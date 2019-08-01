Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
1 августа 2019, 13:08

Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей

  • 3783
  • 0
Российский офис Chery снизил цены на все комплектации кроссовера Tiggo 3. В зависимости от версии автомобили теперь стоят на 60 000 – 95 000 рублей меньше. Базовый Chery Tiggo 3 с 1,6-литровым мотором (126 л.с.) и «механикой» можно купить за 799 900 рублей. При бронировании онлайн обещают дополнительные скидки.
Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей
Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей
Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей
Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей
Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей
Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей
Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей
Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей
Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей
Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей
Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей
Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей
Ранее мы писали
Компания Chery представила в России новый бренд Exeed. Мероприятие прошло накануне в Подмосковье. Дилерам ...
Читать далее
С 1 августа рекомендованная розничная цена Chery Tiggo 3 в начальной комплектации Comfort MT составляет 799 900 рублей или на 95 000 рублей дешевле, чем раньше. В список оснащения входят две подушки безопасности, парктроники, стеклоподъемники передних и задних окон, круиз-контроль, тканевая отделка салона, кондиционер, обогрев передних сидений и боковых зеркал, аудиосистема с 4 динамиками, светодиодные ДХО и 17-дюймовые литые колесные диски.

В исполнении Luxury Plus дополнительно появляется медиасистема с навигацией и 8-дюймовым сенсорным экраном, климат-контроль, комбинированная отделка салона (кожа+ткань), кожаный руль и камера заднего вида. Такой Chery Tiggo 3 с «механикой» стоит от 859 900 рублей (на 80 000 дешевле прежнего), а с вариатором – от 939 900 рублей (на 60 000 рублей дешевле). Дополнительную скидку в 10 000 рублей можно получить при бронировании Tiggo 3 в онлайн шоу-руме на официальном российском сайте Chery.

Все кроссоверы Chery Tiggo 3 в России оснащаются 1,6-литровой «четверкой» мощностью 126 л.с. и максимальным крутящим моментом в 160 Нм. Расход топлива в смешанном цикле у версий с 5-ступенчатой «механикой» заявлен на уровне 7,3 литра на 100 километров пути. С вариатором расход возрастает до 8,2 литров. Кроссовер Tiggo 3 – самая востребованная модель Chery в России. С января по июнь 2019 года дилеры реализовали 2,7 тыс. экземпляров, на 5% меньше, чем годом ранее.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Chery Tiggo 5: китайская логика
15.02.2017, 07:41
Тест Chery Tiggo: китайская вишенка
28.03.2014, 09:48
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Chery Tiggo 5: китайская логика
15.02.2017, 07:41
Тест Chery Tiggo: китайская вишенка
28.03.2014, 09:48
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Chery привезла в Россию особую версию Tiggo 3
Выглядит стильно, и цена не заоблачная, по крайней мере официально. А почему только 100 экземпляров и в чем смысл акции? Эти сто машин просто затеряются на просторах нашей необъятной родины, и об их эксклюзивности будут знать только владельцы.
Василий
Принимаются заказы на обновленный Chery Tiggo 3
По отзывам первых счастливых обладателей, самое привлекательное, что есть в машине - это внешность и цена. С технической стороны недочетов много, качество сборки не на высоте, да и с обычными расходниками проблемы поначалу были. Сейчас вроде все наладилось, автосервисы машину освоили, поэтому, для тех ...
Виталий
Форум Chery Tiggo (Т11)
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
romabest
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Чери
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
В России стало меньше дилеров. Чем это грозит покупателям?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Chery Tiggo 3
Объявления о продаже Chery Tiggo 3
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Кроссовер Chery Tiggo 3 подешевел на 95 000 рублей
{{material_127060}}С 1 августа рекомендованная розничная цена Chery Tiggo 3 в начальной комплектации Comfort MT составляет 799 900 рублей или на 95 000 рублей дешевле, чем раньше. В список оснащения входят две подушки безопасности, парктроники, стеклоподъемники передних и задних окон, круиз-контроль, тканевая отделка салона, кондиционер, обогрев передних сидений и боковых зеркал, аудиосистема с 4 динамиками, светодиодные ДХО и 17-дюймовые литые колесные диски.В исполнении Luxury Plus дополнительно появляется медиасистема с навигацией и 8-дюймовым сенсорным экраном, климат-контроль, комбинированная отделка салона (кожа+ткань), кожаный руль и камера заднего вида. Такой Chery Tiggo 3 с «механикой» стоит от 859 900 рублей (на 80 000 дешевле прежнего), а с вариатором – от 939 900 рублей (на 60 000 рублей дешевле). Дополнительную скидку в 10 000 рублей можно получить при бронировании Tiggo 3 в онлайн шоу-руме на официальном российском сайте Chery.Все кроссоверы Chery Tiggo 3 в России оснащаются 1,6-литровой «четверкой» мощностью 126 л.с. и максимальным крутящим моментом в 160 Нм. Расход топлива в смешанном цикле у версий с 5-ступенчатой «механикой» заявлен на уровне 7,3 литра на 100 километров пути. С вариатором расход возрастает до 8,2 литров. Кроссовер Tiggo 3 – самая востребованная модель Chery в России. С января по июнь 2019 года дилеры реализовали 2,7 тыс. экземпляров, на 5% меньше, чем годом ранее.
2019-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Казань Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.