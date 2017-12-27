Mazda Flair Wagon пережил рестайлинг
Рестайлинговый автомобиль отличается от предшественника лишь выштамповкой по бокам кузова. Кроме того, модификация Flair Wagon Custom Style получила другую решетку радиатора и новую светодиодную оптику.
В салоне машины появились небольшой цифровой дисплей, спортивное рулевое колесо и обновленная информационно-развлекательная система. В перечень оснащения машины вошли также система предупреждения о столкновении и функция удержания автомобиля в полосе движения.
Под капотом Mazda Flair Wagon находится 660-кубовый мотор мощностью 52 л. с. и 60 Нм крутящего момента. У версии Wagon Custom Style «начинка» чуть мощнее: 64 силы. Вместе с ним трудится электрический мотор, его отдача не сообщается. В качестве трансмиссии выступает вариатор.
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