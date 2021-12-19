Как работает двигатель Ванкеля
Ванкель – это фамилия инженера, который такой двигатель изобрёл. Хотя вообще-то роторного движка было два изобретателя: уже упомянутый Феликс Ванкель и Вальтер Фройде.
Устроен движок довольно просто. В овальной камере находится ротор. Форма у ротора – треугольная, только стороны этого «треугольника» – изогнутые, они немного выпирают наружу. В «секциях», образуемых его углами, и происходят все процессы: впуск, сжатие, зажигание и выпуск. У традиционного ДВС расширяющие продукты горения толкают поршень, а здесь они воздействуют на ротор, который начинает вращаться.
В привычном двигателе возвратно-поступательное движение поршней преобразуется во вращение коленвала. Ротор изначально крутится, поэтому дополнительное преобразование отсутствует, соответственно, меньше потери мощности.
Роторный двигатель в целом проще, чем поршневой. Он не испытывает серьёзных нагрузок на высоких оборотах. А самое главное – при тех же габаритах роторный движок намного мощнее поршневого. Но есть и недостатки, причём серьёзные. Основной минус – это гораздо меньший ресурс. Кроме того, у роторного двигателя большой расход топлива и масла. А ещё он очень неэкологичный.
В данный момент автомобили с роторными двигателями не выпускаются. Хотя пытались их делать различные производители, в том числе, тот же АвтоВАЗ. Дольше всех продержалась Mazda: она до 2012 года производила спортивную модель RX8 с двигателем Ванкеля.
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