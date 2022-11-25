Льюис Хэмилтон взорвал Интернет бешенным дрифтом на Nissan GT-R (японцы негодуют)
Опубликованное в соцсетях видео набрало 1,5 млн лайков меньше чем за сутки, но далеко не все подписчики одобрили такую манеру вождения. Разгоревшаяся вокруг поста шумиха дошла до прокатной конторы Omoshiro Rent-a-Car, где Льюис Хэмилтон арендовал мощный Nissan. На своей официальной странице компания заявила, что правила строго запрещают подобное экстремальное вождение, «это ужасный поступок, совершенный без нашего разрешения».
Согласно информации на сайте Омоширо, Nissan Skyline R34 GT-R оснащен 2,6-литровым двигателем RB26 и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Мотор выдает 280 лошадиных сил и 397 Нм максимального крутящего момента.
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
-
28.06.2022, 17:52
Антикрылья, дефлекторы и спойлеры: для чего они нужны, за что отвечают?
Автомобилисты, уверен, неоднократно сталкивались с такими понятиями, как спойлеры, антикрылья и дефлекторы. Однако, далеко не каждый из нас даст четкое и правильное определение каждому из них. Читать далее
-
11.06.2022, 18:00
Автомобили блогера Дмитрия Гордея – от «Лады» до «Ламбо»
Многие, как давно известно, любят следить за знаменитостями. А ещё многие очень любят автомобили. Следствием из этих двух фактов является то, что машины селебрити, как правило, интересны большому числу людей. Ну и вдвойне интересны автомобили тех звёзд, которые и сами как-то связаны с автомобильной тематикой – например, гонщиков или автоблогеров. И сегодня мы расскажем о машинах, пожалуй, самого известного автоблогера России – Дмитрия Гордея.Читать далее
-
28.02.2022, 09:26
Впечатляющий видеотур по одному из дилерских центров Дубая: одни роскошные суперкары
Не секрет, что у богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратов очень много денег. Именно в Дубае расположены одни из самых удивительных в мире автосалонов, где торгуют исключительно люксовыми спорткарами.Читать далее
-
23.12.2021, 07:38
Nissan придумал, чем занять автолюбителей долгими зимними вечерами
Впереди длинные новогодние каникулы, и компания Nissan придумала увлекательное занятие, которое поможет истинным поклонникам марки скоротать не один вечер в кругу семьи.Читать далее
-
09.12.2021, 16:58
Великие автодизайнеры планеты. Часть 2: они придали жизни смысл
Сегодня, как мы и обещали, продолжаем рассказ о самых великих автомобильных дизайнерах планеты. Одни имена, что называется, на слуху. Другие могут стать настоящим откровением. И тем интереснее наш обзор. Читать далее
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
-
28.06.2022, 17:52
Антикрылья, дефлекторы и спойлеры: для чего они нужны, за что отвечают?
Автомобилисты, уверен, неоднократно сталкивались с такими понятиями, как спойлеры, антикрылья и дефлекторы. Однако, далеко не каждый из нас даст четкое и правильное определение каждому из них. Читать далее
-
11.06.2022, 18:00
Автомобили блогера Дмитрия Гордея – от «Лады» до «Ламбо»
Многие, как давно известно, любят следить за знаменитостями. А ещё многие очень любят автомобили. Следствием из этих двух фактов является то, что машины селебрити, как правило, интересны большому числу людей. Ну и вдвойне интересны автомобили тех звёзд, которые и сами как-то связаны с автомобильной тематикой – например, гонщиков или автоблогеров. И сегодня мы расскажем о машинах, пожалуй, самого известного автоблогера России – Дмитрия Гордея.Читать далее
-
28.02.2022, 09:26
Впечатляющий видеотур по одному из дилерских центров Дубая: одни роскошные суперкары
Не секрет, что у богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратов очень много денег. Именно в Дубае расположены одни из самых удивительных в мире автосалонов, где торгуют исключительно люксовыми спорткарами.Читать далее
-
23.12.2021, 07:38
Nissan придумал, чем занять автолюбителей долгими зимними вечерами
Впереди длинные новогодние каникулы, и компания Nissan придумала увлекательное занятие, которое поможет истинным поклонникам марки скоротать не один вечер в кругу семьи.Читать далее
-
09.12.2021, 16:58
Великие автодизайнеры планеты. Часть 2: они придали жизни смысл
Сегодня, как мы и обещали, продолжаем рассказ о самых великих автомобильных дизайнерах планеты. Одни имена, что называется, на слуху. Другие могут стать настоящим откровением. И тем интереснее наш обзор. Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий