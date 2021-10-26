Корейские внедорожники, способные стать альтернативой роскошным немецким и японским SUV
Более того, кроме сравнительно бюджетных кроссоверов, есть у корейцев модели, которые не уступают многим более именитым внедорожникам по качеству и технологичности. Представляем вам три отличных кроссовера из Южной Кореи, на которые точно стоит обратить внимание!
Kia Mohave
Шикарный как внешне, так и по техническим характеристикам кореец, который в мае этого года вышел в новом варианте. Машина есть пока не во всех салонах, в основном эта модель представлена у московских дилеров бренда KIA.
Хотя на нашем рынке он представлен только в одном варианте, но зато каком! Дизельный шестицилиндровый дизель объемом 3 л и мощностью 249 л.с. идет в комплекте с восьмиступенчатой АКПП. Это полноприводный кроссовер с рамным шасси и отличной начинкой в салоне. В том числе премиальной аудиосистемой и проекционным дисплеем с диагональю 12 дюймов, электроприводом для руля и боковых зеркал, причем машина запоминает ваши настройки. Кроме того, вы получите целиком светодиодные фары и задние фонари, электрическую дверь багажника и многое другое.
Цена в России стартует с отметки 3,86 млн рублей, а за самую дорогую комплектацию придется отдать уже 4,3 млн рублей.
Genesis GV80
Это премиальный внедорожник суббренда известной в России компании Hyundai. Предварительный заказ был открыт почти год назад, но поступление машин в автосалоны очень медленное. Учитывая общемировую проблему с поставками новых машин, остается только запастись терпением. Эта машина стоит ожидания.
Полноприводный кроссовер с шестицилиндровым бензиновым турбодвигателем объемом 2,5л и мощностью 249 л.с. и восьмиступенчатой АКПП стоит от 4,9 млн рублей, а вариант с дизельным 3 л обойдется уже минимум в 5,35 млн рублей.
Матричная конструкция фар позволяет легко регулировать свет так, чтобы без проблем двигаться ночью и при этом не слепить водителей встречных машин. Роскошный салон, в котором можно комфортно чувствовать себя не только на передних, но и на задних сиденьях, в частности, для пассажиров предусмотрены регулировка спинки сидений за счет электропривода, так же электропривод позволит в любой момент закрыть шторками боковые окна. Дисплей 14,5 дюймов на котором отображается дорожная обстановка с применением технологии дополненной реальности. Впрочем, 4 камеры, расположенные на кузове машины, гарантируют обзор в 360 градусов. В общем, Genesis не только красив, но и отлично укомплектован.
Эта машина создана с четким балансом всего, что нужно современному водителю и пассажиру. В результате получился внедорожник, чья премиальность не вызывает никаких сомнений.
Hyundai Palisade
Замыкает список южнокорейских альтернатив внедорожникам из Японии и Германии на российском рынке Hyundai Palisade. В нашей подборке это самый недорогой вариант, его стоимость начинается от 3,55 млн рублей.
Во-первых, это самая большая модель в линейке Hyundai. Обладая уникальным интерьером, машина может иметь 7 или 8 посадочных мест (в зависимости от комплектации). Модель поставляется с двумя вариантами двигателя: турбодизель объемом 2,2 л и мощностью 200 л.с, или бензиновым шестицилиндровым атмосферным двигателем объемом 3,5 л и мощностью 249 л.с. с восьмиступенчатой АКПП.
Внутри салона мультимедийная система с 8-ми дюймовым дисплеем, водительское кресло оснащено электроприводом и регулируемым поясничным подпором. Подогрев есть у первых двух рядов кресел, а также у руля, к тому же в машине предусмотрен трехзонный климат-контроль. За свои деньги он просто потрясающий!
- 6 489 000 РGenesis GV80 2021 в Москве
- 6 497 000 РGenesis GV80 2020 в Москве
- 6 350 000 РGenesis GV80 2021 в Москве
- 4 648 000 РHyundai Palisade 2021 в Москве
- 5 199 000 РGenesis GV80 2021 в Москве
- 4 187 000 РHyundai Palisade 2021 в Москве
- 5 400 000 РHyundai Palisade 2021 в Москве
- 7 277 000 РGenesis GV80 2021 в Москве
- 5 499 000 РHyundai Palisade 2021 в Москве
- 5 700 000 РHyundai Palisade 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий