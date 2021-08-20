Московские тарифы такси бьют рекорды: появился тариф «супермегаповышенный» за 33 тысячи рублей
Только когда женщина поднялась в номер отеля, до нее дошло, что цена поездки несколько завышена. Она немедленно обратилась в полицию и написала заявление. Сумма кажется тем более космической, если учесть, что поездка на такси по тарифу из Шереметьево до Ленинского проспекта, расположенного в Санкт-Петербурге, обошлась бы вдвое дешевле – порядка 16 тысяч рублей.
Сам таксист сообщил, что предупредил туристку о своих тарифах: 249 рублей за километр и столько же за каждую минуту поездки. В час пик 47 километров пришлось ехать почти полтора часа, поэтому и получилось так дорого. Более того, по окончании поездки женщина расписалась в договоре оказания услуг и взяла чек.
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