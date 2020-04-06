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6 апреля 2020, 00:25

ТОП-5 самых доступных вседорожников начала апреля

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Цена автомобиля по-прежнему остается одним из важных параметров, определяющих спрос. Расскажем о пяти самых дешевых вседорожниках из представленных на российском рынке на начало апреля 2020 года.
ТОП 5 самых доступных вседорожников начала апреля

Фото: АвтоВАЗ

ТОП 5 самых доступных вседорожников начала апреля

Фото: Lifan

ТОП 5 самых доступных вседорожников начала апреля

Фото: GM АвтоВАЗ

ТОП 5 самых доступных вседорожников начала апреля

Фото: Chery

ТОП 5 самых доступных вседорожников начала апреля

Фото: Renault

ТОП 5 самых доступных вседорожников начала апреля
ТОП 5 самых доступных вседорожников начала апреля
ТОП 5 самых доступных вседорожников начала апреля
ТОП 5 самых доступных вседорожников начала апреля
ТОП 5 самых доступных вседорожников начала апреля
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С усугублением кризиса автомобили бюджетного сегмента становятся все более востребованными. Редакция портала Carsweek.ru представила традиционный обзор самых доступных автомобилей. На этот раз речь пойдет о практичных и недорогих кроссоверах. Лидерство удерживает Lada 4x4. Несмотря на солидный возраст – модель остается на конвейере уже 43 года – у нее нет конкурентов по соотношению цены и внедорожных возможностей. Базовая 3-дверная версия с полным приводом, редуктором с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала после первоапрельского подорожания стоит от 560 000 рублей

За китайский Lifan X50 придется отдать на 130 000 рублей больше. Базовую версию этого кроссовера оценивают от 690 000 рублей. В апреле марка не стала повышать цены, что позволило кроссоверу продвинуться в рейтинге самых доступных автомобилей сегмента SUV. Габаритная длина Lifan X50 немногим превышает 4 метра (4100 мм), а дорожный просвет составляет 185 мм. В движение кроссовер приводит 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 103 л.с. и крутящим моментом равным 133 Нм. В паре с ним работает «механика» на пять ступеней или вариатор.

На третьей строчке расположилась Chevrolet Niva по цене от 692 000 рублей. Теперь все 100% акций предприятия «GM АвтоВАЗ» принадлежат отечественному автогиганту, а сам внедорожник реализуется через дилерскую сеть Lada. Но в техническом плане изменений пока нет. В качестве силового агрегата
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устанавливается 1,7-литровый атмосферный мотор, способный развивать до 79 лошадиных сил. В паре с ним работает «механика» на пять ступеней и раздаточная коробка с «понижайкой» и блокировкой межосевого дифференциала.

Четвертое место занимает еще один «китаец». За кроссовер Chery Tiggo 3 просят сейчас минимум 749 900 рублей. С марта цена модели пока не менялась. Базовая версия оснащается атмосферным мотором с рабочим объемом на 1,6 литра, способным развивать до 126 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. В паре с ним работает механическая трансмиссия на пять ступеней. Привод передний. В целом, модель обладает неплохим дизайном и хорошим штатным оборудованием за свои деньги.

Замыкает пятерку самых доступных кроссоверов французский Renault Duster, который выпускают на московском заводе марки. Он зарекомендовал себя как простой, но надежный автомобиль. Покупатели могут выбирать: бензин или дизель, передний или полный привод. Цены начинаются от 750 000 рублей. В сравнении с мартом кроссовер подорожал на 31 000 рублей. В базовой версии можно рассчитывать на самый простой 1,6-литровый двигатель (114 л.с) в паре с 5-ступенчатой «механикой».

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Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
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дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
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ТОП-5 самых доступных вседорожников начала апреля
{{material_129556}}С усугублением кризиса автомобили бюджетного сегмента становятся все более востребованными. Редакция портала Carsweek.ru представила традиционный обзор самых доступных автомобилей. На этот раз речь пойдет о практичных и недорогих кроссоверах. Лидерство удерживает Lada 4x4. Несмотря на солидный возраст – модель остается на конвейере уже 43 года – у нее нет конкурентов по соотношению цены и внедорожных возможностей. Базовая 3-дверная версия с полным приводом, редуктором с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала после первоапрельского подорожания стоит от 560 000 рублей. За китайский Lifan X50 придется отдать на 130 000 рублей больше. Базовую версию этого кроссовера оценивают от 690 000 рублей. В апреле марка не стала повышать цены, что позволило кроссоверу продвинуться в рейтинге самых доступных автомобилей сегмента SUV. Габаритная длина Lifan X50 немногим превышает 4 метра (4100 мм), а дорожный просвет составляет 185 мм. В движение кроссовер приводит 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 103 л.с. и крутящим моментом равным 133 Нм. В паре с ним работает «механика» на пять ступеней или вариатор.На третьей строчке расположилась Chevrolet Niva по цене от 692 000 рублей. Теперь все 100% акций предприятия «GM АвтоВАЗ» принадлежат отечественному автогиганту, а сам внедорожник реализуется через дилерскую сеть Lada. Но в техническом плане изменений пока нет. В качестве силового агрегата{{material_129564}}устанавливается 1,7-литровый атмосферный мотор, способный развивать до 79 лошадиных сил. В паре с ним работает «механика» на пять ступеней и раздаточная коробка с «понижайкой» и блокировкой межосевого дифференциала.Четвертое место занимает еще один «китаец». За кроссовер Chery Tiggo 3 просят сейчас минимум 749 900 рублей. С марта цена модели пока не менялась. Базовая версия оснащается атмосферным мотором с рабочим объемом на 1,6 литра, способным развивать до 126 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. В паре с ним работает механическая трансмиссия на пять ступеней. Привод передний. В целом, модель обладает неплохим дизайном и хорошим штатным оборудованием за свои деньги.Замыкает пятерку самых доступных кроссоверов французский Renault Duster, который выпускают на московском заводе марки. Он зарекомендовал себя как простой, но надежный автомобиль. Покупатели могут выбирать: бензин или дизель, передний или полный привод. Цены начинаются от 750 000 рублей. В сравнении с мартом кроссовер подорожал на 31 000 рублей. В базовой версии можно рассчитывать на самый простой 1,6-литровый двигатель (114 л.с) в паре с 5-ступенчатой «механикой».
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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