15 мая 2019, 16:32

Mitsubishi продала в России более 250 000 кроссоверов Outlander

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Официальные продажи Mitsubishi Outlander стартовали в России в 2003 году. С тех пор дилеры реализовали более четверти миллиона экземпляров. В честь этого своеобразного юбилея российское представительство марки объявило о дополнительной скидке по trade-in.
Mitsubishi продала в России более 250 000 кроссоверов Outlander
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Специальное предложение действует при покупке Mitsubishi Outlander с 2,0-литровым мотором. Скидку при сдаче подержанного автомобиля в трейд-ин увеличили дополнительно на 50 000 рублей. Таким образом, выгода покупателя теперь может достигать 300 000 рублей. Акция продлится до 30 июня 2019 года.

Outlander – самый популярный кроссовер Mitsubishi в России. Его официальные продажи начались в 2003 году, а в сентябре 2010 года первые экземпляры сошли с конвейера калужского предприятия ПСМА Рус. С тех пор в нашей стране продаются «Аутлендеры» только российского производства. Сборка Mitsubishi Outlander и Pajero Sport осуществляется в Калуге по принципу полного цикла.

Осенью 2018 года в России стартовали продажи обновленной модели. Кроссоверы получили свежий дизайн в соответствии с новым фирменным стилем DynamicShield. Инженеры улучшили шумоизоляцию, а также перенастроили подвеску и рулевое управление, сделав Outlander более устойчивым на дороге. В салоне появились новые кресла, а у пассажиров второго ряда теперь есть дополнительные воздуховоды и еще один USB-разъем.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Outlander
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
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бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
Александр
Тест-драйв Mitsubishi Outlander: свет для цветка
I really colnud't ask for more from this article.
Andres
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Mitsubishi продала в России более 250 000 кроссоверов Outlander
{{material_125566}}Специальное предложение действует при покупке Mitsubishi Outlander с 2,0-литровым мотором. Скидку при сдаче подержанного автомобиля в трейд-ин увеличили дополнительно на 50 000 рублей. Таким образом, выгода покупателя теперь может достигать 300 000 рублей. Акция продлится до 30 июня 2019 года.Outlander – самый популярный кроссовер Mitsubishi в России. Его официальные продажи начались в 2003 году, а в сентябре 2010 года первые экземпляры сошли с конвейера калужского предприятия ПСМА Рус. С тех пор в нашей стране продаются «Аутлендеры» только российского производства. Сборка Mitsubishi Outlander и Pajero Sport осуществляется в Калуге по принципу полного цикла.Осенью 2018 года в России стартовали продажи обновленной модели. Кроссоверы получили свежий дизайн в соответствии с новым фирменным стилем DynamicShield. Инженеры улучшили шумоизоляцию, а также перенастроили подвеску и рулевое управление, сделав Outlander более устойчивым на дороге. В салоне появились новые кресла, а у пассажиров второго ряда теперь есть дополнительные воздуховоды и еще один USB-разъем.
2019-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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