26 января 2020, 14:25
История пяти легендарных внедорожников
- 68
- 0
Фото: Land Rover
Стоит услышать слово «внедорожник», и в памяти всплывают имена легендарных автомобилей: Geländewagen, Land Cruiser или Defender. В свое время они задали стандарт класса SUV. Но путь в историю оказался длинным.
Фото: autoweek.com
Фото: Toyota
Фото: АвтоВАЗ
Фото: Mercedes-Benz
Фото: jeep-crimea.ru
Ранее мы писали
Многие уверены, что в мире внедорожников есть только два семейства героев – «Роверы» и «Крузаки». В очередном ...Читать далее
Внедорожник Toyota Land Cruiser уходит корнями в 1953 год. На базе американского внедорожника Willys MB японцы построили Toyota BJ. Годом позже модель переименовали в Land Cruiser в пику британской модели Land Rover. В 1955 году стартовало серийное производство Land Cruiser 20, который отличался усовершенствованной подвеской и оригинальным дизайном. Под капотом трудился 3,9-литровый двигатель мощностью 105 л.с. В 2021 году ожидается выход нового Land Cruiser 300 с мощными гибридными моторами.
Прототип нынешней Lada 4x4 под индексом ВАЗ-Э2121 был разработан в 1971 году по указу тогдашнего председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина, который поручил специалистам ВАЗ, АЗЛК и «Ижмаш» построить комфортабельный внедорожник для сельской местности. Серийная версия «Нивы» увидела свет весной 1977 года.Первые экземпляры оснащались карбюраторным четырехцилиндровым двигателем объемом 1 580 см³ и мощностью 80 л.с., который сочетался с 4-ступенчатой МКПП и раздаточной коробкой. Сейчас АвтоВАЗ ведет работу над внедорожником нового поколения. Новинка сохранит узнаваемые черты «Нивы», но переедет на принципиально новую платформу. Премьера ожидается не ранее 2021 года.
Ранее мы писали
Дизайнеры АвтоВАЗа уже подготовили пакет небольших обновлений для внедорожника Chevrolet Niva, который в этом ...Читать далее
Первый прототип Mercedes-Benz Geländewagen появился в 1973 году, а презентация серийной модели состоялась лишь 6 лет спустя. Первый G-Class серии W460 предлагался с бензиновым двигателем объемом 2,3 литра мощностью 102 л.с. Кроме того, в моторную гамму вошли 2,8-литровый агрегат с отдачей 156 л.с. и дизельные силовые установки объемом 2,4 литра (72 л.с.) и 3,0 литра (88 л.с.). В качестве трансмиссии использовалась 4МКПП с подключаемым передним приводом. Внедорожник выпускался в разнообразных модификациях и нашел широкое применение как в государственных структурах и армии, так и в гражданских организациях. В 2018 году на рынок вышел новый Mercedes-Benz G-Class, сочетающий в себе классический «квадратный» дизайн и новейшие электронные технологии.
Замыкает список Mitsubishi Pajero. Первое поколение культового японского внедорожника было представлено на Токийском автосалоне в октябре 1981 года, а уже в мае 1982-го первые экземпляры в трехдверном кузове поступили в продажу. Первоначально Pajero оснащался бензиновым двигателем 4G63 объемом 2,0-литра или 2,3-литровым дизельным агрегатом 4D55. Привычная пятидверная модификация появилась в феврале 1983 года. Для нее подготовили новые двигатели с турбонаддувом. Владельцы ценили Pajero за надежность и отличные внедорожные качества. Сейчас модель уходит в историю. Вопрос о выходе нового поколения пока остается открытым. Не исключено, что его место в модельном ряду Mitsubishi займет большой семейный кроссовер.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
Нужна левая подножка Паджеро 4 модели , 3 дверные , кто может подсказать где можно купить ?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве