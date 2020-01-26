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26 января 2020, 14:25

История пяти легендарных внедорожников

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Фото: Land Rover
Стоит услышать слово «внедорожник», и в памяти всплывают имена легендарных автомобилей: Geländewagen, Land Cruiser или Defender. В свое время они задали стандарт класса SUV. Но путь в историю оказался длинным.
История пяти легендарных внедорожников

Фото: autoweek.com

История пяти легендарных внедорожников

Фото: Toyota

История пяти легендарных внедорожников

Фото: АвтоВАЗ

История пяти легендарных внедорожников

Фото: Mercedes-Benz

История пяти легендарных внедорожников

Фото: jeep-crimea.ru

История пяти легендарных внедорожников
История пяти легендарных внедорожников
История пяти легендарных внедорожников
История пяти легендарных внедорожников
История пяти легендарных внедорожников
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Редакция «Тарантас Ньюс» решила вспомнить историю пяти культовых внедорожников, которые уже долгие годы являются эталоном сегмента. Самый почтенный среди них - Land Rover Defender, история которого началась в 1948 году. Первый Land Rover соединил в себе свойства транспорта повышенной проходимости и легкого трактора, при необходимости он мог тянуть даже плуг. Впоследствии британцы продолжили удачный проект и выпустили Land Rover Series II и III. В 1983 году стартовали продажи внедорожников под индексами 90 и 110, обозначающими размер колесной базы. Привычное название Defender автомобиль получил только в 1990 году. После небольшого перерыва компания представила в 2019 году внедорожник нового поколения. Новинка доберется до России нынешней осенью.

Внедорожник Toyota Land Cruiser уходит корнями в 1953 год. На базе американского внедорожника Willys MB японцы построили Toyota BJ. Годом позже модель переименовали в Land Cruiser в пику британской модели Land Rover. В 1955 году стартовало серийное производство Land Cruiser 20, который отличался усовершенствованной подвеской и оригинальным дизайном. Под капотом трудился 3,9-литровый двигатель мощностью 105 л.с. В 2021 году ожидается выход нового Land Cruiser 300 с мощными гибридными моторами.

Прототип нынешней Lada 4x4 под индексом ВАЗ-Э2121 был разработан в 1971 году по указу тогдашнего председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина, который поручил специалистам ВАЗ, АЗЛК и «Ижмаш» построить комфортабельный внедорожник для сельской местности. Серийная версия «Нивы» увидела свет весной 1977 года.
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Первые экземпляры оснащались карбюраторным четырехцилиндровым двигателем объемом 1 580 см³ и мощностью 80 л.с., который сочетался с 4-ступенчатой МКПП и раздаточной коробкой. Сейчас АвтоВАЗ ведет работу над внедорожником нового поколения. Новинка сохранит узнаваемые черты «Нивы», но переедет на принципиально новую платформу. Премьера ожидается не ранее 2021 года.

Первый прототип Mercedes-Benz Geländewagen появился в 1973 году, а презентация серийной модели состоялась лишь 6 лет спустя. Первый G-Class серии W460 предлагался с бензиновым двигателем объемом 2,3 литра мощностью 102 л.с. Кроме того, в моторную гамму вошли 2,8-литровый агрегат с отдачей 156 л.с. и дизельные силовые установки объемом 2,4 литра (72 л.с.) и 3,0 литра (88 л.с.). В качестве трансмиссии использовалась 4МКПП с подключаемым передним приводом. Внедорожник выпускался в разнообразных модификациях и нашел широкое применение как в государственных структурах и армии, так и в гражданских организациях. В 2018 году на рынок вышел новый Mercedes-Benz G-Class, сочетающий в себе классический «квадратный» дизайн и новейшие электронные технологии.

Замыкает список Mitsubishi Pajero. Первое поколение культового японского внедорожника было представлено на Токийском автосалоне в октябре 1981 года, а уже в мае 1982-го первые экземпляры в трехдверном кузове поступили в продажу. Первоначально Pajero оснащался бензиновым двигателем 4G63 объемом 2,0-литра или 2,3-литровым дизельным агрегатом 4D55. Привычная пятидверная модификация появилась в феврале 1983 года. Для нее подготовили новые двигатели с турбонаддувом. Владельцы ценили Pajero за надежность и отличные внедорожные качества. Сейчас модель уходит в историю. Вопрос о выходе нового поколения пока остается открытым. Не исключено, что его место в модельном ряду Mitsubishi займет большой семейный кроссовер.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Mitsubishi Pajero IV
Нужна левая подножка Паджеро 4 модели , 3 дверные , кто может подсказать где можно купить ?
Sam
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История пяти легендарных внедорожников
{{material_127601}}Редакция «Тарантас Ньюс» решила вспомнить историю пяти культовых внедорожников, которые уже долгие годы являются эталоном сегмента. Самый почтенный среди них - Land Rover Defender, история которого началась в 1948 году. Первый Land Rover соединил в себе свойства транспорта повышенной проходимости и легкого трактора, при необходимости он мог тянуть даже плуг. Впоследствии британцы продолжили удачный проект и выпустили Land Rover Series II и III. В 1983 году стартовали продажи внедорожников под индексами 90 и 110, обозначающими размер колесной базы. Привычное название Defender автомобиль получил только в 1990 году. После небольшого перерыва компания представила в 2019 году внедорожник нового поколения. Новинка доберется до России нынешней осенью.Внедорожник Toyota Land Cruiser уходит корнями в 1953 год. На базе американского внедорожника Willys MB японцы построили Toyota BJ. Годом позже модель переименовали в Land Cruiser в пику британской модели Land Rover. В 1955 году стартовало серийное производство Land Cruiser 20, который отличался усовершенствованной подвеской и оригинальным дизайном. Под капотом трудился 3,9-литровый двигатель мощностью 105 л.с. В 2021 году ожидается выход нового Land Cruiser 300 с мощными гибридными моторами.Прототип нынешней Lada 4x4 под индексом ВАЗ-Э2121 был разработан в 1971 году по указу тогдашнего председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина, который поручил специалистам ВАЗ, АЗЛК и «Ижмаш» построить комфортабельный внедорожник для сельской местности. Серийная версия «Нивы» увидела свет весной 1977 года.{{material_128653}}Первые экземпляры оснащались карбюраторным четырехцилиндровым двигателем объемом 1 580 см³ и мощностью 80 л.с., который сочетался с 4-ступенчатой МКПП и раздаточной коробкой. Сейчас АвтоВАЗ ведет работу над внедорожником нового поколения. Новинка сохранит узнаваемые черты «Нивы», но переедет на принципиально новую платформу. Премьера ожидается не ранее 2021 года.Первый прототип Mercedes-Benz Geländewagen появился в 1973 году, а презентация серийной модели состоялась лишь 6 лет спустя. Первый G-Class серии W460 предлагался с бензиновым двигателем объемом 2,3 литра мощностью 102 л.с. Кроме того, в моторную гамму вошли 2,8-литровый агрегат с отдачей 156 л.с. и дизельные силовые установки объемом 2,4 литра (72 л.с.) и 3,0 литра (88 л.с.). В качестве трансмиссии использовалась 4МКПП с подключаемым передним приводом. Внедорожник выпускался в разнообразных модификациях и нашел широкое применение как в государственных структурах и армии, так и в гражданских организациях. В 2018 году на рынок вышел новый Mercedes-Benz G-Class, сочетающий в себе классический «квадратный» дизайн и новейшие электронные технологии.Замыкает список Mitsubishi Pajero. Первое поколение культового японского внедорожника было представлено на Токийском автосалоне в октябре 1981 года, а уже в мае 1982-го первые экземпляры в трехдверном кузове поступили в продажу. Первоначально Pajero оснащался бензиновым двигателем 4G63 объемом 2,0-литра или 2,3-литровым дизельным агрегатом 4D55. Привычная пятидверная модификация появилась в феврале 1983 года. Для нее подготовили новые двигатели с турбонаддувом. Владельцы ценили Pajero за надежность и отличные внедорожные качества. Сейчас модель уходит в историю. Вопрос о выходе нового поколения пока остается открытым. Не исключено, что его место в модельном ряду Mitsubishi займет большой семейный кроссовер.
2020-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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