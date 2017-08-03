Мечта всех девчонок - розовый Minnie-минивен. Видео
Технических изменений никаких нет. И правильно, ведь поклонницы Минни вряд ли заинтересуются подкапотной «начинкой». А вот яркие подушки, лежащие в салоне минивена, им понравятся гораздо больше. Также «изюминкой» спецверсии стал цветочный горшок, расположенный на передней панели.
Публичная презентация «мышиной» машины состоялась на выставке Disney D23 Expo, которая традиционно проводится в США. Минивен участвовал в детском показе мод «Minnie's Style: The Fashion House of Minnie Mouse», на котором маленькие модели демонстрируют наряды мышки Минни.
Эта модель была выбрана не случайно. На рынке Honda Odyssey позиционируется как семейный автомобиль. В ходе мероприятия был розыгрыш призов, в результате которого один счастливчик получил путевки в Диснейленд, а второй - совершенно новый Odyssey.
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