Льюис Хэмилтон взорвал Интернет бешенным дрифтом на Nissan GT-R (японцы негодуют)

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Сезон Формулы-1 завершен, и гонщикам приходится искать адреналин в другом месте. Льюис Хэмилтон отправился в поездку по Японии на арендованном Nissan Skyline R34 GT-R и от души повеселился за рулем. Он подписал видео: «Мне нравится водить машину только по треку, но я делаю исключения». Судя по записи, в поездке он неоднократно превышал допустимую скорость, затем решил подрифтить на заброшенной автостоянке, но так увлекся, что из коробки передач повалил дым.

Опубликованное в соцсетях видео набрало 1,5 млн лайков меньше чем за сутки, но далеко не все подписчики одобрили такую манеру вождения. Разгоревшаяся вокруг поста шумиха дошла до прокатной конторы Omoshiro Rent-a-Car, где Льюис Хэмилтон арендовал мощный Nissan. На своей официальной странице компания заявила, что правила строго запрещают подобное экстремальное вождение, «это ужасный поступок, совершенный без нашего разрешения».

Согласно информации на сайте Омоширо, Nissan Skyline R34 GT-R оснащен 2,6-литровым двигателем RB26 и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Мотор выдает 280 лошадиных сил и 397 Нм максимального крутящего момента.

Упомянутые модели: Nissan GT-R (от 6 050 000 Р )

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