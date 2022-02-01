Компания Chevrolet отказывается от легендарного V8: новые модели получат другие двигатели
Одним из последних остается 7,0-литровый восьмицилиндровый V8, который устанавливали на Chevrolet Corvette Z06 2006-2013 годов выпуска и на собираемые на заказ автомобили.
Двигатель производился в двух вариантах – в оригинальной версии мощностью 505 лошадиных сил и в версии мощностью 570 «лошадей».
Обновленный среднемоторный Corvette Z06, выпуск которого стартует в 2023 году, будет оборудован более мощным двигателем. 5,5-литровый 670-сильный двигатель LT6 будет достигать максимальной скорости 8600 оборотов.
В прошлом году начались продажи 10-литрового гоночного V8 мощностью 1004 лошадиных сил, который, вероятно, войдет в историю как самый мощный атмосферный восьмицилиндровый двигатель в истории Chevrolet. В компании заверили, что все заказы на LS7 будут выполнены до окончания производства.
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