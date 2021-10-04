Лучшие подержанные седаны премиум-класса: список
Редакция портала «Автоновости дня» составила ТОП-5 подержанных седанов премиум-класса, которые даже в возрасте 7 – 10 лет предлагают достойный комфорт за приемлемые деньги.
BMW 5-Series
Динамичный немецкий седан занял пятое место. На рынке представлены версии с бензиновыми моторами объемом от 2,0 до 4,4 литра, мощностью от 185 до 450 лошадиных сил. Дизельная линейка включает в себя двигатели от 2,0 до 3,0 литра, с отдачей от 185 до 380 сил. В качестве КПП доступны «механика» и «автомат», привод может быть задним либо полным.
Volvo S80
Шведский седан, славящийся своей безопасностью, поставили на четвертое место. Покупателям предлагается широкий выбор бензиновых и дизельных моторов объемом от 2,0 до 3,0 литров и мощностью от 180 до 305 лошадиных сил. Все агрегаты работают в паре только с автоматической коробкой передач. Привод передний либо полный.
Audi A6
Немецкий бизнес-седан занял третье место. На вторичном рынке представлены версии с бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1,8 до 3,0 литров и отдачей от 190 до 335 лошадиных сил. Трансмиссия: «механика» или «робот», привод – передний или полный.
Mercedes-Benz E-Class
На второй строчке находится классический немецкий седан. Моторная линейка представлена бензиновыми и дизельными агрегатами объемом от 2,0 до 4,7 литра и мощностью от 170 до 410 лошадиных сил. Двигатели сочетаются с автоматической или роботизированной коробкой передач. Привод может быть как задним, так и полным.
Lexus GS
Лидером рейтинга стал единственный в списке японский седан. На вторичном рынке предлагаются только бензиновые версии: с 2,0-литровым мотором мощностью 210 сил и с 3,5-литровым на 320 сил. Коробка передач – автоматическая, привод – задний или полный.
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