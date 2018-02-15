15 февраля 2018, 16:41
Kia рассекретила новый Ceed
Компания Kia представила хэтчбек Ceed третьего поколения. Автомобиль немного подрос и возмужал, обзавелся новыми моторами и опциями. Публичная премьера пройдет в рамках Женевского автосалона в марте.
На смену прежней 1,6-литровой «четверке» пришел 1,4-литровый турбомотор. Помимо в него линейку бензиновых агрегатов входят 1,4-литровый «атмосферник» (100 л.с.) и турбированный 120-сильный мотор объемом 1,0 литр. Дизель объемом 1,6 литра имеет два варианта мощности: 115 л.с. и 136 л.с. Трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями (для более мощных моторов).
Дизайн нового Ceed перекликается с обликом фастбека Stinger. Автомобиль получил фары со светодиодными ходовыми огнями и большие светодиодные задние фонари, а в бампере появились широкие нижние воздухозаборники и боковые вентиляционные отверстия. В виде опции можно добавить «эко-пакет», в который входят активные шторки в решетке радиатора, заниженная подвеска, плоское закрытое днище и мишленовские покрышки со сниженным сопротивлением качению.
В отделке интерьера используются более качественные материалы. Опционально доступен 8-дюймовый тачпад мультимедийной системы. В состав базового оборудования входят датчик света, беспроводная зарядка для смартфонов и система бесключевого доступа в салон. Российских покупателей отдельно порадует подогрев всего: передних и задних сидений, руля и лобового стекла. Новый Ceed, как уверяют создатели, стал самым технологичным в своем сегменте. В число электронных помощников входят адаптивный круиз-контроль, системы слежения за рядностью, контроля мертвых зон, автоматического торможения перед препятствием, а также система помощи при парковке и выезде с парковочного места.
Продажи третьего поколения Kia Ceed начнутся сразу же после премьеры на Женевском мотор-шоу в марте. Первые автомобили поступят в салоны дилеров в июне.
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