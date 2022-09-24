Lamborghini запустила новейший Urus Performante в Южной Корее. За него просят 212 800 долларов

Церемония запуска прошла вчера вечером в сеульском отеле Some Gavit ― культурном комплексе и архитектурной достопримечательности на реке Хан.

Lamborghini Urus От 4 л, 650 л.с Новый от 30 000 000 до 39 000 000 Р

«Urus Performante отнюдь не обычный вседорожник, он задает новый стандарт, поднимая планку в своем «лакшари» сегменте», - заявил региональный директор Lamborghini Asia Pacific Франческо Скардаони.

Вообще, дебют модели Urus состоялся в Южной Корее состоялся в 2019 году, и спрос на него оказался активным. Всего с июля 2019-го по декабрь 2021-го в Корею было поставлено 621 Lamborghini Urus, что составило около 75% от общего объема продаж компании за указанный период.

Urus Performante - это совсем не рестайлинг автомобиля, а его экстремальная модификация. Кроссовер производит 666 сил и способен развить 100 км/ч всего за 3,3 секунды. На полную остановку с этой скорости у автомобиля уходит всего 32,9 метра. Максимальная скорость - 306 км/ч, максимальный крутящий момент – 850 Нм.

Фото: Kim Hyun-bin

Двигателю «аккомпанирует» 8-ступенчатый «автомат», имеется межосевой дифференциал Torsen, который распределят крутящий момент по осям. Ездовые режимы носят название Strada, Sport и Corsa. Также появился режим Rally, который предназначен для передвижения по грунтовым дорогам.

Официальная стоимость Lamborghini Urus Performante на южнокорейском рынке начинается с 212 800 долларов.

Упомянутые модели: Lamborghini Urus (от 15 200 000 Р )

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