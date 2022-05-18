Кроссовер Volvo во второй раз признали одним из лучших семейных автомобилей
Фото: Volvo
Семиместный Volvo XC90 Recharge, признанный лучшим трехрядным эко-внедорожником, был отмечен за премиальные функции безопасности, стандартный полный привод и мощный четырехцилиндровый турбомотор. Команда Parents похвалила роскошный дизайн и особые крепления для детских кресел на сидениях. Гибридная силовая установка обеспечивает отличную динамику, плавность хода и выдающиеся ходовые качества. При общем запасе хода в 870 км он может проехать до 55 км без подзарядки в электрическом режиме.
Также в SUV-сегменте в рейтинг попали Acura MDX как лучший полноразмерный внедорожник, Nissan Pathfinder как внедорожник для приключений, Volkswagen Atlas в категории «Лучшее соотношение цены и качества» и Subaru Ascent, признанный идеальным семейным автомобилем для города, уточняет портал speedme.ru. Среди минивэнов лучшими стали Kia Carnival с продвинутыми электронными системами безопасности, Toyota Sienna с полным приводом, роскошный Chrysler Pacifica, а также универсальный и недорогой Honda Odyssey.
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