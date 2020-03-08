8 марта 2020, 13:35
Какой седан купить до 1 млн рублей?
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Фото: АвтоВАЗ
Классические седаны по-прежнему пользуются популярностью среди отечественных автолюбителей. Расскажем о трех бюджетных четырехдверках, стоимость которых не превышает миллиона рублей.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
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Второе место досталось седану Renault Logan второго поколения (рестайлинг). Автомобиль отлично зарекомендовал себя в непростых условиях эксплуатации в России. Крепкая ходовая часть и надежные моторы позволяют наматывать немалый километраж до капитального ремонта. Самая дорогая вседорожная версия Stepway в комплектации City с тем же 1,6-литровым бензиновым агрегатом (113 л.с.) и вариатором стоит от 906 000 рублей. Кроме того, покупателям предлагают седаны с 1,6-литровыми моторами мощностью 82 и 102 сил, которые работают в паре с МКПП или 4-диапазонным «автоматом».
Корейский седан Hyundai Solaris после недавно пережитого рестайлинга прибавил в цене. Но топовый вариант с 1,6-литровым двигателем (123 л.с.) и 6-диапазонным «автоматом» по-прежнему стоит менее 1 млн рублей – от 905 000 рублей в комплектации Active Plus. Solaris в максимальной комплектации Elegance обойдется дороже: от 1 055 000 рублей. Есть и более доступные варианты с 1,4-литровым мотором (100 л.с.) и «механикой».
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