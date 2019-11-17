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17 ноября 2019, 16:28

Лучшие экспонаты выставки «Жигули навсегда»

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Фото: drom.ru
В московских Сокольниках прошла выставка «Жигули навсегда», на которую автовладельцы привезли доработанные с любовью модели Волжского автозавода. Расскажем о пяти наиболее интересных экспонатах.
Лучшие экспонаты выставки Жигули навсегда

 

Лучшие экспонаты выставки Жигули навсегда

 

Лучшие экспонаты выставки Жигули навсегда

 

Лучшие экспонаты выставки Жигули навсегда

 

Лучшие экспонаты выставки Жигули навсегда

 

Лучшие экспонаты выставки Жигули навсегда
Лучшие экспонаты выставки Жигули навсегда
Лучшие экспонаты выставки Жигули навсегда
Лучшие экспонаты выставки Жигули навсегда
Лучшие экспонаты выставки Жигули навсегда
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«Вазовская» классика сейчас снова в моде. Молодые водители реставрируют и тюнингуют 20-30-летние автомобили из семейных гаражей, давая им вторую яркую жизнь. Выставка «Жигули навсегда» проводится третий год подряд. В этом году на мероприятии побывали журналисты «Тарантас Ньюс» и выбрали пять самых стильных автомобилей. 

Одна из них – пикап, собственноручно изготовленный владельцем на базе ВАЗ-2104. Автомобиль получил вместительный кузов, заниженную подвеску, новый фартук спойлера, расширенные колесные арки с 16-дюймовыми дисками, а также перевернутые поворотниками внутрь фары. Роскошный ВАЗ-2103 сделал шаг в сторону премиального сегмента: обилие хрома, респектабельный салон, панорамный люк со складывающимся в гармошку мягким тентом. Завершают образ винтажные журналы и мини-бар с хрустальными бокалами для пассажиров второго ряда.

Оранжевая ВАЗ-2101 производит впечатление экстремально заниженной подвеской, шикарными составными дисками с полочкой и отрицательным развалом. Стиль дополняет вылизанное до блеска подкапотное пространство и разукрашенные аквапринтом крышки воздушного фильтра и ГБЦ. В салоне – оригинальные плюшевые сидения без подголовников и обязательная «розочка» на рычаге КПП. Ярко-синий ВАЗ-2106 кузов с оранжевым принтом прекрасно гармонирует с указателями поворота, неокрашенными расширителями колесных арок и новыми бело-золотыми дисками. Родной салон решено было сохранить, ведь сидения или дверные карты с иномарки вряд ли добавят ностальгии вашей замечательной 30-летней «жиге».

Еще один интересный экземпляр построен на базе ВАЗ-2105. «Жигули» превратили в настоящий дрифтовый JDM – автомобиль, предназначенный исключительно для внутреннего японского рынка. Все хромированные детали заменили на черные - черными стали ручки, решетка радиатора, окантовка стекол и диски. Автомобиль также получил новую оптику, черные расширители арок и черный фартук, а на крыше появилась дополнительная светодиодная секция. В салоне – спортивные сидения Bride, гидроручник и куча дополнительных приборов.


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Форум ВАЗ 1111 Ока
Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Елена
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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Лучшие экспонаты выставки «Жигули навсегда»
{{material_128010}}«Вазовская» классика сейчас снова в моде. Молодые водители реставрируют и тюнингуют 20-30-летние автомобили из семейных гаражей, давая им вторую яркую жизнь. Выставка «Жигули навсегда» проводится третий год подряд. В этом году на мероприятии побывали журналисты «Тарантас Ньюс» и выбрали пять самых стильных автомобилей. Одна из них – пикап, собственноручно изготовленный владельцем на базе ВАЗ-2104. Автомобиль получил вместительный кузов, заниженную подвеску, новый фартук спойлера, расширенные колесные арки с 16-дюймовыми дисками, а также перевернутые поворотниками внутрь фары. Роскошный ВАЗ-2103 сделал шаг в сторону премиального сегмента: обилие хрома, респектабельный салон, панорамный люк со складывающимся в гармошку мягким тентом. Завершают образ винтажные журналы и мини-бар с хрустальными бокалами для пассажиров второго ряда.Оранжевая ВАЗ-2101 производит впечатление экстремально заниженной подвеской, шикарными составными дисками с полочкой и отрицательным развалом. Стиль дополняет вылизанное до блеска подкапотное пространство и разукрашенные аквапринтом крышки воздушного фильтра и ГБЦ. В салоне – оригинальные плюшевые сидения без подголовников и обязательная «розочка» на рычаге КПП. Ярко-синий ВАЗ-2106 кузов с оранжевым принтом прекрасно гармонирует с указателями поворота, неокрашенными расширителями колесных арок и новыми бело-золотыми дисками. Родной салон решено было сохранить, ведь сидения или дверные карты с иномарки вряд ли добавят ностальгии вашей замечательной 30-летней «жиге».Еще один интересный экземпляр построен на базе ВАЗ-2105. «Жигули» превратили в настоящий дрифтовый JDM – автомобиль, предназначенный исключительно для внутреннего японского рынка. Все хромированные детали заменили на черные - черными стали ручки, решетка радиатора, окантовка стекол и диски. Автомобиль также получил новую оптику, черные расширители арок и черный фартук, а на крыше появилась дополнительная светодиодная секция. В салоне – спортивные сидения Bride, гидроручник и куча дополнительных приборов.
2019-11-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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