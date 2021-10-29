Mini тестирует новый кроссовер: маленьким его не назовешь
Фото: motor1
Несмотря на маскировку и увеличившиеся габариты можно утверждать, что новый Countryman сохранил узнаваемый силуэт и характерные дизайнерские решения, свойственные этому самобытному британскому бренду. У тестового внедорожника видны патрубки выпускной системы, но архитектура UKL (FAAR) предусматривает возможность создания гибридных версий или даже чистых электрокаров. С 2030 года Mini грозится выпускать только электрокары, поэтому новый Countryman, по всей видимости, будет последним, который получит традиционный ДВС.
В будущем Mini может представить еще более крупный кроссовер, который займет место на ступеньку выше Countryman. На это еще два года назад в разговоре с журналистом Auto Express намекал ведущий дизайнер бренда Оливер Хейлмер: «Countryman успешен в своем сегменте, но на других рынках, например, в Китае и США, предпочтения покупателей отличаются. Для них компания может выпустить и что-то побольше».
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