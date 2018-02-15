15 февраля 2018, 16:41

Kia рассекретила новый Ceed

Компания Kia представила хэтчбек Ceed третьего поколения. Автомобиль немного подрос и возмужал, обзавелся новыми моторами и опциями. Публичная премьера пройдет в рамках Женевского автосалона в марте.
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  Kia рассекретила новый Ceed KIA Ceed Kia рассекретила новый Ceed KIA Ceed Kia рассекретила новый Ceed KIA Ceed Kia рассекретила новый Ceed KIA Ceed Kia рассекретила новый Ceed
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KIA Ceed
Выпускается с 2007 г.
Новый от 769 900 до 1 269 900 Р
Отзывов: 7
Как мы уже упоминали, после смены поколений название модели следует писать Ceed вместо cee’d. Маркетологи корейской марки посчитали, что апостроф только все усложняет и отпугивает покупателей. Новый Ceed построили на фирменной платформе K2. Новое поколение стало немного шире (на 20 мм), а центр тяжести сместился на пару сантиметров ниже. Размер колесной базы не изменился – 2 650 мм. Салон при этом стал стал просторнее, а багажник – больше на целых 15 литров.

На смену прежней 1,6-литровой «четверке» пришел 1,4-литровый турбомотор. Помимо в него линейку бензиновых агрегатов входят 1,4-литровый «атмосферник» (100 л.с.) и турбированный 120-сильный мотор объемом 1,0 литр. Дизель объемом 1,6 литра имеет два варианта мощности: 115 л.с. и 136 л.с. Трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями (для более мощных моторов). 

Дизайн нового Ceed перекликается с обликом фастбека Stinger. Автомобиль получил фары со светодиодными ходовыми огнями и большие светодиодные задние фонари, а в бампере появились широкие нижние воздухозаборники и боковые вентиляционные отверстия. В виде опции можно добавить «эко-пакет», в который входят активные шторки в решетке радиатора, заниженная подвеска, плоское закрытое днище и мишленовские покрышки со сниженным сопротивлением качению.

В отделке интерьера используются более качественные материалы. Опционально доступен 8-дюймовый тачпад мультимедийной системы. В состав базового оборудования входят датчик света, беспроводная зарядка для смартфонов и система бесключевого доступа в салон. Российских покупателей отдельно порадует подогрев всего: передних и задних сидений, руля и лобового стекла. Новый Ceed, как уверяют создатели, стал самым технологичным в своем сегменте. В число электронных помощников входят адаптивный круиз-контроль, системы слежения за рядностью, контроля мертвых зон, автоматического торможения перед препятствием, а также система помощи при парковке и выезде с парковочного места.

Продажи третьего поколения Kia Ceed начнутся сразу же после премьеры на Женевском мотор-шоу в марте. Первые автомобили поступят в салоны дилеров в июне.
Новинки и концепт кары Киа Сид
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Комментарии
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Обсуждение на форуме (1)
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Форум KIA Ceed
ПРОДАМ оригинальные диски 17 радиус на кия сид 2013 г/ в 89037490330
Александр
Не работают передние поворотники
У сида нет как такового реле поворотников, к которому все привыкли по отеч. автомобилям. За эту функцию отвечает отдельный электронный блок. Искать его лучше совместно со специально обученным человеком.
Марат
Форум KIA Pro-cee'd
Я на киа сид езжу уже больше трех лет и могу сделать её характеристику. Например, я очень доволен тем, как машина чувствует дорогу, потому что даже на большой скорости она остается хорошо управляема. Также мне нравится, что машина качественная и надежная, потому как за все гарантийное время я ни разу ...
Александр
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Kia рассекретила новый Ceed
{{model_629}}Как мы уже упоминали, после смены поколений название модели следует писать Ceed вместо cee’d. Маркетологи корейской марки посчитали, что апостроф только все усложняет и отпугивает покупателей. Новый Ceed построили на фирменной платформе K2. Новое поколение стало немного шире (на 20 мм), а центр тяжести сместился на пару сантиметров ниже. Размер колесной базы не изменился – 2 650 мм. Салон при этом стал стал просторнее, а багажник – больше на целых 15 литров.На смену прежней 1,6-литровой «четверке» пришел 1,4-литровый турбомотор. Помимо в него линейку бензиновых агрегатов входят 1,4-литровый «атмосферник» (100 л.с.) и турбированный 120-сильный мотор объемом 1,0 литр. Дизель объемом 1,6 литра имеет два варианта мощности: 115 л.с. и 136 л.с. Трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями (для более мощных моторов). Дизайн нового Ceed перекликается с обликом фастбека Stinger. Автомобиль получил фары со светодиодными ходовыми огнями и большие светодиодные задние фонари, а в бампере появились широкие нижние воздухозаборники и боковые вентиляционные отверстия. В виде опции можно добавить «эко-пакет», в который входят активные шторки в решетке радиатора, заниженная подвеска, плоское закрытое днище и мишленовские покрышки со сниженным сопротивлением качению.В отделке интерьера используются более качественные материалы. Опционально доступен 8-дюймовый тачпад мультимедийной системы. В состав базового оборудования входят датчик света, беспроводная зарядка для смартфонов и система бесключевого доступа в салон. Российских покупателей отдельно порадует подогрев всего: передних и задних сидений, руля и лобового стекла. Новый Ceed, как уверяют создатели, стал самым технологичным в своем сегменте. В число электронных помощников входят адаптивный круиз-контроль, системы слежения за рядностью, контроля мертвых зон, автоматического торможения перед препятствием, а также система помощи при парковке и выезде с парковочного места.Продажи третьего поколения Kia Ceed начнутся сразу же после премьеры на Женевском мотор-шоу в марте. Первые автомобили поступят в салоны дилеров в июне.
2018-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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