24 мая 2019, 17:00

Чем богат музей ретро-техники в эстонском LaitseRallyPark

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Какие-то полчаса езды из центра Таллинна в сторону Хаапсалу – и вы попадаете в LaitseRallyPark. Комплекс, занимающий 28 га земли, - роскошное место для развлечений всех категорий автолюбителей, будь-то взрослые или дети, автомобилисты-«чайники» или профессиональные гонщики.
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark

За не самые большие деньги здесь можно весело провести время с детьми в городке дорожного движения, оборудованном настоящими светофорами, прокатиться тольяттинской «пятерке» по гоночной трассе, а также ознакомиться с одной из самых необыкновенных автомобильных ретро-коллекций Эстонии.

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Экипажи

Вплоть до середины последней четверти XIX века под экипажем понимали причудливое или маломощное транспортное средство на колесах, запряженное лошадьми. Однако в 1885 году был установлен бензиновый двигатель на тройной связке, и экипаж стал автомобилем. Период автомобилей-экипажей длился 40 лет, и самой популярной моделью того периода стала модель Ford T. В парке LaitseRallyPark можно познакомиться с наиболее представительной коллекцией автомобилей, где Ford, Chevrolet, Buick и другие марки демонстрируют почти вековых красавиц.

Ford T Touring. Дата постройки – 1923-й. Снаряженная масса - 1019 кг, грузоподъемность - 320 кг. Двигатель бензиновый, R4 мощностью 15 kW. Максимальная скорость – 68 км/ч. 

Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Ford T Speedster 1920 года выпуска. При тех же, что и у предыдущей модели, показателях массы и грузоподъемности 4-цилиндровый силовой агрегат развивал 28 kW мощности. Ее хватало для развития максимальной скорости 150 км/ч. 

Buick Model 27. Построенный в 1927-м, этот экипаж-автомобиль весил 1800 кг, при этом брал «на борт» полтонны полезного груза. Ехать мог, не превышая 110 км/ч, которые вырабатывал 6-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 39kW.   

MG PB Midget. 2-местный 1-тонный британский автомобиль построен в 1935 году. При необходимости разгонялся до 143 км/ч. Вполне живо для 0,9-литрового моторчика, развивавшего 43 л.с. при 5500 об/мин. 

BMW

В первой четверти XX века техника из Баварии была известна преимущественно производством мотоциклов и самолетных двигателей, но в 1932-м большую популярность приобрела первая разработка автомобиля. С тех пор, несмотря на преодоление трудностей, BMW оставила яркий след в истории автомобилей как изготовитель уникальных спортивных и обычных машин.

Во время экономического кризиса были популярны даже некоторые автомобили с прозрачным верхом. В LaitseRallyPark представлена самая представительная коллекцией BMW в Эстонии, при этом некоторые из этих автомобилей нигде в Эстонии больше найти нельзя. Вот некоторые из моделей…

Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
BMW 600 2-door. Потешная баварская «коробочка» с дверью в передней стенке – сегодня трудно причислить ее к высокотехнологичной продукции марки. Даже в те годы машину сравнивали с холодильником. Музейный экспонат – 1958 года выпуска. Длина – 2,9 метра, снаряженная масса – 910 кг, грузоподъемность - 360 кг. 2-цилиндровый «оппозитник» развивал мощность 19,5 л.с. при 4500 об/мин. Пик момента в 39 Нм обеспечивался при 3800 об/мин.

BMW 700 Luxus. Технически люксовая модель BMW 700 ничем не отличалась от «семисотого» седана (двигатель – 2-цилиндровый M107 мощностью 23 kW), при этом у «люкса» появились кожзаменители на креслах, круглые приборы, большой руль, контрольная лампочка давления масла, масса хрома в декоре кузова.

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BMW 2002 Turbo. Седан родом из 1974-го. При этом премьера первого европейского легкового автомобиля с турбонаддувом состоялась в июле 1973 года на Франкфуртском автосалоне. При рабочем объеме в 1990 куб. см 4-цилиндровый мотор выжимал 167 л.с. при 5800 об/мин. Крутящий момент - 245 Нм при 4000 об/мин. Среди особенностей 2002 Turbo — усиленное сцепление и самоблокирующийся дифференциал в заднем мосту.

BMW 850i. 4,8-метровый Gran Turismo выпускался с 1989 по 1999 г.г. Автомобиль пришёл на смену 6-й серии в кузове E24. Автомобиль составлял конкуренцию «мерседесовским» моделям SL и купе S-класса. «Баварские «восьмерки» стоили дороже и имели лучшие показатели. Купе было рассчитано на 4 пассажиров, в отличие от Mercedes SL, который был родстером. Стоимость BMW 850i составляла около 100 000 долларов. Музейный экземпляр укомплектован 4-цилиндровым мотором мощностью 220 kW .

Советские машины

Обнаружить на дорогах Эстонии автомобиль времен СССР не так просто, при этом автор строк встретил за два дня пребывания в стране парочку «девяток» и 412-й «Москвич». Но это отнесем к настоящей удаче. Что чувствовали наши отцы и деды за рулем «Запорожца», «Лады», «Волги», «Победы». «Москвича» и даже «Чайки», можно примерно предположить, познакомившись с соответствующей экспозицией LaitseRallyPark.

Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
Чем богат музей ретро техники в эстонском LaitseRallyPark
«Москвич» 401. Год изготовления – 1958-й. Снаряженная масса – 1145 кг, грузоподъемность - 300 кг. 4-цилиндровый бензиновый движок располагал 17 kW мощности.

ВАЗ-2102. Год выпуска – 1984. Снаряженная масса – 1440 кг, грузоподъемность – 430 кг. Мощность бензинового 4-цилиндрового мотора – 47 kW.

ГАЗ-13 «Чайка». Оснащенный двигателем V8 (143 kW) музейный автомобиль появился на свет в 1961 году. Тяжелый – 2660 кг, при этом способный взять до 560 кг поклажи.

ВАЗ-2104. В графе «завод-изготовитель» указано Venemaa. Это ничто иное, как название Руси и России эстонцами и финнами. Конкретный автомобиль выпущен в 1987 году. Снаряженная масса – 1475 кг, грузоподъемность – 450 кг. Двигатель бензиновый мощностью 47 kW.


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Чем богат музей ретро-техники в эстонском LaitseRallyPark
За не самые большие деньги здесь можно весело провести время с детьми в городке дорожного движения, оборудованном настоящими светофорами, прокатиться тольяттинской «пятерке» по гоночной трассе, а также ознакомиться с одной из самых необыкновенных автомобильных ретро-коллекций Эстонии.{{material_124986}} «Старичков» порядка 50 единиц, многие уникальные, некоторые (те, что на ходу) используются для развлечения и свадебных поездок в период с весны до осени. На данном этапе развития ралли-парка ретро-шедевры выставлены в тесных боксах (так, что сделать хорошие снимки непросто), зато сгруппированы тематически.ЭкипажиВплоть до середины последней четверти XIX века под экипажем понимали причудливое или маломощное транспортное средство на колесах, запряженное лошадьми. Однако в 1885 году был установлен бензиновый двигатель на тройной связке, и экипаж стал автомобилем. Период автомобилей-экипажей длился 40 лет, и самой популярной моделью того периода стала модель Ford T. В парке LaitseRallyPark можно познакомиться с наиболее представительной коллекцией автомобилей, где Ford, Chevrolet, Buick и другие марки демонстрируют почти вековых красавиц.Ford T Touring. Дата постройки – 1923-й. Снаряженная масса - 1019 кг, грузоподъемность - 320 кг. Двигатель бензиновый, R4 мощностью 15 kW. Максимальная скорость – 68 км/ч.  {{gallery_1527}} Ford T Speedster 1920 года выпуска. При тех же, что и у предыдущей модели, показателях массы и грузоподъемности 4-цилиндровый силовой агрегат развивал 28 kW мощности. Ее хватало для развития максимальной скорости 150 км/ч.  Buick Model 27. Построенный в 1927-м, этот экипаж-автомобиль весил 1800 кг, при этом брал «на борт» полтонны полезного груза. Ехать мог, не превышая 110 км/ч, которые вырабатывал 6-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 39kW.    MG PB Midget. 2-местный 1-тонный британский автомобиль построен в 1935 году. При необходимости разгонялся до 143 км/ч. Вполне живо для 0,9-литрового моторчика, развивавшего 43 л.с. при 5500 об/мин.  BMWВ первой четверти XX века техника из Баварии была известна преимущественно производством мотоциклов и самолетных двигателей, но в 1932-м большую популярность приобрела первая разработка автомобиля. С тех пор, несмотря на преодоление трудностей, BMW оставила яркий след в истории автомобилей как изготовитель уникальных спортивных и обычных машин. Во время экономического кризиса были популярны даже некоторые автомобили с прозрачным верхом. В LaitseRallyPark представлена самая представительная коллекцией BMW в Эстонии, при этом некоторые из этих автомобилей нигде в Эстонии больше найти нельзя. Вот некоторые из моделей…{{gallery_1525}} BMW 600 2-door. Потешная баварская «коробочка» с дверью в передней стенке – сегодня трудно причислить ее к высокотехнологичной продукции марки. Даже в те годы машину сравнивали с холодильником. Музейный экспонат – 1958 года выпуска. Длина – 2,9 метра, снаряженная масса – 910 кг, грузоподъемность - 360 кг. 2-цилиндровый «оппозитник» развивал мощность 19,5 л.с. при 4500 об/мин. Пик момента в 39 Нм обеспечивался при 3800 об/мин.BMW 700 Luxus. Технически люксовая модель BMW 700 ничем не отличалась от «семисотого» седана (двигатель – 2-цилиндровый M107 мощностью 23 kW), при этом у «люкса» появились кожзаменители на креслах, круглые приборы, большой руль, контрольная лампочка давления масла, масса хрома в декоре кузова.{{material_102616}} BMW 2002 Turbo. Седан родом из 1974-го. При этом премьера первого европейского легкового автомобиля с турбонаддувом состоялась в июле 1973 года на Франкфуртском автосалоне. При рабочем объеме в 1990 куб. см 4-цилиндровый мотор выжимал 167 л.с. при 5800 об/мин. Крутящий момент - 245 Нм при 4000 об/мин. Среди особенностей 2002 Turbo — усиленное сцепление и самоблокирующийся дифференциал в заднем мосту. BMW 850i. 4,8-метровый Gran Turismo выпускался с 1989 по 1999 г.г. Автомобиль пришёл на смену 6-й серии в кузове E24. Автомобиль составлял конкуренцию «мерседесовским» моделям SL и купе S-класса. «Баварские «восьмерки» стоили дороже и имели лучшие показатели. Купе было рассчитано на 4 пассажиров, в отличие от Mercedes SL, который был родстером. Стоимость BMW 850i составляла около 100 000 долларов. Музейный экземпляр укомплектован 4-цилиндровым мотором мощностью 220 kW .Советские машиныОбнаружить на дорогах Эстонии автомобиль времен СССР не так просто, при этом автор строк встретил за два дня пребывания в стране парочку «девяток» и 412-й «Москвич». Но это отнесем к настоящей удаче. Что чувствовали наши отцы и деды за рулем «Запорожца», «Лады», «Волги», «Победы». «Москвича» и даже «Чайки», можно примерно предположить, познакомившись с соответствующей экспозицией LaitseRallyPark.{{gallery_1526}} «Москвич» 401. Год изготовления – 1958-й. Снаряженная масса – 1145 кг, грузоподъемность - 300 кг. 4-цилиндровый бензиновый движок располагал 17 kW мощности. ВАЗ-2102. Год выпуска – 1984. Снаряженная масса – 1440 кг, грузоподъемность – 430 кг. Мощность бензинового 4-цилиндрового мотора – 47 kW. ГАЗ-13 «Чайка». Оснащенный двигателем V8 (143 kW) музейный автомобиль появился на свет в 1961 году. Тяжелый – 2660 кг, при этом способный взять до 560 кг поклажи. ВАЗ-2104. В графе «завод-изготовитель» указано Venemaa. Это ничто иное, как название Руси и России эстонцами и финнами. Конкретный автомобиль выпущен в 1987 году. Снаряженная масса – 1475 кг, грузоподъемность – 450 кг. Двигатель бензиновый мощностью 47 kW.
2019-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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