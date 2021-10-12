Как за 80 000 рублей превратить Mercedes E-Class в Maybach?
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Набор Carbest подходит для дорестайлинговых седанов Mercedes-Benz E-Class образца 2016 – 2018 годов. Такой подержанный седан в приличном состоянии стоит сейчас порядка 1,8 – 2,0 млн рублей. За новый Mercedes-Benz Maybach S-Class придется выложить в десять ряд больше, не менее 20 млн рублей. Конечно, самые внимательные прохожие заметят неладное, но для остальных Maybach E-Class выглядит вполне солидно и дорого.
Один из таких замаскированных автомобилей уже сфотографировали в Индии. Седан смотрится неплохо. В конце концов, существует немало примеров гораздо более ужасного и дорогого тюнинга.
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- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 2 270 000 РMercedes E-класс 2014 в Москве
- 1 997 777 РMercedes E-класс 2014 в Москве
- 4 750 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 1 335 000 РMercedes E-класс 2012 в Москве
- 5 690 000 РMercedes E-класс AMG 2018 в Москве
- 850 000 РMercedes E-класс 2010 в Москве
- 1 379 000 РMercedes E-класс 2012 в Москве
- 1 245 000 РMercedes E-класс 2011 в Москве
- 4 650 000 РMercedes E-класс 2021 в Москве
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