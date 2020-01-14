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14 января 2020, 12:29

Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии

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Фото: Audi
«Заряженные» кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 на европейском рынке оснащаются 4,0-литровыми турбодизельными V8. Американцам, которые не слишком благоволят к дизельным агрегатам, компания предложит автомобили с бензиновыми битурбо V8 4.0 TFSI.
Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии

Фото: Audi

Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии

Фото: Audi

Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии

Фото: Audi

Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии

Фото: Audi

Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии

Фото: Audi

Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии
Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии
Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии
Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии
Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии
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Мощные кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 представили в 2019 году. Европейским покупателям предложили дизельные версии с V8 4.0 TDI (435 л.с., 900 Нм) и гибридной надстройкой в виде вспомогательного стартер-генератора и дополнительного электрического наддува. В Россию привезут упрощенный вариант без «электричества» мощностью 421 л.с. Первые кроссоверы появятся у наших дилеров ближе к лету. Для Америки компания Audi подготовила бензиновую версию с 4,0-литровой «восьмеркой» TFSI, которая ставится также на Lamborghini Urus.

Американские Audi SQ7 и SQ8 получили мощный V8 4.0 TFSI, «придушенный» до 507 л.с. и 770 Нм пикового момента. Для сравнения на «старшем» Audi RS Q8 этот агрегат выдает 600 сил и 800 Нм, а на Lamborghini Urus и вовсе развивает 650 л.с. и 850 Нм. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом с дифференциалом Torsen, который может направлять до 80% тяги на заднюю ось. Разгон с места до 96 км/ч (60 миль/час) занимает 4,3 секунды или на полсекунды меньше, чем требуется европейским дизельным версиям. Максимальная скорость принудительно ограничена на 250 км/ч.

В базовое оснащение для североамериканского рынка вошло полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами и спортивные сидения с подогревом и вентиляцией. Опционально доступны активные стабилизаторы и управляемый задний дифференциал. Цены пока не объявлены. В США продажи стартуют в мае. Появятся ли бензиновые Audi SQ7 и SQ8 на других рынках, не сообщается.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
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ясно кисло
Roza22
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Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии
{{material_128501}}Мощные кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 представили в 2019 году. Европейским покупателям предложили дизельные версии с V8 4.0 TDI (435 л.с., 900 Нм) и гибридной надстройкой в виде вспомогательного стартер-генератора и дополнительного электрического наддува. В Россию привезут упрощенный вариант без «электричества» мощностью 421 л.с. Первые кроссоверы появятся у наших дилеров ближе к лету. Для Америки компания Audi подготовила бензиновую версию с 4,0-литровой «восьмеркой» TFSI, которая ставится также на Lamborghini Urus.Американские Audi SQ7 и SQ8 получили мощный V8 4.0 TFSI, «придушенный» до 507 л.с. и 770 Нм пикового момента. Для сравнения на «старшем» Audi RS Q8 этот агрегат выдает 600 сил и 800 Нм, а на Lamborghini Urus и вовсе развивает 650 л.с. и 850 Нм. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом с дифференциалом Torsen, который может направлять до 80% тяги на заднюю ось. Разгон с места до 96 км/ч (60 миль/час) занимает 4,3 секунды или на полсекунды меньше, чем требуется европейским дизельным версиям. Максимальная скорость принудительно ограничена на 250 км/ч.В базовое оснащение для североамериканского рынка вошло полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами и спортивные сидения с подогревом и вентиляцией. Опционально доступны активные стабилизаторы и управляемый задний дифференциал. Цены пока не объявлены. В США продажи стартуют в мае. Появятся ли бензиновые Audi SQ7 и SQ8 на других рынках, не сообщается.
2020-01-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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