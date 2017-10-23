23 октября 2017, 11:30
Lotus выпустила новую модификацию Elise
Спорткар Lotus Elise получил особую модификацию под названием Cup 260. Автомобиль отличается видоизмененной внешностью и более мощным агрегатом. Всего компания выпустит 30 экземпляров такой модели.
Lotus Elise
Выпускается с 1995 г.
Отзывов: 1
Под капотом Elise Cup 260 находится 1,8-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет более 253 л. с. В паре с ним выступает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Первая «сотня» покоряется машине уже через 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 243 км/ч. Динамические характеристики удалось улучшить также за счет карбоновых элементов в конструкции машины.
Заказы на британский спорткар начнутся в Европе до конца текущего года. Стоимость автомобиля составит минимум 66 247 евро.
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