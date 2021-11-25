Лукавый таксист прикрывал госномер своего автомобиля, а штрафы приходили другому
Один ялтинский таксист как таковой Америки не открыл, но его схема до поры до времени неплохо работала. Он просто закрывал тем, что попадется под руку, одну цифру госномера на своем автомобиле, и таким образом избегал штрафов за неправильную парковку.
Кинь камень, кто без греха. Думается, каждый читающий эти строки вспомнит подобный народный лайфак, применяющийся во всех городах нашей необъятной. И очень не хотелось бы судить крымского таксиста за его сообразительность, если бы не одно «но».
Дело в том, что штрафы приходили совершенно другому автовладельцу, как вы понимаете, ни в чему не повинному. А это уже не по-товарищески. Пострадавший однажды не выдержал и через соцсети вывел злоумышленника на чистую воду.
К аналогичной хитрости прибегают водители по всей России
Текст обращения следуюший: «Хочу передать ему, что так делать не нужно, и хотел бы решить эту проблему с оплатой штрафов, которые он на своём автомобиле своей хитростью повесил на мои плечи. Этот человек делает подмену госномера, чтобы не платить штрафы за стоянку в не положенном месте. Штрафы приходит на меня. Чтобы было понятно: он сделал подмену номера цифрой 8».
Слишком много нюансов
Закон говорит, что автоинспектор не имеет права что-либо сказать автомобилисту, завешивающему госномер своего ТС. Просто не существует нормативно-правового акта, который бы регулировал данный вопрос. Соответствующий закон выносили на обсуждение не один раз, но дальше разговоров законопроект не продвинулся – говорят, что слишком много тонкостей. Доводов «против» законопроекта куда больше, чем доводов «за».
Законодателям придется потрудиться, чтобы утвердить поправку к ПДД, которая бы четко и внятно объясняла, почему вводится такая мера, и как быть автовладельцам, чьи автомобили годами стоят в собственных же дворах, вообще без номерных знаков.
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