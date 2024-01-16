Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году

Ранее мы писали Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1 ... Читать далее

Если владелец не хочет самостоятельно заниматься поиском покупателей на свой автомобиль, он может воспользоваться программой трейд-ин у дилера, услугами перекупщиков или сервисом срочного выкупа, предлагаемого, например, в СберАвто. Эксперты компании проанализировали статистику по обращениям и назвали марки и модели автомобилей, от которых владельцы спешили избавиться в 2023 году.

Чаще всего к услуге быстрого выкупа от СберАвто прибегали владельцы Kia (11%), Hyundai (8%), Nissan (7%). Среди наиболее распространенных моделей: Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Ceed. Правда на седаны пришлось всего 26% от общего объема, еще 23% - на хэтчбеки и лифтбеки. Лидерство захватили модели SUV сегмента. Это подтверждает статистика по Санкт-Петербургу, где на второе место после Skoda Octavia вышел Nissan Qashqai.

Чаще всего владельцы сдавали автомобили с бензиновым двигателем, на них пришлось 88% обращений. Значительно реже предлагали дизельные машины (11%), а гибриды и вовсе были редкостью (1%). Медианный пробег всех автомобилей, проданных за минувший год, составил 117 тысяч километров. Почти у половины машин (44%) было не более одного владельца.

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