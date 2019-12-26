26 декабря 2019, 14:01
«Заряженные» Audi SQ7 и SQ8 появятся у дилеров ближе к лету
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Компания Audi сертифицировала в России два мощных кроссовера: обновленный SQ7 и SQ8. Автомобили оснащены 4,0-литровым битурбо дизелем V8 мощностью 421 л.с. Первые автомобили появятся в дилерских шоу-румах во втором квартале 2020 года.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Внешне «заряженные» кроссоверы практически не отличаются от «стандартных» версий с пакетом S line. Опознать их можно лишь по круглым патрубками выпускной системы да более крупным колесным дисками оригинального дизайна. В салоне – отделка из карбона и красные акценты. У электронной приборной панели есть особый S-режим отображения информации со шкалой тахометра по центру.
Ожидается, что до России Audi SQ8 и обновленный SQ7 доберутся во втором квартале 2020 года. Цены назовут ближе к старту продаж. В Европе кроссовер SQ7 стоит минимум 95 тысяч евро, а SQ8 – от 103 тысяч евро или 6,5 и 7,1 млн рублей соответственно в пересчете по актуальному курсу.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Интересные результаты, хотя многие вполне даже предсказуемые. Субару например, ну разве кто то сомневался в безопасности форестера? В любом случае очередная регалия лишней не будет, в копилку так сказать. Не зря, не зря субаровцы форя своим капотом выбрали. Ох, не зря.
Люди с деньгами не ездят на 10 летних валенках
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