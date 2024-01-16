Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Чаще всего к услуге быстрого выкупа от СберАвто прибегали владельцы Kia (11%), Hyundai (8%), Nissan (7%). Среди наиболее распространенных моделей: Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Ceed. Правда на седаны пришлось всего 26% от общего объема, еще 23% - на хэтчбеки и лифтбеки. Лидерство захватили модели SUV сегмента. Это подтверждает статистика по Санкт-Петербургу, где на второе место после Skoda Octavia вышел Nissan Qashqai.
Чаще всего владельцы сдавали автомобили с бензиновым двигателем, на них пришлось 88% обращений. Значительно реже предлагали дизельные машины (11%), а гибриды и вовсе были редкостью (1%). Медианный пробег всех автомобилей, проданных за минувший год, составил 117 тысяч километров. Почти у половины машин (44%) было не более одного владельца.
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В ДТП под Самарой в Toyota Camry погибли двое
Прокуратура Самарской области начала проверку по факту смертельной аварии с участием трех автомобилей на трассе А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан.Читать далее
-
25.12.2023, 07:25
ГИБДД Ростовской области опубликовала видео ДТП, в котором погибли четыре человека
Днем в воскресенье, 24 декабря, на трассе Ростов – Волгодонск произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей, Hyundai Solaris и Kia Cerato. Выжить удалось лишь одной женщине.Читать далее
-
18.12.2023, 16:26
Продажи подержанных автомобилей выросли на 20%: кто в лидерах?
В ноябре продажи на вторичном рынке немного замедлились, но по итогам года в целом эксперты прогнозируют ощутимый рост по сравнению с годом предыдущим. Первое место удерживают немолодые «Лады».Читать далее
-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
-
30.11.2023, 16:48
Страховщики поспорили с ГИБДД о статистике аварийности
По данным ГИБДД в 2023 году число дорожно-транспортных происшествий в России выросло на 5%. Но страховщики утверждают, что их собственная статистика говорит об обратном. Аварийность снижается.Читать далее
-
16.01.2024, 21:20
Умер известный российский автоблогер: жена назвала предварительную причину смерти
Автомобильный блогер из Красноярска Андрей Шипило, известный под ником Борода, скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. У его ютуб-канала Siberian Beard было больше полумиллиона подписчиков.Читать далее
-
16.01.2024, 20:52
Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta
В конце 2023 года в СМИ поползли слухи, что на АвтоВАЗе собрали несколько пробных седанов Lada Granta в очень упрощенной комплектации. В январе их сборка продолжилась. Журналисты выяснили, от чего пришлось отказаться.Читать далее
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