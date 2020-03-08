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8 марта 2020, 13:35

Какой седан купить до 1 млн рублей?

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Фото: АвтоВАЗ
Классические седаны по-прежнему пользуются популярностью среди отечественных автолюбителей. Расскажем о трех бюджетных четырехдверках, стоимость которых не превышает миллиона рублей.
Какой седан купить до 1 млн рублей

Фото: АвтоВАЗ

Какой седан купить до 1 млн рублей

Фото: Renault

Какой седан купить до 1 млн рублей

Фото: Renault

Какой седан купить до 1 млн рублей

Фото: Hyundai

Какой седан купить до 1 млн рублей

Фото: Hyundai

Какой седан купить до 1 млн рублей
Какой седан купить до 1 млн рублей
Какой седан купить до 1 млн рублей
Какой седан купить до 1 млн рублей
Какой седан купить до 1 млн рублей
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Журналисты портала «Автоновости дня» назвали три современных седана, которые стоят сравнительно недорого, но предлагают достойный уровень комфорта и оснащения. Все автомобили укладываются в ценовой сегмент до 1 млн рублей. Первое место отдали отечественному седану Lada Vesta, который даже во вседорожном исполнении Cross и максимальной комплектации Luxe Prestige с 113-сильным мотором Renault и бесступенчатой коробкой передач стоит 964 900 рублей без учета скидок и спецпредложений. Более доступные версии оснащаются «вазовскими» моторами 1,6 литра (106 л.с.) и 1,8 литра (122 л.с.) в сочетании с механической коробкой передач.

Второе место досталось седану Renault Logan второго поколения (рестайлинг). Автомобиль отлично зарекомендовал себя в непростых условиях эксплуатации в России. Крепкая ходовая часть и надежные моторы позволяют наматывать немалый километраж до капитального ремонта. Самая дорогая вседорожная версия Stepway в комплектации City с тем же 1,6-литровым бензиновым агрегатом (113 л.с.) и вариатором стоит от 906 000 рублей. Кроме того, покупателям предлагают седаны с 1,6-литровыми моторами мощностью 82 и 102 сил, которые работают в паре с МКПП или 4-диапазонным «автоматом».

Корейский седан Hyundai Solaris после недавно пережитого рестайлинга прибавил в цене. Но топовый вариант с 1,6-литровым двигателем (123 л.с.) и 6-диапазонным «автоматом» по-прежнему стоит менее 1 млн рублей – от 905 000 рублей в комплектации Active Plus. Solaris в максимальной комплектации Elegance обойдется дороже: от 1 055 000 рублей. Есть и более доступные варианты с 1,4-литровым мотором (100 л.с.) и «механикой».

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Отзывы по теме
Форум Renault Logan
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
По Ценам впереди планеты всей. Брали из-за более низких цен. Но очевидно от радости в зобу дыханье сперло.
Вазон
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Какой седан купить до 1 млн рублей?
{{material_129213}}Журналисты портала «Автоновости дня» назвали три современных седана, которые стоят сравнительно недорого, но предлагают достойный уровень комфорта и оснащения. Все автомобили укладываются в ценовой сегмент до 1 млн рублей. Первое место отдали отечественному седану Lada Vesta, который даже во вседорожном исполнении Cross и максимальной комплектации Luxe Prestige с 113-сильным мотором Renault и бесступенчатой коробкой передач стоит 964 900 рублей без учета скидок и спецпредложений. Более доступные версии оснащаются «вазовскими» моторами 1,6 литра (106 л.с.) и 1,8 литра (122 л.с.) в сочетании с механической коробкой передач.Второе место досталось седану Renault Logan второго поколения (рестайлинг). Автомобиль отлично зарекомендовал себя в непростых условиях эксплуатации в России. Крепкая ходовая часть и надежные моторы позволяют наматывать немалый километраж до капитального ремонта. Самая дорогая вседорожная версия Stepway в комплектации City с тем же 1,6-литровым бензиновым агрегатом (113 л.с.) и вариатором стоит от 906 000 рублей. Кроме того, покупателям предлагают седаны с 1,6-литровыми моторами мощностью 82 и 102 сил, которые работают в паре с МКПП или 4-диапазонным «автоматом».Корейский седан Hyundai Solaris после недавно пережитого рестайлинга прибавил в цене. Но топовый вариант с 1,6-литровым двигателем (123 л.с.) и 6-диапазонным «автоматом» по-прежнему стоит менее 1 млн рублей – от 905 000 рублей в комплектации Active Plus. Solaris в максимальной комплектации Elegance обойдется дороже: от 1 055 000 рублей. Есть и более доступные варианты с 1,4-литровым мотором (100 л.с.) и «механикой».
2020-03-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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