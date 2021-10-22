Безумие в Европе: машины с пробегом стали стоить дороже новых
Цены б/у машин растут на фоне продолжающегося дефицита машин на авторынке. Они побили все рекорды, увеличившись за год на 23,9%. Продавцы сообщают, что «почти новые» машины, которые в собственности не больше 12 месяцев, в некоторых случаях стали дороже новеньких, чьи цены можно посмотреть в прайсах дилеров.
Особый рост цен на подержанные автомобили фиксируется в последние полгода. Причина в затянувшихся сроках ожидания новый поставок на фоне беспрецедентного спроса.
Поскольку все новые модели комплектуются полупроводниковыми чипами, производители не могут в короткие сроки обеспечить поставки. У некоторых срок ожидания достигает 12 месяцев, в их числе ряд моделей Jaguar Land Rover.
В итоге на протяжении 76 недель рос спрос на подержанные машины, в сравнении с предыдущим годом он вырос на 19%. Кроме того, машины стали продаваться намного быстрее, скорость, с которой они исчезают с торговых площадок выросла на 17% в сравнении с апрелем этого года и составляет 23 дня.
Сейчас продавцам подержанных машин почти не приходится двигаться в цене. Если в 2019 году за аналогичный период времени продавцы снижали цену в среднем на 304 фунта, то теперь только на 96 фунтов.
Цены будут расти
Практически каждая пятая машина возрастом около года продается сейчас в Великобритании по цене новой и даже дороже. Причина в небывалом спросе, только этим можно объяснить покупку машин, на которых уже проездили целый год, по стоимости новой.
Примечательно, что 37% «почти новых» машин сейчас стоят всего на 5% дешевле реально новых. В начале года таких было только 13%.
Ниже несколько подержанных моделей, которые в сентябре оказались вдруг дороже своих новеньких вариантов.
Dacia Sandero прошлого поколения возглавила топ подержанных машин, обогнавших новые модели из автосалонов. За машину с 16 тыс. км пробега просят 11,6 тыс. фунтов, тогда как новую такую же можно купить (если найдете) за 9,7 тыс. фунтов.
Такая же ситуация с Renault Duster, находившимся в эксплуатации 12 месяц. Он стоит почти на тысячу фунтов дороже нового.
Также среди дорогих и подержанных оказались дизельный Range Rover Evoque, бензиновый Land Rover Defender и Discovery Sport. Неудивительно, если срок ожидания новых машин составляет 12 месяцев.
Пока на рынке Великобритании наблюдается рост спроса на фоне нехватки не только новых, но и подержанных автомобилей, эксперты не ожидают изменения тенденции в росте цен на машины. Какого уровня они в итоге достигнут, предсказать невозможно. Пока есть данные, что ряд подержанных моделей за полгода подорожал на 48%, а по некоторым рост цен превысил 60%.
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