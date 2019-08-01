1 августа 2019, 13:08
Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей
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Российский офис Chery снизил цены на все комплектации кроссовера Tiggo 3. В зависимости от версии автомобили теперь стоят на 60 000 – 95 000 рублей меньше. Базовый Chery Tiggo 3 с 1,6-литровым мотором (126 л.с.) и «механикой» можно купить за 799 900 рублей. При бронировании онлайн обещают дополнительные скидки.
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В исполнении Luxury Plus дополнительно появляется медиасистема с навигацией и 8-дюймовым сенсорным экраном, климат-контроль, комбинированная отделка салона (кожа+ткань), кожаный руль и камера заднего вида. Такой Chery Tiggo 3 с «механикой» стоит от 859 900 рублей (на 80 000 дешевле прежнего), а с вариатором – от 939 900 рублей (на 60 000 рублей дешевле). Дополнительную скидку в 10 000 рублей можно получить при бронировании Tiggo 3 в онлайн шоу-руме на официальном российском сайте Chery.
Все кроссоверы Chery Tiggo 3 в России оснащаются 1,6-литровой «четверкой» мощностью 126 л.с. и максимальным крутящим моментом в 160 Нм. Расход топлива в смешанном цикле у версий с 5-ступенчатой «механикой» заявлен на уровне 7,3 литра на 100 километров пути. С вариатором расход возрастает до 8,2 литров. Кроссовер Tiggo 3 – самая востребованная модель Chery в России. С января по июнь 2019 года дилеры реализовали 2,7 тыс. экземпляров, на 5% меньше, чем годом ранее.
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Отзывы по теме
Выглядит стильно, и цена не заоблачная, по крайней мере официально. А почему только 100 экземпляров и в чем смысл акции? Эти сто машин просто затеряются на просторах нашей необъятной родины, и об их эксклюзивности будут знать только владельцы.
По отзывам первых счастливых обладателей, самое привлекательное, что есть в машине - это внешность и цена. С технической стороны недочетов много, качество сборки не на высоте, да и с обычными расходниками проблемы поначалу были. Сейчас вроде все наладилось, автосервисы машину освоили, поэтому, для тех ...
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
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