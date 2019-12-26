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26 декабря 2019, 14:01

«Заряженные» Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету

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Компания Audi сертифицировала в России два мощных кроссовера: обновленный SQ7 и SQ8. Автомобили оснащены 4,0-литровым битурбо дизелем V8 мощностью 421 л.с. Первые автомобили появятся в дилерских шоу-румах во втором квартале 2020 года.
Заряженные Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету

Фото: Audi

Заряженные Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету

 

Заряженные Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету

 

Заряженные Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету

 

Заряженные Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету

Фото: Audi

Заряженные Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету

Фото: Audi

Заряженные Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету

Фото: Audi

Заряженные Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету
Заряженные Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету
Заряженные Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету
Заряженные Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету
Заряженные Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету
Заряженные Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету
Заряженные Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету
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Мощные кроссоверы Audi SQ7 и Audi SQ8 дебютировали летом 2019 года с интервалом в месяц. Обе модели получили идентичную силовую установку. Под капотом «российских» модификаций работает дизель V8 4.0 в упрощенной версии CZAA - с битурбонаддувом, но без электрического нагнетателя. Таким же агрегатом оснащается Volkswagen Touareg. В Россию эту версию не поставляют. На кроссоверах Audi двигатель выдает 421 л.с. и 900 Нм максимального крутящего момента. В пару к нему идет 8-диапазонный «автомат» и система постоянного полного привода. Разгон до первой «сотни» занимает порядка 5 секунд.

Внешне «заряженные» кроссоверы практически не отличаются от «стандартных» версий с пакетом S line. Опознать их можно лишь по круглым патрубками выпускной системы да более крупным колесным дисками оригинального дизайна. В салоне – отделка из карбона и красные акценты. У электронной приборной панели есть особый S-режим отображения информации со шкалой тахометра по центру.

Ожидается, что до России Audi SQ8 и обновленный SQ7 доберутся во втором квартале 2020 года. Цены назовут ближе к старту продаж. В Европе кроссовер SQ7 стоит минимум 95 тысяч евро, а SQ8 – от 103 тысяч евро или 6,5 и 7,1 млн рублей соответственно в пересчете по актуальному курсу.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
Эксперты Euro NCAP разбили 12 автомобилей в очередной серии тестов
Интересные результаты, хотя многие вполне даже предсказуемые. Субару например, ну разве кто то сомневался в безопасности форестера? В любом случае очередная регалия лишней не будет, в копилку так сказать. Не зря, не зря субаровцы форя своим капотом выбрали. Ох, не зря.
Вадимка
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
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манипул
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«Заряженные» Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету
{{material_127028}}Мощные кроссоверы Audi SQ7 и Audi SQ8 дебютировали летом 2019 года с интервалом в месяц. Обе модели получили идентичную силовую установку. Под капотом «российских» модификаций работает дизель V8 4.0 в упрощенной версии CZAA - с битурбонаддувом, но без электрического нагнетателя. Таким же агрегатом оснащается Volkswagen Touareg. В Россию эту версию не поставляют. На кроссоверах Audi двигатель выдает 421 л.с. и 900 Нм максимального крутящего момента. В пару к нему идет 8-диапазонный «автомат» и система постоянного полного привода. Разгон до первой «сотни» занимает порядка 5 секунд.Внешне «заряженные» кроссоверы практически не отличаются от «стандартных» версий с пакетом S line. Опознать их можно лишь по круглым патрубками выпускной системы да более крупным колесным дисками оригинального дизайна. В салоне – отделка из карбона и красные акценты. У электронной приборной панели есть особый S-режим отображения информации со шкалой тахометра по центру.Ожидается, что до России Audi SQ8 и обновленный SQ7 доберутся во втором квартале 2020 года. Цены назовут ближе к старту продаж. В Европе кроссовер SQ7 стоит минимум 95 тысяч евро, а SQ8 – от 103 тысяч евро или 6,5 и 7,1 млн рублей соответственно в пересчете по актуальному курсу.
2019-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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