Как проверить скрученный пробег автомобиля: сколько стоит скрутить пробег и как не дать себя обмануть
- Онлайн-сервисы, позволяющие узнать, скручен ли пробег;
- Зачем скручивают пробег у машин;
- Как скручивают пробег на авто;
- Как проверить машину на скрученный пробег.
Онлайн-сервисы, позволяющие узнать, скручен ли пробег
Есть сервисы проверки истории автомобиля перед покупкой, позволяющие узнать скрученный пробег. К ним относятся Автотека и Автокод.ру.
Данные сервисы берут информацию из истории объявлений о продаже разных лет. Если годами ранее этот автомобиль продавался с пробегом 276 тысяч километров, а затем его выставили на продажу с пройденным километражем в 80 тысяч километров, то сервис делает вывод, что пробег скрутили.
Сервисы полезны для покупателей подержанных машин, так как отчет будет содержать не только информацию о пробеге, но и о других проблемах автомобиля: запрете на регистрацию, численности в угоне, лизинге, залоге, ДТП с расчетом ремонтных работ, утилизации, неоплаченных штрафах и многом другом. Перед покупкой б/у автомобиля настоятельно рекомендуем провести такую проверку.
Зачем скручивают пробег у машин
Основная причина, по которой продавцы скручивают пробег на автомобилях – это желание скрыть их реальный износ и выручить за них больше денег. Но могут быть и иные обстоятельства, по которым километраж сматывают:
- чтобы покупатель не узнал, что приборная панель менялась, например, после ДТП;
- некоторые модели имеют бортовые компьютеры, которые оповещают о необходимости прохождения техобслуживания после достижения на одометре определенной отметки. Так как техобслуживание не дешевое, этот факт может отпугнуть покупателя. Поэтому предприимчивые продавцы скручивают пробег.
Иногда пройденный километраж сматывают на б/у автомобилях, ввезенных из стран, где начисление транспортного налога производится с учетом пройденного машиной расстояния.
Если Германия, Франция, США и некоторые другие страны наказывают за скрутку пробега, как за мошенничество, то в нашей стране эти действия под закон не попадают.
Автомобильный эксперт Олег Мазай пояснил, что в нашем законодательстве отсутствует наказание за скрутку пробега. Но если доказать, что пробег скручивали с целью получения выгоды (увеличения стоимости автомобиля), то можно через суд привлечь продавца за мошенничество. Однако доказать это будет тяжело, а в судебной практике такие случаи неизвестны.
Как скручивают пробег на автомобиле
Пройденное машиной расстояние фиксирует одометр, который может быть электронным, механическим или электромеханическим.
Скрутить пробег автомобиля, имеющего механический или электромеханический одометр, несложно. Принцип его работы следующий: при помощи специального тросика обороты редуктора КПП передаются на счетчик, а затем и на панель приборов.
Чтобы скрутить пробег автомобиля с таким типом одометра нужно воспользоваться одним из способов:
- одометр аккуратно разбирается, и нужные цифры выставляются на счетчике вручную;
- разбирается приборная панель, после чего к тросику спидометра присоединяется любой электроинструмент, работающий на высоких вращательных оборотах. Это может быть шуруповерт или дрель. Электроинструмент приводится в действие, и цифры на одометре сматываются до нужных вам значений.
Принцип одинаков, однако второй способ удобнее и быстрее.
Скрутить пробег автомобиля с электромеханическим одометром можно вышеуказанными способами, но без отключения бортового питания.
Мастера, который произведет данные манипуляции, можно отыскать на досках объявлений. Сообщение с предложением услуги будет замаскировано под фразу «регулировка и ремонт спидометров». Возьмут с вас около 1000-1500 рублей.
Устройство электронного одометра сложнее – он считывает показания датчиков, оптических или магнитных. Место их расположения – вал КПП или колесо машины. Бортовой компьютер фиксирует данные, а затем передает их на электронное табло.
У немецких моделей пробег может храниться сразу в нескольких блоках памяти. У БМВ вообще до 10 таких блоков хранения данных, что усложняет скрутку пробега. Но если есть нужное оборудование, то смотать пробег можно на любом автомобиле.
«Пробег сматывается следующим образом: приборная доска снимается, бортовой компьютер присоединяется к ноутбуку, и через специальную программу или программатор меняются данные о пробеге. Если блоков резервного хранения данных несколько, то все их нужно найти, иначе данные будут восстановлены бортовым компьютером и на дисплее появится реальный пробег машины», - рассказывает Олег Мазай.
Скрутить пробег автомобиля с электронным одометром обойдется вам в 2500-12000 рублей.
Как проверить машину на скрученный пробег
У машин, имеющих механический или электромеханический одометр, нет иного способа проверить, скручен ли пробег, как визуальный осмотр. Об износе автомобиля и пробеге, можно судить:
- По лобовому стеклу. Если на нем многочисленные сколы и царапины, то машина прошла немало. Меняют его только после аварий, так как это не дешево.
- По состоянию руля. Если его обтянули чехлом, есть смысл под него заглянуть.
- По поликарбонатным фарам, которые темнеют со временем.
- По провисшим дверям, особенно по водительской, которой пользуются чаще всего.
- По истрепанным ремням безопасности.
- По потертому и продавленному салону.
Если износ автомобиля очевиден, а пробег маленький – значит, его скрутили.
Проверить, скручен ли пробег на машине с электронным одометром, можно при помощи компьютерной диагностики на СТО, особенно если речь идет о БМВ, Мерседесе, Ауди, Вольво и других марках, имеющих несколько блоков хранения данных о пробеге. Несколькими модулями хранения обладают не только премиальные марки, но и бюджетные, такие как Опель, Фольксваген и другие.
Также важно знать, что данные в разных модулях хранения информации должны немного отличаться. Идеальное совпадение должно навести на подозрение о стороннем вмешательстве и скрутке пробега.
«Если пробег скручивал профессионал, то установить этот факт практически невозможно. Если же этим занимался обыватель, то на немецких марках можно определить скрученный пробег, так как он пишется в различные блоки (двигателя, коробки передач и т.д.). В корейских автомобилях скрученный пробег установить невозможно, если только в некоторых моделях можно узнать моточасы (сколько работал двигатель). В японских (кроме Тойоты и Лексуса) пробег узнать нереально. Только в Митсубиши иногда пишется пробег в блоке двигателя. В Тойотах и Лексусах до 2015 года выпуска реальный пробег узнать никак нельзя, но на моделях, выпущенных позже, есть бортовой самописец, позволяющий узнать пробег за последние полгода. Находится он в блоке управления подушками безопасности, и туда записываются все действия, производимые с автомобилем. Оттуда можно достать реальный пробег машины. То есть, если есть расхождения в пробеге на одометре и в электронных блоках двигателя – пробег скручивали. Но если данные изменили и там – узнать, скручен ли пробег, невозможно», - пояснил автоэксперт Олег Мазай.
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