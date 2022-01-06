Мошенник оплатил поездку на такси билетами «банка приколов»
Фото: m.tvpodolsk.ru
Это значительный по временной протяженности этап жизни человека, охватывающий приблизительно период от 30 до 50 лет. В свои 41 житель Джанкоя по имени Владимир и, правда, достиг некоторых успехов: женился, развелся и даже получил судимость за мошенничество. Неплохой послужной список.
Так вот, перед самым Новым годом достигший «жизненной мудрости» Владимир решил перевезти вещи от бывшей жены и за помощью обратился к услугам такси. Каким-то образом джентльмен полночи катался по городу, вот только при этом не соизволил потратить ни копейки.
А все потому, что за поездку Владимир рассчитался билетами «банка приколов», попутно разменивая их у таксиста на настоящие купюры, дабы прикупить алкоголя и «курева». Таксист, понятное дело, не ожидал, что его так банально одурачивают – как-никак была ночь, темно.
Но обман все же был обнаружен, утром. Водитель такси написал заявление в полицию, потому как сумма исчислялась не рублями и даже не сотнями – мошенник его «кинул» на 2,5 тысячи. Полиция сработала оперативно – Володеньку вскоре нашли, а при нем ещё 45 банкнот «банка приколов». Предприимчивый «приколист» был вынужден дать подписку о невыезде. Что его ожидает дальше, не сообщается.
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