27 декабря 2017, 15:34

Mazda Flair Wagon пережил рестайлинг

Mazda показала обновленный вариант своего кей-кара Flair Wagon, который продается исключительно на японском авторынке. Свежая версия автомобиля будет доступна для заказа в феврале следующего года по цене от 11 777 долларов.
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Mazda Flair Wagon пережил рестайлинг Mazda

Рестайлинговый автомобиль отличается от предшественника лишь выштамповкой по бокам кузова. Кроме того, модификация Flair Wagon Custom Style получила другую решетку радиатора и новую светодиодную оптику.

В салоне машины появились небольшой цифровой дисплей,  спортивное рулевое колесо и обновленная информационно-развлекательная система. В перечень оснащения машины вошли также система предупреждения о столкновении и функция удержания автомобиля в полосе движения.

Под капотом Mazda Flair Wagon находится 660-кубовый мотор мощностью 52 л. с. и 60 Нм крутящего момента. У версии Wagon Custom Style «начинка» чуть мощнее: 64 силы. Вместе с ним трудится электрический мотор, его отдача не сообщается. В качестве трансмиссии выступает вариатор.

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Mazda Flair Wagon пережил рестайлинг
Рестайлинговый автомобиль отличается от предшественника лишь выштамповкой по бокам кузова. Кроме того, модификация Flair Wagon Custom Style получила другую решетку радиатора и новую светодиодную оптику.В салоне машины появились небольшой цифровой дисплей,  спортивное рулевое колесо и обновленная информационно-развлекательная система. В перечень оснащения машины вошли также система предупреждения о столкновении и функция удержания автомобиля в полосе движения.Под капотом Mazda Flair Wagon находится 660-кубовый мотор мощностью 52 л. с. и 60 Нм крутящего момента. У версии Wagon Custom Style «начинка» чуть мощнее: 64 силы. Вместе с ним трудится электрический мотор, его отдача не сообщается. В качестве трансмиссии выступает вариатор.
2017-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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