16 августа 2019, 20:04
Купе-кроссовер Infiniti QX55 выпустят через год
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Компания Infiniti опубликовала первый тизер новой модели SUV-линейки. Автомобиль с индексом QX55 здесь позиционируют как «внедорожное купе». Продажи обещают начать летом 2020 года.
Infiniti QX50
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Кроссовер Infiniti QX50 второго поколения стоит сейчас в России от 2 849 000 рублей. Автомобиль построен на принципиально новой платформе с поперечным расположением двигателя и передним приводом. Он оснащается революционным двигателем Nissan 2.0 VC-T с изменяемой степенью сжатия. По всей видимости, аналогичный агрегат можно ждать и у спроектированного на его базе Infiniti QX55. Кроме того, покупателям обязательно должны предложить гибридные модификации.
В Infiniti категорично заявили, что продажи нового кроссовера стартуют летом 2020 года. Соответственно, премьеру следует ждать на несколько месяцев раньше – весной или даже зимой следующего года. Будущий Infiniti QX55 поборется за покупателей в сегменте среднеразмерных купеобразных кроссоверов с BMW X4, Mercedes-Benz GLC Coupe и Jaguar F-Pace.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Давно пора обновить этот автомобиль. Надеюсь, что конструкторы сделали его просторнее, а то снаружи он большой и стильный, а внутри тесновато, и багажник очень маленький для такого авто
Все таки, гибриды у нас пока не в тренде. Проблемы с зарядкой никуда пока не делись. Лучше бы вместо гибрида сделали версию QX60 с дизельным двигателем, вот она бы успехом пользовалась.
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