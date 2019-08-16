Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
16 августа 2019, 20:04

Купе-кроссовер Infiniti QX55 выпустят через год

  • 747
  • 0
Компания Infiniti опубликовала первый тизер новой модели SUV-линейки. Автомобиль с индексом QX55 здесь позиционируют как «внедорожное купе». Продажи обещают начать летом 2020 года.
Купе кроссовер Infiniti QX55 выпустят через год

Infiniti QX50

Ранее мы писали
После того, как QX30 сошел с дистанции, роль самого маленького кроссовера в линейке Infiniti исполняет QX50 ...
Читать далее
На схематичном тизере виден лишь динамичные очертания верхней части кузова. Удлиненный капот и заваленная линия крыши – пока о новинке известно немного. Технической информации нет вовсе. По словам представителей Infiniti, новая модель получит индекс QX55. Автомобиль построят по мотивам кроссовера Infiniti FX/QX70 первого поколения. Infiniti QX55 можно в какой-то степени считать его идеологическим преемником, но по сути это будет купеобразная версия нынешнего Infiniti QX50.

Кроссовер Infiniti QX50 второго поколения стоит сейчас в России от 2 849 000 рублей.  Автомобиль построен на принципиально новой платформе с поперечным расположением двигателя и передним приводом. Он оснащается революционным двигателем Nissan 2.0 VC-T с изменяемой степенью сжатия. По всей видимости, аналогичный агрегат можно ждать и у спроектированного на его базе Infiniti QX55. Кроме того, покупателям обязательно должны предложить гибридные модификации.

В Infiniti категорично заявили, что продажи нового кроссовера стартуют летом 2020 года. Соответственно, премьеру следует ждать на несколько месяцев раньше – весной или даже зимой следующего года. Будущий Infiniti QX55 поборется за покупателей в сегменте среднеразмерных купеобразных кроссоверов с BMW X4, Mercedes-Benz GLC Coupe и Jaguar F-Pace.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Новое поколение Infiniti QX50 представлено в Лос-Анджелесе
Давно пора обновить этот автомобиль. Надеюсь, что конструкторы сделали его просторнее, а то снаружи он большой и стильный, а внутри тесновато, и багажник очень маленький для такого авто
Дмитрий
Infiniti временно не продает QX50 и QX60
Все таки, гибриды у нас пока не в тренде. Проблемы с зарядкой никуда пока не делись. Лучше бы вместо гибрида сделали версию QX60 с дизельным двигателем, вот она бы успехом пользовалась.
Владимир
Infiniti начинает продажи QX50
То чувство, когда читаешь новость в разделе Тестдрайвов!
Антон
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Инфинити
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
Спрос на электрокары растёт: какое будущее у них в России?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Infiniti QX50
Объявления о продаже Infiniti QX50
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Купе-кроссовер Infiniti QX55 выпустят через год
{{material_126805}}На схематичном тизере виден лишь динамичные очертания верхней части кузова. Удлиненный капот и заваленная линия крыши – пока о новинке известно немного. Технической информации нет вовсе. По словам представителей Infiniti, новая модель получит индекс QX55. Автомобиль построят по мотивам кроссовера Infiniti FX/QX70 первого поколения. Infiniti QX55 можно в какой-то степени считать его идеологическим преемником, но по сути это будет купеобразная версия нынешнего Infiniti QX50.Кроссовер Infiniti QX50 второго поколения стоит сейчас в России от 2 849 000 рублей.  Автомобиль построен на принципиально новой платформе с поперечным расположением двигателя и передним приводом. Он оснащается революционным двигателем Nissan 2.0 VC-T с изменяемой степенью сжатия. По всей видимости, аналогичный агрегат можно ждать и у спроектированного на его базе Infiniti QX55. Кроме того, покупателям обязательно должны предложить гибридные модификации.В Infiniti категорично заявили, что продажи нового кроссовера стартуют летом 2020 года. Соответственно, премьеру следует ждать на несколько месяцев раньше – весной или даже зимой следующего года. Будущий Infiniti QX55 поборется за покупателей в сегменте среднеразмерных купеобразных кроссоверов с BMW X4, Mercedes-Benz GLC Coupe и Jaguar F-Pace.
2019-08-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Оренбург Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.