два новых оттенка кузова. Дополнительно можно будет заказать 22-дюймовые кованые колесные диски.

В 2019 году российские дилеры Infiniti реализовали 3 479 автомобилей. Это оказалось на 25% меньше, чем в годом ранее. В прошлом году модельный ряд покинули «младшие» модели – хэтчбек Infiniti Q30 и кроссовер Infiniti QX30. Самой востребованной моделью марки стал кроссовер QX50 (от 2 749 000 рублей). На нем остановили свой выбор 1,3 тыс. покупателей. Внедорожник QX80 (от 4 590 000 рублей) разошелся тиражом 1,1 тыс. экземпляров.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Infiniti откажется от заднего привода
Все на электричество переходят. Хорошо, конечно, но в России сначала инфраструктуру для электромобилей сделать нужно. А то природу то охраняешь, а где кормить и чинить автомобиль пока неясно, даже в больших городах.
Олег
Российский офис Infiniti озвучил рублевый прайс на обновленный Q50
Самая богатая комплектация порадовала. Полмиллиона разницы в цене тоже впечатляет, но заплатить 3 миллиона за роскошный автомобиль, который ездит почти сам, для многих не представит труда, желающие найдутся.
Алексей
Новое поколение Infiniti QX50 представлено в Лос-Анджелесе
Давно пора обновить этот автомобиль. Надеюсь, что конструкторы сделали его просторнее, а то снаружи он большой и стильный, а внутри тесновато, и багажник очень маленький для такого авто
Дмитрий
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Infiniti везет в Россию обновленные кроссоверы QX50 и QX80
{{material_127618}}Как сообщили аналитическому агентству «Автостат» в пресс-службе Infiniti, вседорожники QX50 и QX80 2020 модельного года поступят в продажу осенью. Цены пообещали назвать ближе к запуску. Пока же представители марки рассказали о готовящихся улучшениях. Например, «младший» в российской линейке Infiniti кроссовер QX50 получит информационно-развлекательную систему InTouch с экранами диагональю 7 и 8 дюймов. Список оборудования пополнится фотохромным салонным зеркалом заднего вида и рейлингами на крыше.Внедорожник Infiniti QX80 ждут более масштабные обновления. В салоне пересмотрят компоновку приборной панели, появится обновленная медиасистема InTouch с двумя сенсорными экранами и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, автомобили получат усовершенствованный комплекс электронных ассистирующих систем ProAssist. Покупателям предложат опциональный пакет Sensory с новой мультимедиа и премиальной аудиосистемой Bose с 17 динамиками. В цветовую палитру войдут два новых оттенка кузова. Дополнительно можно будет заказать 22-дюймовые кованые колесные диски.В 2019 году российские дилеры Infiniti реализовали 3 479 автомобилей. Это оказалось на 25% меньше, чем в годом ранее. В прошлом году модельный ряд покинули «младшие» модели – хэтчбек Infiniti Q30 и кроссовер Infiniti QX30. Самой востребованной моделью марки стал кроссовер QX50 (от 2 749 000 рублей). На нем остановили свой выбор 1,3 тыс. покупателей. Внедорожник QX80 (от 4 590 000 рублей) разошелся тиражом 1,1 тыс. экземпляров.
2020-01-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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