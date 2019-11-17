17 ноября 2019, 16:28
Лучшие экспонаты выставки «Жигули навсегда»
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Фото: drom.ru
В московских Сокольниках прошла выставка «Жигули навсегда», на которую автовладельцы привезли доработанные с любовью модели Волжского автозавода. Расскажем о пяти наиболее интересных экспонатах.
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Одна из них – пикап, собственноручно изготовленный владельцем на базе ВАЗ-2104. Автомобиль получил вместительный кузов, заниженную подвеску, новый фартук спойлера, расширенные колесные арки с 16-дюймовыми дисками, а также перевернутые поворотниками внутрь фары. Роскошный ВАЗ-2103 сделал шаг в сторону премиального сегмента: обилие хрома, респектабельный салон, панорамный люк со складывающимся в гармошку мягким тентом. Завершают образ винтажные журналы и мини-бар с хрустальными бокалами для пассажиров второго ряда.
Оранжевая ВАЗ-2101 производит впечатление экстремально заниженной подвеской, шикарными составными дисками с полочкой и отрицательным развалом. Стиль дополняет вылизанное до блеска подкапотное пространство и разукрашенные аквапринтом крышки воздушного фильтра и ГБЦ. В салоне – оригинальные плюшевые сидения без подголовников и обязательная «розочка» на рычаге КПП. Ярко-синий ВАЗ-2106 кузов с оранжевым принтом прекрасно гармонирует с указателями поворота, неокрашенными расширителями колесных арок и новыми бело-золотыми дисками. Родной салон решено было сохранить, ведь сидения или дверные карты с иномарки вряд ли добавят ностальгии вашей замечательной 30-летней «жиге».
Еще один интересный экземпляр построен на базе ВАЗ-2105. «Жигули» превратили в настоящий дрифтовый JDM – автомобиль, предназначенный исключительно для внутреннего японского рынка. Все хромированные детали заменили на черные - черными стали ручки, решетка радиатора, окантовка стекол и диски. Автомобиль также получил новую оптику, черные расширители арок и черный фартук, а на крыше появилась дополнительная светодиодная секция. В салоне – спортивные сидения Bride, гидроручник и куча дополнительных приборов.
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
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Комментарии пользователей
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Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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