23 октября 2017, 11:30

Lotus выпустила новую модификацию Elise

Спорткар Lotus Elise получил особую модификацию под названием Cup 260. Автомобиль отличается видоизмененной внешностью и более мощным агрегатом. Всего компания выпустит 30 экземпляров такой модели.
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  Lotus выпустила новую модификацию Elise Lotus Elise Lotus выпустила новую модификацию Elise
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Lotus Elise
Выпускается с 1995 г.
Отзывов: 1
Так, Elise отличается новыми бамперами и другой оптикой. Также модель укомплектовали вентиляционными отверстиями в передних крыльях и большим антикрылом. Салон изменился за счет приборной панели и отделки.

Под капотом Elise Cup 260 находится 1,8-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет более 253 л. с. В паре с ним выступает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Первая «сотня» покоряется машине уже через 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 243 км/ч. Динамические характеристики удалось улучшить также за счет карбоновых элементов в конструкции машины.

Заказы на британский спорткар начнутся в Европе до конца текущего года. Стоимость автомобиля составит минимум 66 247 евро.

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Lotus выпустила новую модификацию Elise
{{model_688}}Так, Elise отличается новыми бамперами и другой оптикой. Также модель укомплектовали вентиляционными отверстиями в передних крыльях и большим антикрылом. Салон изменился за счет приборной панели и отделки.Под капотом Elise Cup 260 находится 1,8-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет более 253 л. с. В паре с ним выступает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Первая «сотня» покоряется машине уже через 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 243 км/ч. Динамические характеристики удалось улучшить также за счет карбоновых элементов в конструкции машины.Заказы на британский спорткар начнутся в Европе до конца текущего года. Стоимость автомобиля составит минимум 66 247 евро.
2017-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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