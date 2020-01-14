14 января 2020, 12:29
Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии
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Фото: Audi
«Заряженные» кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 на европейском рынке оснащаются 4,0-литровыми турбодизельными V8. Американцам, которые не слишком благоволят к дизельным агрегатам, компания предложит автомобили с бензиновыми битурбо V8 4.0 TFSI.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Американские Audi SQ7 и SQ8 получили мощный V8 4.0 TFSI, «придушенный» до 507 л.с. и 770 Нм пикового момента. Для сравнения на «старшем» Audi RS Q8 этот агрегат выдает 600 сил и 800 Нм, а на Lamborghini Urus и вовсе развивает 650 л.с. и 850 Нм. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом с дифференциалом Torsen, который может направлять до 80% тяги на заднюю ось. Разгон с места до 96 км/ч (60 миль/час) занимает 4,3 секунды или на полсекунды меньше, чем требуется европейским дизельным версиям. Максимальная скорость принудительно ограничена на 250 км/ч.
В базовое оснащение для североамериканского рынка вошло полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами и спортивные сидения с подогревом и вентиляцией. Опционально доступны активные стабилизаторы и управляемый задний дифференциал. Цены пока не объявлены. В США продажи стартуют в мае. Появятся ли бензиновые Audi SQ7 и SQ8 на других рынках, не сообщается.
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Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
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Комментарии пользователей
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Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
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