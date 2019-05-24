Чем богат музей ретро-техники в эстонском LaitseRallyPark
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За не самые большие деньги здесь можно весело провести время с детьми в городке дорожного движения, оборудованном настоящими светофорами, прокатиться тольяттинской «пятерке» по гоночной трассе, а также ознакомиться с одной из самых необыкновенных автомобильных ретро-коллекций Эстонии.
Экипажи
Вплоть до середины последней четверти XIX века под экипажем понимали причудливое или маломощное транспортное средство на колесах, запряженное лошадьми. Однако в 1885 году был установлен бензиновый двигатель на тройной связке, и экипаж стал автомобилем. Период автомобилей-экипажей длился 40 лет, и самой популярной моделью того периода стала модель Ford T. В парке LaitseRallyPark можно познакомиться с наиболее представительной коллекцией автомобилей, где Ford, Chevrolet, Buick и другие марки демонстрируют почти вековых красавиц.
Ford T Touring. Дата постройки – 1923-й. Снаряженная масса - 1019 кг, грузоподъемность - 320 кг. Двигатель бензиновый, R4 мощностью 15 kW. Максимальная скорость – 68 км/ч.
Buick Model 27. Построенный в 1927-м, этот экипаж-автомобиль весил 1800 кг, при этом брал «на борт» полтонны полезного груза. Ехать мог, не превышая 110 км/ч, которые вырабатывал 6-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 39kW.
MG PB Midget. 2-местный 1-тонный британский автомобиль построен в 1935 году. При необходимости разгонялся до 143 км/ч. Вполне живо для 0,9-литрового моторчика, развивавшего 43 л.с. при 5500 об/мин.
BMW
В первой четверти XX века техника из Баварии была известна преимущественно производством мотоциклов и самолетных двигателей, но в 1932-м большую популярность приобрела первая разработка автомобиля. С тех пор, несмотря на преодоление трудностей, BMW оставила яркий след в истории автомобилей как изготовитель уникальных спортивных и обычных машин.
Во время экономического кризиса были популярны даже некоторые автомобили с прозрачным верхом. В LaitseRallyPark представлена самая представительная коллекцией BMW в Эстонии, при этом некоторые из этих автомобилей нигде в Эстонии больше найти нельзя. Вот некоторые из моделей…
BMW 700 Luxus. Технически люксовая модель BMW 700 ничем не отличалась от «семисотого» седана (двигатель – 2-цилиндровый M107 мощностью 23 kW), при этом у «люкса» появились кожзаменители на креслах, круглые приборы, большой руль, контрольная лампочка давления масла, масса хрома в декоре кузова.
BMW 850i. 4,8-метровый Gran Turismo выпускался с 1989 по 1999 г.г. Автомобиль пришёл на смену 6-й серии в кузове E24. Автомобиль составлял конкуренцию «мерседесовским» моделям SL и купе S-класса. «Баварские «восьмерки» стоили дороже и имели лучшие показатели. Купе было рассчитано на 4 пассажиров, в отличие от Mercedes SL, который был родстером. Стоимость BMW 850i составляла около 100 000 долларов. Музейный экземпляр укомплектован 4-цилиндровым мотором мощностью 220 kW .
Советские машины
Обнаружить на дорогах Эстонии автомобиль времен СССР не так просто, при этом автор строк встретил за два дня пребывания в стране парочку «девяток» и 412-й «Москвич». Но это отнесем к настоящей удаче. Что чувствовали наши отцы и деды за рулем «Запорожца», «Лады», «Волги», «Победы». «Москвича» и даже «Чайки», можно примерно предположить, познакомившись с соответствующей экспозицией LaitseRallyPark.
ВАЗ-2102. Год выпуска – 1984. Снаряженная масса – 1440 кг, грузоподъемность – 430 кг. Мощность бензинового 4-цилиндрового мотора – 47 kW.
ГАЗ-13 «Чайка». Оснащенный двигателем V8 (143 kW) музейный автомобиль появился на свет в 1961 году. Тяжелый – 2660 кг, при этом способный взять до 560 кг поклажи.
ВАЗ-2104. В графе «завод-изготовитель» указано Venemaa. Это ничто иное, как название Руси и России эстонцами и финнами. Конкретный автомобиль выпущен в 1987 году. Снаряженная масса – 1475 кг, грузоподъемность – 450 кг. Двигатель бензиновый мощностью 47 kW.
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